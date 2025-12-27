newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή διαφώνησαν για την τηλεόραση
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 17:19

ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή διαφώνησαν για την τηλεόραση

Ο 47χρονος έπινε όλο το βράδυ και γύρω στις 23:00 ξέσπασε καυγάς, όταν η σύζυγός του του είπε ότι δεν ήθελε να παρακολουθήσει άλλο ποδόσφαιρο και πρότεινε να αλλάξουν κανάλι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες μιας οικογενειακής τραγωδίας στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, τραυμάτισε σοβαρά τη θετή του κόρη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μετά από διαφωνία που είχαν για την τηλεόραση.

Ο Τζέισον Κένι παρακολουθούσε τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας, San Francisco 49ers, κόντρα στους Indianapolis Colts στο «Monday Night Football», όταν η 38χρονη σύζυγός του, Κρίσταλ Κένι, του είπε ότι δεν ήθελε να δει άλλο ποδόσφαιρο.

Ο 47χρονος «έπινε όλο το βράδυ» και γύρω στις 23:00 «ξεκίνησε ένας καυγάς όταν η Κρίσταλ Κένι πρότεινε να δουν κάτι άλλο στην τηλεόραση. Ο καυγάς έγινε πολύ έντονος», δήλωσε ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ στους δημοσιογράφους.

Η 38χρονη είπε στον 12χρονο γιο της να πάει σε έναν γείτονα για να καλέσει το 911. Καθώς ο μικρός «έφευγε από το σπίτι, άκουσε έναν πυροβολισμό», πρόσθεσε ο Γκρέιντι.

Πυροβόλησε και τη θετή κόρη του

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη 38χρονη Κρίσταλ Κένι νεκρή, ενώ η 13χρονη κόρη της, η οποία επίσης πυροβολήθηκε, είχε τραυματιστεί σοβαρά. Το ενός έτους μωρό του ζευγαριού βρέθηκε στο κρεβατάκι του, χωρίς να έχει υποστεί κανένα τραυματισμό.

«Είναι ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα» που η 13χρονη δεν σκοτώθηκε, τόνισε ο σερίφης. «Ο Τζέισον την πυροβόλησε δύο φορές με σκοπό να την σκοτώσει», πρόσθεσε.

Το κορίτσι, που δέχτηκε πυρά στο πρόσωπο, είχε τη δύναμη να μιλήσει στους αστυνομικούς. «Τον ικέτευσα, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, αλλά αυτός με πυροβόλησε ούτως ή άλλως»», είπε η 13χρονη.

Ο δράστης, αφού σκότωσε τη σύζυγό του και τραυμάτισε τη θετή κόρη του, τηλεφώνησε στην αδελφή του και της είπε: «Έκανα κάτι πολύ, πολύ κακό, πολύ κακό» και πως «αυτή είναι η τελευταία φορά που θα μου μιλήσεις… Θα με δεις στις ειδήσεις, αλλά δεν θα πάω φυλακή. Δεν θα πάω φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο σπίτι, άκουσαν και έναν πυροβολισμό από την αποθήκη,, ενώ βρήκαν και ένα σημείωμα χωρίς ημερομηνία από την 38χρονη που έλεγε στον σύζυγό της: «Ξέρεις ότι πίνεις, ξαναρχίζεις να κάνεις χρήση κοκαΐνη. Δεν πρέπει να είναι έτσι η οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν πότε γράφτηκε το σημείωμα.

«Δεν ξέρουμε πότε έγραψε το σημείωμα. Δεν έχει ημερομηνία. Δεν υπάρχει ώρα, δεν υπάρχει ένδειξη, αλλά ήταν ανοιχτό. Το έγραψε λοιπόν καθώς τσακώνονταν νωρίτερα το βράδυ; Ή είχε περάσει κάποιος χρόνος; Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε», ανέφερε ο σερίφης.

