Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ φέρεται να άσκησε «αδικαιολόγητη [οικονομική] πίεση» στον πρώην σύζυγo της Έλβις Πρίσλεϊ την άνοιξη του 1977, «ωθώντας τον τελικά στο θάνατο» τον Αύγουστο του ίδιου έτους, σύμφωνα με νέα αγωγή που κατατέθηκε εις βάρος της από πρώην συνεργάτες της.

Οι πρώην επιχειρηματικοί συνεργάτες της Πρισίλα, Μπριζίτ Κρούζε και Κέβιν Φιάλκο, ισχυρίζονται σε μια συμπληρωματική αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ότι η ηθοποιός, η οποία αρνείται σθεναρά τις κατηγορίες, «γνώριζε ότι δεν είχε δικαίωμα να κληρονομήσει τίποτα από τον Έλβις», με τον οποίο ήταν παντρεμένη για έξι χρόνια, από το 1967 έως και το 1973.

«Η Πρισίλα άσκησε αδικαιολόγητη πίεση στον Έλβις, ωθώντας τον στο θάνατο», αναφέρει μεταξύ άλλων η αγωγή, η οποία περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού People.

Οι Κρούζε και Φιάλκο ισχυρίζονται επίσης στην αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της Πρισίλα[…]Παρά τις αντίθετες επιθυμίες του Έλβις, η Πρισίλα συνέχισε να εκμεταλλεύεται το όνομα Πρίσλεϊ για να χρηματοδοτεί τον τρόπο ζωής της. Τελικά, εφαρμόζοντας ένα άλλο μέρος του ‘μεγάλου σχεδίου’ της για να ζήσει από το όνομα Πρισλεϊ, η Πρισίλα απαίτησε το 2005 περισσότερα από 13 εκατομμύρια δολάρια για προσωπικό όφελος».

«Εκστρατεία κακοποίησης ηλικιωμένων»

Η Πρισίλα Πρισλεϊ αρνήθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται. Ο δικηγόρος της, Μάρτι Ντ. Σίνγκερ, δήλωσε στο περιοδικό People: «Η Πρισίλα δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, δεν κάλυψε την Περιοχή 51, δεν σκηνοθέτησε την πρώτη προσεδάφιση ανθρώπου στη Σελήνη και δεν κρατά κρυφά τον Bigfoot κλειδωμένο σε μια καλύβα στον Καναδά».

«Αυτή η αγωγή αφορά τις ισχυρισμούς της κυρίας Πρίσλεϊ κατά της κυρίας Κρούζε (και των υπόλοιπων συνομοσιολόγων), στην οποία ισχυρίζεται ότι η κυρία Κρούζε εμπλέκεται σε μια αδυσώπητη και καλά υπολογισμένη εκστρατεία κακοποίησης ηλικιωμένων και απάτης, προκειμένου να πάρει τον έλεγχο των οικονομικών της κυρίας Πρίσλεϊ προς όφελός της. Οι ισχυρισμοί της κυρίας Κρούζε είναι παράλογοι και απαράδεκτοι, αλλά δυστυχώς δεν προκαλούν έκπληξη. Η κυρία Πρίσλεϊ ανυπομονεί να αποδειχθεί η ενοχή της κυρίας Κρούζε και των συνεργών της για τις παράνομες πράξεις τους».

Σε απάντηση, ο δικηγόρος Τζόρνταν Μάθιους που εκπροσωπεί τους Κρούζε και Φιάλκο, δήλωσε: «Προφανώς, η υπεράσπιση της κυρίας Πρισίλα Πρίσλεϊ συνίσταται στην απαρίθμηση υπερβολικών δηλώσεων χωρίς ουσία. Τα έγγραφα μιλούν από μόνα τους. Μέχρι σήμερα, η κυρία Πρίσλεϊ δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει τους αισχρούς ισχυρισμούς της και σκοπεύουμε να την καταστήσουμε υπεύθυνη για την απερίσκεπτη συμπεριφορά της».

Υπενθυμίζεται ότι οι Κρούζε και Φιάλκο κατέθεσαν αγωγή εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ τον Αύγουστο, ισχυριζόμενοι ότι «συνωμότησε» για να τους εξαπατήσει και αγνόησε τα προβλήματα υγείας της κόρης της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ λίγο πριν πεθάνει, σε μια προσπάθεια να «ανακτήσει τον έλεγχο» της περιουσίας της — ισχυρισμοί που η Πρίσλεϊ έχει αρνηθεί.

*Με πληροφορίες από: People