Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

«Είναι καθήκον μας να παλέψουμε για την ελευθερία μας. Είναι καθήκον μας να νικήσουμε. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε εκτός από τα δεσμά μας», είχε πει κάποτε η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το κουβανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Σακούρ, άφησε την τελευταία της πνοή στην Αβάνα, εκεί όπου κατέφυγε μετά την καταδίκη της το 1973 για τη δολοφονία ενός αστυνομικού της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ.

Ήταν 78 ετών.

2 Μαΐου

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Σακούρ εντάχθηκε στον Μαύρο Απελευθερωτικό Στρατό, μια μαρξιστική-λενινιστική οργάνωση που είχε αποσπαστεί από τους Μαύρους Πάνθηρες.

Στο πλαίσιο της δράσης της, η Σακούρ κατηγορήθηκε συνολικά δέκα φορές από τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ για φόνο, ληστεία και απαγωγή. Όλες αυτές οι υποθέσεις, εκτός από μία, κατέληξαν σε αθώωση ή αδιέξοδα δικαστήρια.

Η μοναδική εξαίρεση ξεκίνησε με μια διαδρομή νωρίς το πρωί της 2ας Μαΐου 1973.

Εκείνη την ημέρα, η Σακούρ και δύο άλλα μέλη του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού (BLA) ακινητοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ από τον Φόρστερ και έναν άλλο αστυνομικό της τροχαίας. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Φόρστερ και ένας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Λίγο αργότερα, η Σακούρ, η οποία τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του επεισοδίου, συνελήφθη και καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού. Η ίδια υποστήριξε τότε ότι το FBI την είχε βάλει στο στόχαστρο για δολοφονία, στο πλαίσιο μιας ευρείας εκστρατείας κατά των μαύρων μαχητικών οργανώσεων στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Η Σακούρ, η οποία ήταν και νονά του Tupac, δεν δικάστηκε μέχρι το 1977, επειδή, ενώ βρισκόταν σε ένα κελί κράτησης μαζί με έναν άνδρα ονόματι Φρεντ Χίλτον για μια άσχετη υπόθεση ληστείας στο Μπρονξ, έμεινε έγκυος, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Στις δίκες που ακολούθησαν, η αστυνομία υποστήριξε ότι η Ασάτα ήταν εκείνη που πυροβόλησε. Ωστόσο, η Σακούρ, ανέφερε ότι δεν κρατούσε όπλο εκείνο το πρωί και ότι τα χέρια της ήταν υψωμένα όταν την πυροβόλησαν.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι υπέστη κακομεταχείριση στη φυλακή και έλαβε ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη. Γιατροί κατέθεσαν υπέρ της, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματά της επιβεβαίωναν τον ισχυρισμό της ότι τα χέρια της ήταν υψωμένα.

Η κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές

Το 1979, δύο χρόνια μετά την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης, κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή.

Στις 2 Νοεμβρίου 1979, τρεις ένοπλοι άνδρες από τον Μαύρο Απελευθερωτικό Στρατό την έβγαλαν από το Σωφρονιστικό Ίδρυμα Γυναικών Κλίντον, μια φυλακή στο δυτικό Νιου Τζέρσεϊ. Χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ταυτότητας και χωρίς να έχουν προφανώς ελεγχθεί για όπλα, οι σύντροφοι της κατάφεραν να την ελευθερώσουν, παίρνοντας δύο φρουρούς ως όμηρους και καταλαμβάνοντας ένα φορτηγάκι. Mετά την επιχείρηση, όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά την επιτυχημένη απόδραση, η Ασάτα κατέφυγε στην Κούβα, όπου ο Φιντέλ Κάστρο της χορήγησε άσυλο.

Το 2013, το FBI σε συνεργασία με τον εισαγγελέα της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, αύξησε την αμοιβή για τη σύλληψή της σε 2 εκατομμύρια δολάρια.

Το άσυλο που της παραχωρήθηκε, χρησιμοποιήθηκε σαν επιχείρημα από όσους πολεμούσαν τον Κάστρο, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Κούβα πρέπει να παραμείνει στη λίστα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την κρατική τρομοκρατία.

*Με πληροφορίες από: ABC | CNN | New York Times