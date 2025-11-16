magazin
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Φεβρουαρίου 2020 όταν το άψυχο σώμα της Καρολίν Φλακ βρέθηκε στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Η ιατροδικαστική εξέταση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή: είχε αυτοκτονήσει διά απαγχονισμού. Ήταν μόλις 40 ετών.

Η Καρολίν Φλακ δεν ήταν ένα ξένο πρόσωπο για τους Βρετανούς – το αντίθετο μάλιστα. Από το 2010 ήταν μια από τις πλέον επιτυχημένες παρουσιάστριες reality show στο «νησί» – με πιο σημαντική την 4ετία στο Love Island.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @memorysofcaroline

Γεννημένη για να βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες, ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τον χορό και την υποκριτική, πέρασε ως ηθοποιός στη μικρή οθόνη, δοκίμασε την τύχη της στη μεγάλη, ωστόσο η στιγμή της καταξίωσης ήρθε κερδίζοντας στο σόου Dancing on Wheels.

Αμέσως τα reality show έκαναν ουρά για την έχουν στην ομάδα τους – και για περίπου μια δεκαετία έδειχνε να είναι το μικρό «αφεντικό» αυτών των εκπομπών στην Αγγλία.

Παράλληλα, το όνομα και το πρόσωπό της, άρχισε να εμφανίζεται στα tabloids για την ερωτική της ζωή: η σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2009 γέμισε πρωτοσέλιδα – και τους οδήγησε στον χωρισμό. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Χάρι Στάιλς λίγο καιρό μετά. Η Καρολίν Φλακ ήταν σταρ και οι παπαράτσι την ήθελαν στον φακό τους.

Ωστόσο, το 2019 η πορεία της θα πάρει μια σκοτεινή τροπή. Θα συλληφθεί για επίθεση στον τότε φίλο της τενίστα Λιούις Μπάρτον. Μάλιστα την καταγγελία στις αρχές θα την κάνει η ίδια η Καρολίν, με την αστυνομία να τη βρίσκει μέσα στα αίματα στο διαμέρισμά της, λέγοντας ότι τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ κοιμόταν καθώς πίστευε ότι την απατούσε και απειλούσε με αυτοκτονία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E! News (@enews)

Η σύλληψη της Καρολίν Φλακ θα γίνει Νο1 είδηση στα tabloids, τα οποία την «σταύρωσαν» με όποιο τρόπο μπορούσαν, ενώ η ίδια θα παραιτηθεί από την παρουσίαση του Love Island προκειμένου η υπόθεσή της να μην επισκιάσει το σόου. Η πτώση μόλις είχε αρχίσει.

Αυτό, όμως που λίγοι γνώριζαν, ήταν το παρελθόν της. Η Φλακ αντιμετώπιζε από νεαρή ηλικία προβλήματα ψυχικής υγείας – προβλήματα που επιδεινώθηκαν με την εκτόξευση της φήμης της, δοκιμάζοντας να βάλει τέλος στη ζωή της και άλλες φορές.

Εκ των υστέρων, αρκετοί συνάδελφοί της θα πουν ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη διασημότητα, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την αρνητική κριτική. Όλο αυτό την οδηγούσε στα άκρα. Και η σύλληψή της προκάλεσε ένα κύμα αρνητικών αντιδράσεων.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη της, θα βάλει τέλος στη ζωή της – μια μέρα μετά του Αγίου Βαλεντίνου, όπου ο Λιούις Μπάρτον είχε ανεβάσει ένα συναισθηματικό ποστ στους λογαριασμούς του στα social media.

Οι αντιδράσεις και η αναζήτηση της αλήθειας

Η αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ θα προκαλέσει το 2020 ένα κύμα αντιδράσεων και θα φτάσει μέχρι το βρετανικό κοινοβούλιο. Δεκάδες πολιτικοί θα τα βάλουν με το σύστημα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το ανενόχλητο και ανελέητο bullying απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Η οικογένεια και η ομάδα μάνατζέρ της θα κατηγορήσουν την εισαγγελία, που αποφάσισε να προχωρήσει σε μια δίκη – τηλεοπτικό τσίρκο, βγάζοντας στη φόρα πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης, έστω κι αν ο Λιούις Μπάρτον δεν είχε καταθέσει μήνυση και είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

Θεώρησαν ότι κάποιοι μέσα από την εισαγγελία προσπαθησαν να επωφεληθούν και να αναδειχθούν, επειδή η Καρολίν Φλακ ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο.

Και εκεί επικεντρώνεται το ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων Caroline Flack: Search For the Truth που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες και εξετάζει τους τελευταίους μήνες της ζωής της Καρολίν Φλακ.

YouTube thumbnail

«Νομίζω ότι η Καρολάιν θα ήταν ευχαριστημένη με αυτό που κάνω» λέει η μητέρα της αδικοχαμένης. παρουσιάστριας, η Κριστίν Φλακ. «Μακάρι να το είχα κάνει τότε, προτού αυτοκτονήσει. Και γι’ αυτό μετανιώνω, που δεν φώναζα έτσι τότε, αλλά τώρα δεν έχω τίποτα να χάσω. Το χειρότερο πράγμα στον κόσμο συνέβη με την απώλεια της Κάρι» τόνισε, κατηγορώντας την αστυνομία και τους εισαγγελείς για στοχοποίηση της κόρη της.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 η αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε συγγνώμη από την μητέρα της Καρολίν Φλακ.

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Peter Hujar’s Day 15.11.25

Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου
Culture Live 14.11.25

Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου

Ποιο είναι το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα στο σχολείο; Γιατί μας ελκύει η αίσθηση της εξουσίας και της επιβολής; Πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα;

Σύνταξη
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων
Λεονάρντο ντα Βίντσι 14.11.25

Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων

Νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν τον γρίφο του Salvator Mundi, συνδέοντας τον πανάκριβο πίνακα με τον MBS και τον Ριμπολόβλεφ, και αφήνοντας υπαινιγμούς για παρασκηνιακές σκοπιμότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
