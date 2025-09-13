«Ο Έλβις ένιωθε κατώτερος»: Ο Μπαζ Λούρμαν για το ντοκιμαντέρ της εμμονής του – «Δεν ήταν κοστούμι Χάλοουιν»

Δύο χρόνια μετά την παγκόσμια επιτυχία της βιογραφικής ταινίας Έλβις, ο Μπαζ Λούρμαν επιστρέφει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο με ένα νέο κινηματογραφικό έργο, βασισμένο στον Βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ.

Χρησιμοποιώντας σπάνιο, αρχειακό υλικό, ο οραματιστής σκηνοθέτης υπόσχεται να αποκαλύψει μία άγνωστη πτυχή του θρυλικού σταρ, προκαλώντας ακόμα και τους πιο δύσπιστους να τον αγαπήσουν.

Η ταινία EPiC: Elvis Presley in Concert υπόσχεται να «καταρρίψει τα στερεότυπα και να αναδείξει την ανθρώπινη, ευάλωτη πλευρά του Έλβις Πρίσλεϊ».

Είναι γνωστό ότι ο Λούρμαν έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Έλβις Πρίσλεϊ. Ο Αυστραλός σκηνοθέτης, που το 2022 καθήλωσε το κοινό με τη βιογραφική ταινία του για τον Βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ επιστρέφει στο είδωλο-εμμονή του με όχημα την αλήθεια.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο περιοδικό PEOPLE, ο Μπαζ Λούρμαν αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της νέας του δουλειάς, την οποία χαρακτηρίζει ως «κινηματογραφικό τονικό ποίημα» και όχι ως ένα συνηθισμένο ντοκιμαντέρ ή ταινία-συναυλία.

Για τη δημιουργία της, ο σκηνοθέτης ανέσυρε από τις αλυκές της MGM στο Κάνσας σπάνιο, αδημοσίευτο υλικό διάρκειας 36 ωρών, από την επική σειρά συναυλιών του Πρίσλεϊ στο Διεθνές Ξενοδοχείο του Λας Βέγκας, η οποία ξεκίνησε το 1969.

«Τα ντοκιμαντέρ για τον Έλβις συχνά περιλαμβάνουν ανθρώπους που μιλούν γι’ αυτόν, λέγοντας «ο Έλβις είναι αυτό»» σημειώνει ο Λούρμαν, εξηγώντας πως στόχος του ήταν να αφήσει το ίδιο το υλικό να μιλήσει. «Καθώς εξετάζαμε το υλικό, συνειδητοποιήσαμε ότι τον είχαμε στην ακμή του. Τραγουδούσε όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ… Βρήκαμε 40 λεπτά υλικού όπου μιλάει για τη ζωή του, για τον ίδιο».

Ο Λούρμαν εκφράζει την ελπίδα πως η νέα του ταινία θα αλλάξει την αντίληψη όσων δεν αγαπούν τον Πρίσλεϊ.

«Ο κόσμος δεν συμπαθεί τον Έλβις», λέει ευθέως. «Εξεπλάγην με το πόσο οι θεατές στην πρεμιέρα ένιωσαν ότι η εικόνα στην οθόνη είναι ζωντανή».

Ο σκηνοθέτης αναφέρει πως ακόμα και οι νεότεροι συνεργάτες του θεωρούσαν τον Έλβις «σαν ένα κοστούμι για το Χαλοουίν». Όμως, βλέποντας το νέο υλικό, «δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο αστείος και περίεργος ήταν. Παίρνεις μια αίσθηση της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησής του».

Υπάρχει κάτι που θα επιτρέψει στους θεατές του EPiC: Elvis Presley in Concert να ταυτιστούν με τον αείμνηστο τραγουδιστή;

«Πιστεύω ότι πάντα ένιωθε κατώτερος, και μετά μεταμορφωνόταν σε κάτι θεϊκό», εκτιμά ο Λούρμαν. «Αυτή η εσωτερική αίσθηση κατωτερότητας, σε συνδυασμό με την εξωτερική θεϊκή εικόνα, είναι αυτό που τον κάνει τόσο αξιοσημείωτο — κάτι που μετά μετουσιώνεται σε τραγούδι».

«Οι σπουδαίοι θρύλοι είναι πάντα ελαττωματικοί και βαθιά ανθρώπινοι. Αυτό είναι που τους καθιστά τόσο ισχυρούς», καταλήγει ο σκηνοθέτης, ο οποίος ετοιμάζει, μεταξύ άλλων, και μια ταινία για την Ιωάννα της Λωραίνης.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του EPiC: Elvis Presley in Concert στους κινηματογράφους δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.