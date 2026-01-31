Σύμφωνα με αξιωματούχους, επτά άτομα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό που έλαβε χώρα μπροστά από το δικαστήριο της Ενορίας Ιστ Φελιτσιάνα το Σάββατο. Ο πυροβολισμός, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της παρέλασης Mardi Gras in the Country στην κομητεία Κλίντον, άφησε ένα παιδί και ένα άλλο άτομο σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε άλλα τραυματισμένα.

Μια από τις συμμετέχουσες που κατέγραφε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, η Τερίσα Γουέλς, έτυχε να καταγράφει σε βίντεο και να σχολιάζει τις εκδηλώσεις, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Στο μεγάλο βίντεο που ανέβασε η ίδια στην πλατφόρμα Facebook οι πυροβολισμοί ξεκινούν στο 04:27. Στο κάτω βίντεο το οποίο έκοψε η σελίδα War Reporter στο Χ, η επίθεση έχει μονταριστεί.

Το Mardi Gras (Μαρντί Γκρα) είναι η Χοντρή (ενίοτε μεταφράζεται και ως Λιπαρή) Τρίτη, ημέρα κατά την οποία οι πολίτες της Λουιζιάνα ψήνουν κρεατικά όπως στην δική μας Τσικνοπέμπτη, όμως οι καρναβαλικού τύπου εκδηλώσεις, γίνονται το Παρασκευοσαββατοκύριακο πριν την επίσημη γιορτή της Τρίτης. Τυπικά είναι συνυφασμένο με το Πάσχα και καλωσορίζει την περίοδο της νηστείας που ξεκινά από την επόμενη Τετάρτη.

Δεν είναι συχνοί οι πυροβολισμοί στην περιοχή αυτή

Ένας κάτοικος της περιοχής είπε στο WBRZ ότι βρισκόταν στην παρέλαση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

«Όλοι άρχισαν να τρέχουν», είπε. «Αυτό δεν συμβαίνει συχνά σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή». Σύμφωνα με τον κάτοικο, η παρέλαση ακυρώθηκε.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και ότι αναζητούν ένα όχημα που σχετίζεται με την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η Αστυνομία της Λουιζιάνα ανέλαβε την έρευνα, ενώ αστυνομικοί της πολιτειακής αστυνομίας και μέλη του Γραφείου του Σερίφη της East Feliciana Parish και του Αστυνομικού Τμήματος Slaughter απέκλεισαν τους δρόμους κοντά στο δικαστήριο.