Η οικογένεια της γυναίκας είπε ότι ήταν τακτικό θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, αν και δεν υπήρχαν σχετικές αναφορές στις τοπικές αρχές. «Ειλικρινά, δεν θέλω να ακουστώ κακόβουλος, αλλά το μόνο σωστό που έκανε εκείνο το βράδυ ήταν να αυτοκτονήσει μετά από αυτές τις φρικτές πράξεις», είπε ο σερίφης.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί μια πρόσφατη ανάρτηση του 47χρονου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου ευχόταν χρόνια πολλά στην ενός έτους κόρη του, που είχε αποκτήσει με την 38χρονη σύζυγό του.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ελπίζω μια μέρα να κάνεις το ίδιο για τα παιδιά σου και να νιώσεις αυτό που νιώθουμε η μαμά και εγώ. Σ’ αγαπώ, Χάρλιν Ανν. Οι παππούδες σου θα σε είχαν κακομάθει», έγραφε στην ανάρτησή του στις 12 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν το μακελειό στο σπίτι του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Σομαλία: «Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» – Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ
Οργή στη Σομαλία 27.12.25

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» - Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ

Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να άρει την απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολλές ημερομηνίες, μία Πρωτοχρονιά – Πώς και πότε γιορτάζουν την αλλαγή του χρόνου ανά τον κόσμο
Κόσμος 27.12.25

Πολλές ημερομηνίες, μία Πρωτοχρονιά – Πώς και πότε γιορτάζουν την αλλαγή του χρόνου ανά τον κόσμο

Η Πρωτοχρονιά, αν και γιορτάζεται σε διαφορετικές ημερομηνίες και με ποικίλα έθιμα ανά τον κόσμο, αποτελεί παντού ένα ισχυρό σύμβολο ανανέωσης, απολογισμού και ελπίδας για το μέλλον

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα Υόρκη: Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» την πόλη – Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
Δύσκολες συνθήκες 27.12.25

Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η Νέα Υόρκη θα βιώσει τις πιο έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με ρυθμούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα 5 εκατοστά ανά ώρα

Σύνταξη
Ιταλία: Εννέα συλλήψεις για κεκαλυμμένη χρηματοδότηση της Χαμάς, ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ
Μέσω οργανώσεων 27.12.25

Εννέα συλλήψεις στην Ιταλία για κεκαλυμμένη χρηματοδότηση της Χαμάς, ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ

Τα χρήματα αποστέλλονταν στη Χαμάς μέσω οργανώσεων που δήλωσαν ότι δραστηριοποιούνται στην αποστολή βοήθειας στους αμάχους - Ο Μοχάμαντ Χανούν του Συνδέσμου Παλαιστινίων ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σύνταξη
Backhanded Awards: Το Politico βραβεύει τις 5 πιο αμήχανες πολιτικές στιγμές του 2025
Βραβεία-σπόντα 27.12.25

Το Politico βραβεύει τις 5 πιο αμήχανες πολιτικές στιγμές του 2025

Από αμήχανες δηλώσεις μέχρι πολιτικά φιάσκο που έγιναν viral, οι Backhanded Awards του Politico για το 2025 αποδεικνύουν ότι η πολιτική μπορεί να είναι πιο αστεία απ’ ό,τι φανταζόμασταν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα
Κόσμος 27.12.25

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Σύνταξη
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
Κουράζομαι άρα αξίζω; 27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Σομαλία: «Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» – Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ
Οργή στη Σομαλία 27.12.25

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» - Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ

Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να άρει την απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί
Καβγάς στον «αέρα» 27.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αποχώρησε από πάνελ εκπομπής μετά από καβγά με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Γουλβς για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπράιτον για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
On Field 27.12.25

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;
Νέα στοιχεία 27.12.25

Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;

Ένας ερασιτέχνης ντετέκτιβ ισχυρίζεται ότι έχει λύσει δύο από τις πιο φρικιαστικές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία: την δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας και την ταυτότητα του Zodiac Killer

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο