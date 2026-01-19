Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας, στη διάρκεια πυροβολισμών στο δημαρχείο μιας μικρής τσεχικής πόλης, ανακοίνωσε η αστυνομία, που πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε και ο δράστης.

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

❗Policisté prověřují oznámení o střelbě na obecním úřadu v obci Chřibská na Děčínsku. Na místo míří hlídky, záchranáři vyslali vrtulník. 👉 https://t.co/gm20Oo7LU3 pic.twitter.com/IGO6yfEhD8 — novinkycz (@novinkycz) January 19, 2026

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση.

«Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη», ανακοίνωσε η αστυνομία.