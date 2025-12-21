Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
Stories 21 Δεκεμβρίου 2025 | 22:20

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Σοκ στο Χόλιγουντ μετά την αιφνίδια απώλεια του Τζέιμς Ράνσον, του χαρισματικού ηθοποιού που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την εμβληματική τηλεοπτική σειρά The Wire.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο 46χρονος ηθοποιός έθεσε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε μετά από έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία του, η οποία απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TMZ επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την είδηση, αναφέροντας πως ο θάνατος επήλθε την Παρασκευή, ενώ η επίσημη ιστοσελίδα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας καταγράφει ως αιτία θανάτου τον απαγχονισμό.

Ο Ράνσον, ένας ηθοποιός με σπάνια ικανότητα να ενσαρκώνει περίπλοκους και συχνά βασανισμένους χαρακτήρες στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο ήταν 46 ετών και είχε γίνει πρόσφατα πατέρας.

Ο Τζέιμς Ράνσον κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση για τον ρόλο του στον δεύτερο κύκλο της θρυλικής σειράς The Wire.

Η καριέρα του Ράνσον ξεκίνησε με μικρούς ρόλους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Ed και το Third Watch. Ωστόσο, η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε όταν εξασφάλισε τον ρόλο του Zίγκι Σομπότκα στη δεύτερη σεζόν του The Wire.

Ως εργάτης στις αποβάθρες και επίδοξος γκάνγκστερ, ο Ράνσον εμφανίστηκε και στα 12 επεισόδια του κύκλου, παραδίδοντας μια ερμηνεία που αποθεώθηκε από τους κριτικούς.

YouTube thumbnail

Ο χαρακτήρας του Zίγκι, με την εκρηκτική προσωπικότητα και την τραγική του κατάληξη, παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους αγαπημένους των οπαδών της σειράς, με πολλούς να τον κατατάσσουν στις κορυφαίες στιγμές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Ο Ράνσον κατάφερε να προσδώσει βάθος και ανθρωπιά σε έναν ήρωα που ισορροπούσε ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, κερδίζοντας τον σεβασμό των ομοτέχνων του.

Πέρα από την επιτυχία του στο The Wire, ο Τζέιμς Ράνσον είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία σε πλήθος άλλων παραγωγών. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως το CSI: Crime Scene Investigation, το Hawaii Five-0, το Burn Notice και την σειρά επτά επεισοδίων Generation Kill.

Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε για τη συμμετοχή του στην ανεξάρτητη ταινία Tangerine, αλλά και στην κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Στέφεν Κινγκ, It: Chapter Two, όπου υποδύθηκε τον ενήλικα Έντι Κάσμπρακ.

Πιο πρόσφατα, ο Ράνσον συμμετείχε στις ταινίες τρόμου The Black Phone και The Black Phone 2.

YouTube thumbnail

Πίσω από τις εμβληματικές ερμηνείες και την κριτική αποθέωση, ο Τζέιμς Ράνσον έδινε για χρόνια μια σκληρή μάχη με τους προσωπικούς του δαίμονες, σημαδεμένος από ένα τραυματικό παρελθόν κακοποίησης.

Η θαρραλέα αποκάλυψη που είχε κάνει στο παρελθόν για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε μικρή ηλικία, έριξε φως στις βαθύτερες αιτίες της μελαγχολίας που συχνά διέκρινε τους χαρακτήρες που υποδυόταν στην οθόνη αλλά και τα προβλήματα του με τις ουσίες.

«Ήταν ένα κομμάτι μου που για χρόνια προσπαθούσα να θάψω, αλλά πάντα έβρισκε τρόπο να βγαίνει στην επιφάνεια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Το τραύμα δεν επουλώθηκε»

Η δημόσια εξομολόγησή του το 2021 για τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στην παιδική του ηλικία, αποκάλυψε το αθέατο υπόβαθρο της μακροχρόνιας μάχης του με τους εθισμούς και την αυτοκαταστροφή.

Πέρα από τους ρόλους που τον καθιέρωσαν, ο Ράνσον υπήρξε μια φωνή ειλικρίνειας που δεν δίστασε να καταγγείλει τον θύτη του στις αρχές, παλεύοντας να βρει δικαίωση για το 12χρονο αγόρι που κάποτε υπήρξε.

O Ράνσον αποκάλυψε το 2021 μέσω Instagram ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί.

Στη μακροσκελή και σπαρακτική ανάρτηση του ο ηθοποιός κατήγγειλε ότι ένας πρώην δάσκαλος τον κακοποίησε σεξουαλικά επανειλημμένα μέσα στο ίδιο του το σπίτι στο Φίνιξ του Μέριλαντ, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

View this post on Instagram

A post shared by New York Post (@nypost)

Ο Ράνσον περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς αυτή η προδοσία εμπιστοσύνης από έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός του έγινε η γενεσιουργός αιτία για χρόνια εθισμού, κατάθλιψης και μιας αβάσταχτης ντροπής που τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα.

Αποφασισμένος να αναζητήσει δικαιοσύνη, ο ηθοποιός κατήγγειλε επίσημα τις κατηγορίες στην αστυνομία της κομητείας της Βαλτιμόρης το 2020.

