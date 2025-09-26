newspaper
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

«Είναι καθήκον μας να παλέψουμε για την ελευθερία μας. Είναι καθήκον μας να νικήσουμε. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε εκτός από τα δεσμά μας», είχε πει κάποτε η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το κουβανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Σακούρ, άφησε την τελευταία της πνοή στην Αβάνα, εκεί όπου κατέφυγε μετά την καταδίκη της το 1973 για τη δολοφονία ενός αστυνομικού της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ.

Ήταν 78 ετών.

2 Μαΐου

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Σακούρ εντάχθηκε στον Μαύρο Απελευθερωτικό Στρατό, μια μαρξιστική-λενινιστική οργάνωση που είχε αποσπαστεί από τους Μαύρους Πάνθηρες.

Στο πλαίσιο της δράσης της, η Σακούρ κατηγορήθηκε συνολικά δέκα φορές από τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ για φόνο, ληστεία και απαγωγή. Όλες αυτές οι υποθέσεις, εκτός από μία, κατέληξαν σε αθώωση ή αδιέξοδα δικαστήρια.

Η μοναδική εξαίρεση ξεκίνησε με μια διαδρομή νωρίς το πρωί της 2ας Μαΐου 1973.

Εκείνη την ημέρα, η Σακούρ και δύο άλλα μέλη του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού (BLA) ακινητοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ από τον Φόρστερ και έναν άλλο αστυνομικό της τροχαίας. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Φόρστερ και ένας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Λίγο αργότερα, η Σακούρ, η οποία τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του επεισοδίου, συνελήφθη και καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού. Η ίδια υποστήριξε τότε ότι το FBI την είχε βάλει στο στόχαστρο για δολοφονία, στο πλαίσιο μιας ευρείας εκστρατείας κατά των μαύρων μαχητικών οργανώσεων στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Η Σακούρ, η οποία ήταν και νονά του Tupac, δεν δικάστηκε μέχρι το 1977, επειδή, ενώ βρισκόταν σε ένα κελί κράτησης μαζί με έναν άνδρα ονόματι Φρεντ Χίλτον για μια άσχετη υπόθεση ληστείας στο Μπρονξ, έμεινε έγκυος, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Στις δίκες που ακολούθησαν, η αστυνομία υποστήριξε ότι η Ασάτα ήταν εκείνη που πυροβόλησε. Ωστόσο, η Σακούρ, ανέφερε ότι δεν κρατούσε όπλο εκείνο το πρωί και ότι τα χέρια της ήταν υψωμένα όταν την πυροβόλησαν.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι υπέστη κακομεταχείριση στη φυλακή και έλαβε ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη. Γιατροί κατέθεσαν υπέρ της, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματά της επιβεβαίωναν τον ισχυρισμό της ότι τα χέρια της ήταν υψωμένα.

View this post on Instagram

A post shared by ESSENCE (@essence)

Η κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές

Το 1979, δύο χρόνια μετά την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης, κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή.

Στις 2 Νοεμβρίου 1979, τρεις ένοπλοι άνδρες από τον Μαύρο Απελευθερωτικό Στρατό την έβγαλαν από το Σωφρονιστικό Ίδρυμα Γυναικών Κλίντον, μια φυλακή στο δυτικό Νιου Τζέρσεϊ. Χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ταυτότητας και χωρίς να έχουν προφανώς ελεγχθεί για όπλα, οι σύντροφοι της κατάφεραν να την ελευθερώσουν, παίρνοντας δύο φρουρούς ως όμηρους και καταλαμβάνοντας ένα φορτηγάκι. Mετά την επιχείρηση, όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά την επιτυχημένη απόδραση, η Ασάτα κατέφυγε στην Κούβα, όπου ο Φιντέλ Κάστρο της χορήγησε άσυλο.

Το 2013, το FBI σε συνεργασία με τον εισαγγελέα της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, αύξησε την αμοιβή για τη σύλληψή της σε 2 εκατομμύρια δολάρια.

Το άσυλο που της παραχωρήθηκε, χρησιμοποιήθηκε σαν επιχείρημα από όσους πολεμούσαν τον Κάστρο, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Κούβα πρέπει να παραμείνει στη λίστα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την κρατική τρομοκρατία.

*Με πληροφορίες από: ABC | CNN | New York Times

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
