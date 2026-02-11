Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Στοιχεία για την ένοπλη επίθεση στο Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής διοικητής της Βασιλικής Έφιππης Αστυνομίας του Καναδά, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ. Κατονόμασε τον δράστη της επίθεσης ως Τζέσι Βανρούστελαρ, 18 ετών, κάτοικο της πόλης.

Αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα

Επισήμανε ωστόσο ότι δεν φοιτούσε στο σχολείο όπου έγινε η επίθεση. Είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο Μακντόναλντ είπε ότι ο/η ύποπτος Βανρούτσελαρ αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα. Ωστόσο, είχε χαρακτηριστεί άρρεν κατά τη γέννησή της. Επίσης, ότι άρχισε θεραπεία για τη μετάβαση πριν από περίπου έξι χρόνια.

Ο αξιωματικός είπε ότι η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμη κανένα σημείωμα από την ύποπτη, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξή του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή, δύο πυροβόλα όπλα, ένα μακρύ πιστόλι και ένα τροποποιημένο πιστόλι χειρός ανακτήθηκαν από τους αστυνομικούς. Αυτό που ελέγχουν οι καναδικές αρχές είναι κατά πόσο ήταν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση με τους εννέα νεκρούς.

Άγνωστο το κίνητρο

Η καναδική αστυνομία αναφέρει ότι δεν γνωρίζει το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς. «Θα ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες» σχετικά με ένα τέτοιο περιστατικό, είπε ο ΜακΝτόναλντ.

«Κατανοούμε ότι η κοινότητα έχει ερωτήσεις και κατανοούμε ότι θέλουν να μάθουν το κίνητρο πίσω από αυτό το τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής.

«Πιστεύουμε ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του και προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι», πρόσθεσε ο ΜακΝτόναλντ. «Οι ερευνητές μας παραμένουν στο σημείο, συλλέγοντας ενεργά πληροφορίες για να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες όσων συνέβησαν».

Πέντε μαθητές

Ο Ντουέιν ΜακΝτόναλντ διόρθωσε τον αριθμό των νεκρών. Είπε ότι στην ένοπλη επίθεση έχουν πεθάνει εννέα άνθρωποι μαζί με τον δράστη, και όχι 10. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει 27, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία πίστευε ότι ένα θύμα με σοβαρά τραύματα είχε πεθάνει. Ωστόσο, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ζωντανή. Είναι μεταξύ των ατόμων που μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Όσον αφορά τους νεκρούς, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια ενήλικη εκπαιδευτικό, τρεις μαθήτριες και δύο μαθητές. Επίσης, άλλη μία ενήλικη γυναίκα και ένας νεαρός άνδρας βρέθηκαν νεκροί σε μια κατοικία.

Ο ΜακΝτόναλντ είπε ότι οι μαθητές-θύματα ήταν «αρκετά νεαροί». Οι περισσότεροι γεννήθηκαν το 2012 και το 2013, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν 13 ή 14 ετών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή της αστυνομίας, η γυναίκα και ο νεαρός άνδρας πιστεύεται ότι είναι η μητέρα και ο θετός αδελφός του υπόπτου.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι των Βανρούτσελαρ στις 2.45 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη. Μια νεαρή γυναίκα, συγγενής της οικογένειας, πήγε στο σπίτι ενός γείτονα και ο γείτονας κάλεσε την αστυνομία. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή της αστυνομίας, η μητέρα και ο θετός αδερφός του υπόπτου ήταν τα πρώτα θύματα. Μετά ο δράστης πήγε στο σχολείο.

Κλήσεις για ψυχική υγεία

Σύμφωνα με τον Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, η αστυνομία τα τελευταία χρόνια είχε δεχθεί και είχε ανταποκριθεί σε κλήσεις στο σπίτι του Τζέσι Βανρουτσελαρ. Οι περισσότερες σχετίζονταν με θέματα ψυχικής υγείας.

Ορισμένες από τις κλήσεις αφορούσαν όπλα. Τότε, είπε ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας, κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα από το σπίτι. Ωστόσο, ο νόμιμος κάτοχος των πυροβόλων όπλων υπέβαλε αίτηση για την επιστροφή τους. Έτσι, του επεστράφησαν.