Παρά τη διεξοδική έρευνα που ακολούθησε, οι εισαγγελείς αποφάσισαν τελικά να μην ασκήσουν δίωξη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Baltimore Sun.

Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε ένα ακόμα πλήγμα για τον Ράνσον, ο οποίος προσπαθούσε να κλείσει έναν κύκλο πόνου που παρέμενε ανοιχτός για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η ηρωίνη και η απεξάρτηση

Το τραύμα της κακοποίησης οδήγησε τον Ράνσον σε επικίνδυνα μονοπάτια κατά τη διάρκεια της νεότητάς του. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Interview Magazine το 2016, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τον σκληρό αγώνα του με τα ναρκωτικά.

Στη συνέντευξή του ο Ράνσον αποκάλυψε ότι υπήρξε χρήστης ηρωίνης για πολλά χρόνια. Ο εθισμός απείλησε να τερματίσει τη ζωή και την καριέρα του πριν καν ξεκινήσουν. Ωστόσο, στην ηλικία των 27 ετών, κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της ζωής του και να παραμείνει καθαρός, μια νίκη που θεωρούσε ως το σημαντικότερο επίτευγμά του.

Η απεξάρτηση δεν σήμαινε όμως και την αυτόματη ίαση της ψυχής του. Ο Ράνσον είχε δηλώσει πως η νηφαλιότητα του επέτρεψε να αντικρίσει κατάματα τους δαίμονές του, αλλά η διαδικασία της επούλωσης ήταν επώδυνη και διαρκής.

Η χρήση ουσιών ήταν για εκείνον ένας τρόπος να «μουδιάσει» τον πόνο της κακοποίησης, και χωρίς αυτόν τον μηχανισμό άμυνας, έπρεπε να αναμετρηθεί με την ωμή πραγματικότητα των αναμνήσεών του.

Αυτή η αποκάλυψη έδωσε μια νέα διάσταση στην ερμηνεία του ως Zίγκι Σομπότκα στο The Wire, έναν χαρακτήρα που πάσχιζε απεγνωσμένα να αποδείξει την αξία του σε ένα περιβάλλον που τον υποτιμούσε.

Παρά την επαγγελματική του επιτυχία, το βάρος αυτής της κακοποίησης παρέμενε μια διαρκής πρόκληση για την ψυχική του υγεία, αναγκάζοντάς τον συχνά να αναζητά καταφύγιο σε εσωτερικές διαδρομές απομόνωσης.

Indie έρωτας

Παράλληλα, η προσωπική του ζωή απασχόλησε έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, κυρίως λόγω της πολυτάραχης σχέσης του με τη μούσα του ανεξάρτητου κινηματογράφου και style icon, Κλόε Σεβινί.

Σε παλαιότερες εξομολογήσεις του, ο ηθοποιός είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη κατά την παιδική του ηλικία. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, αυτή η τραυματική εμπειρία λειτούργησε ως μια υπόγεια δύναμη που καθόρισε την ψυχοσύνθεσή του και την προσέγγισή του στην τέχνη.

Ράνσον και Σεβινί έγιναν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα δίδυμα της indie σκηνής της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η σχέση τους, ωστόσο, δεν ήταν απαλλαγμένη από δυσκολίες. Η έντονη προσωπικότητα και των δύο, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αναζητήσεις του Ράνσον, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Παρά τον χωρισμό τους, ο Ράνσον αναφερόταν πάντα με σεβασμό στην περίοδο εκείνη, αναγνωρίζοντας ότι η Σεβινί υπήρξε ένας σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του που τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τις καλλιτεχνικές του δυνατότητες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Culture Live
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Ωραίος τύπος 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή
Ελλάδα 21.12.25

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Ο 27χρονος έδινε όλα τα χρήματα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στον 26χρονο ο οποίος του έδινε οδηγίες και εντολές για το πώς θα κινείται στην Κω

Σύνταξη
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου
Τέρας 21.12.25

Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία επιβεβαιώνουν το πως ο εγκληματίας πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε απολάμβανε την ελευθερία του στο φιλόξενο Μπουένος Άιρες προτού φύγει στη Βραζιλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών
Σφοδρά πυρά 21.12.25

«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Η Πατησίων αναφέρεται και στην «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας – Μήνυμα Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

«Καμία ιδρυτική αρχή μας δεν παραβιάστηκε» - Απαντήσεις Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα

Η βουλεύτρια Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του κόμματος

Σύνταξη
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!

Αν και βρέθηκε να χάνει από το 2' (Σαλσίδο), η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή (54' Λιούμπισιτς, 67' Γιόβιτς) απέναντι στον ΟΦΗ, νίκησε με 2-1 πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Opinion 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια
Δείτε χάρτη 21.12.25

Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» - Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Οι αγρότες απαντούν στην εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Μαζί τους» δηλώνουν πολίτες που περνούν μέσα από τα μπλόκα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
Παγανισμός 21.12.25

«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Μέσα στην παγερή νύχτα της πεδιάδας του Σόλσμπερι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Στόουνχεντζ για να βιώσουν τη μυσταγωγία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο