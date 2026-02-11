Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) πως αποφάσισε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, μετά το μακελειό στον δυτικό Καναδά με εννέα θύματα, επτά εκ των οποίων σε σχολείο.

Η επίθεση ενόπλου, που η αστυνομία θεωρεί πως αυτοκτόνησε, άφησε επίσης πίσω 27 τραυματίες, δυο σοβαρά, στην Τάμπλερ Ριτζ, μικρή πόλη 2.300 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο κ. Κάρνι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος κάπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το σαββατοκύριακο.

While the RCMP emergency alert has been lifted, the people of Tumbler Ridge remain in crisis after a devastating act of violence that has shaken their community and our entire province. Tonight, the Premier and I shared an update on supports for the community and our continued… pic.twitter.com/OLYxC4HT0w — Nina Krieger (@NinaKriegerBC) February 11, 2026

Δεύτερη μαζική δολοφονία σε λιγότερο από ένα χρόνο

Ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για το «φρικιαστικό» μακελειό στην απομονωμένη περιοχή της καναδικής δύσης.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Οι μαζικές δολοφονίες είναι σπάνιες στον Καναδά, όμως αυτή είναι η δεύτερη στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους: τον Απρίλιο του 2025, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Βανκούβερ όταν άνδρας έριξε όχημα πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η αστυνομία αναφέρει ότι ένας δράστης σκότωσε εννέα άτομα πριν αυτοκτονήσει την Τρίτη.

Έξι θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge, ενώ ένα έβδομο άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Το σώμα του δράστη βρέθηκε επίσης στο σχολείο.

Δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε μια κοντινή κατοικία.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο ως «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά» στην ειδοποίηση που στάλθηκε στην κοινότητα.

Τουλάχιστον δύο άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τραύματα μετά την επίθεση, και έως και 25 άτομα νοσηλεύονται για μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα, ανέφερε η αστυνομία.