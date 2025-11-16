Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Φεβρουαρίου 2020 όταν το άψυχο σώμα της Καρολίν Φλακ βρέθηκε στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Η ιατροδικαστική εξέταση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή: είχε αυτοκτονήσει διά απαγχονισμού. Ήταν μόλις 40 ετών.

Η Καρολίν Φλακ δεν ήταν ένα ξένο πρόσωπο για τους Βρετανούς – το αντίθετο μάλιστα. Από το 2010 ήταν μια από τις πλέον επιτυχημένες παρουσιάστριες reality show στο «νησί» – με πιο σημαντική την 4ετία στο Love Island.

Γεννημένη για να βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες, ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τον χορό και την υποκριτική, πέρασε ως ηθοποιός στη μικρή οθόνη, δοκίμασε την τύχη της στη μεγάλη, ωστόσο η στιγμή της καταξίωσης ήρθε κερδίζοντας στο σόου Dancing on Wheels.

Αμέσως τα reality show έκαναν ουρά για την έχουν στην ομάδα τους – και για περίπου μια δεκαετία έδειχνε να είναι το μικρό «αφεντικό» αυτών των εκπομπών στην Αγγλία.

Παράλληλα, το όνομα και το πρόσωπό της, άρχισε να εμφανίζεται στα tabloids για την ερωτική της ζωή: η σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2009 γέμισε πρωτοσέλιδα – και τους οδήγησε στον χωρισμό. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Χάρι Στάιλς λίγο καιρό μετά. Η Καρολίν Φλακ ήταν σταρ και οι παπαράτσι την ήθελαν στον φακό τους.

Ωστόσο, το 2019 η πορεία της θα πάρει μια σκοτεινή τροπή. Θα συλληφθεί για επίθεση στον τότε φίλο της τενίστα Λιούις Μπάρτον. Μάλιστα την καταγγελία στις αρχές θα την κάνει η ίδια η Καρολίν, με την αστυνομία να τη βρίσκει μέσα στα αίματα στο διαμέρισμά της, λέγοντας ότι τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ κοιμόταν καθώς πίστευε ότι την απατούσε και απειλούσε με αυτοκτονία.

Η σύλληψη της Καρολίν Φλακ θα γίνει Νο1 είδηση στα tabloids, τα οποία την «σταύρωσαν» με όποιο τρόπο μπορούσαν, ενώ η ίδια θα παραιτηθεί από την παρουσίαση του Love Island προκειμένου η υπόθεσή της να μην επισκιάσει το σόου. Η πτώση μόλις είχε αρχίσει.

Αυτό, όμως που λίγοι γνώριζαν, ήταν το παρελθόν της. Η Φλακ αντιμετώπιζε από νεαρή ηλικία προβλήματα ψυχικής υγείας – προβλήματα που επιδεινώθηκαν με την εκτόξευση της φήμης της, δοκιμάζοντας να βάλει τέλος στη ζωή της και άλλες φορές.

Εκ των υστέρων, αρκετοί συνάδελφοί της θα πουν ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη διασημότητα, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την αρνητική κριτική. Όλο αυτό την οδηγούσε στα άκρα. Και η σύλληψή της προκάλεσε ένα κύμα αρνητικών αντιδράσεων.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη της, θα βάλει τέλος στη ζωή της – μια μέρα μετά του Αγίου Βαλεντίνου, όπου ο Λιούις Μπάρτον είχε ανεβάσει ένα συναισθηματικό ποστ στους λογαριασμούς του στα social media.

Οι αντιδράσεις και η αναζήτηση της αλήθειας

Η αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ θα προκαλέσει το 2020 ένα κύμα αντιδράσεων και θα φτάσει μέχρι το βρετανικό κοινοβούλιο. Δεκάδες πολιτικοί θα τα βάλουν με το σύστημα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το ανενόχλητο και ανελέητο bullying απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Η οικογένεια και η ομάδα μάνατζέρ της θα κατηγορήσουν την εισαγγελία, που αποφάσισε να προχωρήσει σε μια δίκη – τηλεοπτικό τσίρκο, βγάζοντας στη φόρα πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης, έστω κι αν ο Λιούις Μπάρτον δεν είχε καταθέσει μήνυση και είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

Θεώρησαν ότι κάποιοι μέσα από την εισαγγελία προσπαθησαν να επωφεληθούν και να αναδειχθούν, επειδή η Καρολίν Φλακ ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο.

Και εκεί επικεντρώνεται το ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων Caroline Flack: Search For the Truth που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες και εξετάζει τους τελευταίους μήνες της ζωής της Καρολίν Φλακ.

«Νομίζω ότι η Καρολάιν θα ήταν ευχαριστημένη με αυτό που κάνω» λέει η μητέρα της αδικοχαμένης. παρουσιάστριας, η Κριστίν Φλακ. «Μακάρι να το είχα κάνει τότε, προτού αυτοκτονήσει. Και γι’ αυτό μετανιώνω, που δεν φώναζα έτσι τότε, αλλά τώρα δεν έχω τίποτα να χάσω. Το χειρότερο πράγμα στον κόσμο συνέβη με την απώλεια της Κάρι» τόνισε, κατηγορώντας την αστυνομία και τους εισαγγελείς για στοχοποίηση της κόρη της.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 η αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε συγγνώμη από την μητέρα της Καρολίν Φλακ.