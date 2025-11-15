«Shoot the People»: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του φωτογράφου, κοινωνικού ακτιβιστή, Μίσαν Χάριμαν

Το ντοκιμαντέρ «Shoot the People» για τη ζωή και το έργο του διάσημου φωτογράφου και ακτιβιστή για κοινωνικά ζητήματα, Μίσαν Χάριμαν αποκτήθηκε από τη Watermelon Pictures για δικαιώματα παγκόσμιας διανομής.

«Shoot the People»: Ακολουθώντας τον Χάριμαν

Το ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με BAFTA σκηνοθέτη Άντι Μούντι Κάστλ ακολουθεί τον Χάριμαν, καθώς επιδιώκει να αποτυπώσει κινήματα διαμαρτυρίας που οδηγούν σε κοινωνική αλλαγή σε όλο τον κόσμο.

Ποια βραβεία διεκδικεί

Η ταινία έχει προγραμματιστεί για κινηματογραφική προβολή την άνοιξη και διεκδικεί το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, με έμφαση στα φετινά Όσκαρ και BAFTA, σύμφωνα με το Variety.

Η συμφωνία διανομής υλοποιήθηκε από τον Χάμζα Άλι, συνιδρυτή της Watermelon Pictures και τον Μούντι Καστλ, ο οποίος είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός μέσω της Doc Hearts.

«Shoot the People» Ένα «προσωπικό» πορτρέτο του Χάριμαν

Ο Χάριμαν βοήθησε να δοθεί δυναμική έμφαση στην εικόνα του παγκόσμιου αγώνα για δικαιοσύνη.

Γνωστός για τις πρωτοποριακές φωτογραφίες του κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών του Black Lives Matter το 2020 και τις εικόνες του κινήματος απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, ο Χάριμαν είναι επίσης γνωστός για το ιστορικό του επίτευγμα ως ο πρώτος μαύρος άνδρας που φωτογραφήθηκε για εξώφυλλο της βρετανικής Vogue.

Η ταινία ακολουθεί τα ταξίδια του σε όλες τις ηπείρους καθώς καταγράφει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιτέχνες και καθημερινούς πολίτες που αντιστέκονται στην ανισότητα — ενώ παράλληλα αναλογίζεται τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης να εμπνέει για συλλογική δράση.