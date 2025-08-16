Πρισίλα Πρίσλεϊ: Τι συνέβη και κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της;

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε στα 54 της χρόνια από καρδιακή ανακοπή.

Ο ιατροδικαστής είχε αποδώσει το μοιραίο σε επιπλοκή παλαιότερης βαριατρικής επέμβασης, χωρίς ίχνη τραυματισμού ή εγκληματικής ενέργειας.

Πρισίλα Πρίσλεϊ: Γιατί κατηγορείται

Οι πρώην συνεργάτες της, Brigitte Kruse και Kevin Fialko, κατέθεσαν αγωγή ύψους 50 εκατ. δολαρίων κατηγορώντας την 80χρονη χήρα του Έλβις Πρίσλεϊ για απάτη, παραβίαση συμβολαίων και, κυρίως, για παρέμβαση στη μηχανική υποστήριξη της κόρης της, λίγες ώρες μετά τη νοσηλεία της τον Ιανουάριο του 2023.

Ωστόσο, η μήνυση των δύο επιχειρηματιών αφήνει να εννοηθεί ότι η Πρισίλα Πρίσλεϊ είχε προσωπικό κίνητρο, να απομακρύνει την κόρη της και να διασφαλίσει την πρόσβασή της στη Graceland και την οικογενειακή περιουσία.

Πρισίλα Πρίσλεϊ: Τράβηξε την πρίζα λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της κόρης της στο νοσοκομείο;

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η Πρισίλα Πρίσλεϊ «έδρασε βιαστικά» γνωρίζοντας ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ετοιμαζόταν να την αποκόψει από τον έλεγχο. Όπως αναφέρουν, «τράβηξε την πρίζα λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της κόρης της στο νοσοκομείο», επιλέγοντας να θέσει τέλος στη ζωή της.

Παράλληλα κατηγορούν την ίδια και τον στενό της κύκλο ότι εξαπάτησαν την εταιρεία Priscilla Presley Partners, για την οποία οι ίδιοι είχαν επενδύσει εκατομμύρια, με στόχο την αναβίωση του brand γύρω από την προσωπικότητά της.

Η απάντηση από το στρατόπεδο της Πρισίλα Πρίσλεϊ ήρθε άμεσα

Ο δικηγόρος της, Marty Singer, χαρακτήρισε την αγωγή «ανυπόστατη, ντροπιαστική και συκοφαντική», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια θλιβερή απόπειρα να λερωθεί το όνομα μιας 80χρονης γυναίκας».