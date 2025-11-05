Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η αείμνηστη πολιτική ακτιβίστρια Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, θα είναι το θέμα ενός ντοκιμαντέρ των σκηνοθετών Ζιζέλ και Στίβεν Μπέιλι, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Variety.

Η Σακούρ, κατά κόσμον Τζοάν Τσέσιμαρντ, ήταν μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, μια μαρξιστική – λενινιστική οργάνωση που είχε αποσπαστεί από τους Μαύρους Πάνθηρες. Στο πλαίσιο της δράσης της, η Σακούρ κατηγορήθηκε συνολικά δέκα φορές για φόνο, ληστεία και απαγωγή.

Όλες αυτές οι υποθέσεις, εκτός από μία, κατέληξαν σε αθώωση.

Ωστόσο, το 1973 καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός αστυνομικού της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ σε ανταλλαγή πυροβολισμών- γεγονός που η ίδια και οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν «κατασκευασμένο», με τους γιατρούς που την περιέθαλψαν μετά το περιστατικό να καταθέτουν στο δικαστήριο υπέρ της, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα της επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό της ότι τα χέρια της ήταν υψωμένα.

Το 1979, δύο χρόνια μετά την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης, κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή με την βοήθεια των πολιτικών της συντρόφων και κατέφυγε στην Κούβα, όπου ο Φιντέλ Κάστρο της χορήγησε άσυλο.

View this post on Instagram A post shared by Tamika D. Mallory (@tamikadmallory)

«Η ιστορία της Ασάτα είναι σημαντική για όλους τους Αμερικανούς»

Το επερχόμενο κινηματογραφικό έργο έχει εγκριθεί από την κόρη της Σακούρ, Κακούγια Σακούρ και θα σκηνοθετηθούν από τα αδέρφια Μπέιλι μέσω της εταιρείας τους, Indigo Films.

«Η ιστορία της Ασάτα είναι σημαντική για όλους τους Αμερικανούς, καθώς αποκαλύπτει τις δυνάμεις που μας χωρίζουν και την ικανότητά μας να θεραπευόμαστε», δήλωσαν οι συν-σκηνοθέτες Ζιζέλ και Στίβεν Μπέιλι σε μια δήλωση με την οποία ανακοίνωσαν το project, όπως μεταδίδει το Variety.

Ο δικηγόρος Λένοξ Χιντς, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος της Σάκουρ, παραχώρησε στους σκηνοθέτες αποκλειστική πρόσβαση, ενώ η πολιτική ακτιβίστρια, καθηγήτρια και συγγραφέας Άντζελα Ντέιβις συμμετέχει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός.

Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζεται από το Sundance, τη Firelight Media, το Concordia Fellowship και τη Chicken & Egg Films.

Μαύρη εκπροσώπηση

Η Ζιζέλ και ο Στίβεν Μπέιλι είναι Τζαμαϊκανοαμερικανοί σκηνοθέτες κπου έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα «40 under 40» του DOC NYC.

Η Ζιζέλ Μπέιλι σκηνοθέτησε πρόσφατα την σειρά ντοκιμαντέρ «Seen & Heard» του HBO, η οποία εξερευνά την ιστορία της αφροαμερικανικής εκπροσώπησης στο Χόλιγουντ, παρουσιάζοντας δημιουργούς και καλλιτέχνες που τη διαμόρφωσαν.

Τα αδέλφια συνεργάστηκαν επίσης στο ντοκιμαντέρ «The Legend of the Underground» του HBO (με την Ζιζέλ ως συν-σκηνοθέτιδα και παραγωγό και τον Στίβεν ως παραγωγό και διευθυντή φωτογραφίας), το οποίο σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη ακολουθεί «αντικομφορμιστές νέους στη Νιγηρία, οι οποίοι καταπολεμούν τις ανεξέλεγκτες διακρίσεις, καθώς αποφασίζουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν για να ζήσουν σε άλλη χώρα».

Οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους και στο «Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop» του Netflix.

Ο Στίβεν Μπέιλι είναι επίσης συν-παραγωγός στο ντοκιμαντέρ του HBO «Armed With Only a Camera: The Life and Death of Brent Renaud».

*Με πληροφορίες από: Variety