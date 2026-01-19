Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης
Νεκρός ο δράστης και μία γυναίκα - Τέσσερις τραυματίες
Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας, στη διάρκεια πυροβολισμών στο δημαρχείο μιας μικρής τσεχικής πόλης, ανακοίνωσε η αστυνομία, που πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε και ο δράστης.
Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.
❗Policisté prověřují oznámení o střelbě na obecním úřadu v obci Chřibská na Děčínsku. Na místo míří hlídky, záchranáři vyslali vrtulník.
👉 https://t.co/gm20Oo7LU3 pic.twitter.com/IGO6yfEhD8
— novinkycz (@novinkycz) January 19, 2026
Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση.
«Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη», ανακοίνωσε η αστυνομία.
