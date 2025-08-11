magazin
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Fizz 11 Αυγούστου 2025 | 11:15

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Όταν ο βασιλιάς του Rock ‘n Roll, Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε σε ηλικία μόλις 42 ετών, πάλευε με έντονες εξαρτήσεις από ναρκωτικά, αλκοόλ και φαγητό, γεγονός που πιστεύεται ότι συνέβαλε στον πρόωρο θάνατό του. Ενώ ήταν ο καρδιοκατακτητής της δεκαετίας του ’60, ο Έλβις πήρε το εντυπωσιακό βάρος των 79 κιλών μέσα σε μια δεκαετία, το οποίο αποτέλεσε κομβικό σημείο της μετέπειτα ζωής του.

Ο τραγουδιστής ήταν γνωστό ότι αγαπούσε το πρόχειρο φαγητό, καταναλώνοντας περίπου 10.000-12.000 θερμίδες την ημέρα και ζυγίζοντας 159 κιλά στο μεγαλύτερο βάρος του.

Στα αγαπημένα του γεύματα περιλαμβάνονταν σάντουιτς τηγανισμένα σε βούτυρο και κεφτεδάκια τυλιγμένα σε μπέικον.

Σε κάποια σημεία της καριέρας του, με τον Τύπο να γελοιοποιεί την αύξηση του βάρους του και να τον αποκαλεί «Χοντρό Έλβις», ο Βασιλιάς αποφάσισε να χάσει βάρος και επέλεξε κάποιες πειραματικές δίαιτες για να ξεφορτωθεί τα κιλά.

Σε μια συγκεκριμένη δίαιτα, ο τραγουδιστής του Heartbreak Hotel έτρωγε μόνο 500 θερμίδες την ημέρα και έκανε ένεση με μια πρωτεΐνη από τα ούρα εγκύων γυναικών για να κάψει λίπος.

Γευματίζοντας σαν βασιλιάς

Ο Έλβις ήταν φανατικός οπαδός της κουζίνας του Νότου και του τηγανητού φαγητού, αφού μεγάλωσε γύρω από αυτό, αλλά ήταν «πολύ φτωχός για να το απολαύσει ως παιδί« όπως ο ίδιος είχε παραδεχτεί.

Ο Έλβις επίσης σίγουρα έπαιρνε πολύ σοβαρά την πεποίθηση ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, καταναλώνοντας συχνά χιλιάδες θερμίδες το πρωί. Ήταν διάσημος για το πρωινό του σάντουιτς – ένα τερατούργημα με βούτυρο που περιείχε φυστικοβούτυρο, μπανάνα και μπέικον, όλα τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί.

Σύμφωνα με το Serious Eats, το σάντουιτς του Έλβις έχει πάνω από 1.000 θερμίδες ανά μερίδα, που είναι σχεδόν το μισό της συνιστώμενης ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης για τους άνδρες. (Συνιστάται στους άνδρες να καταναλώνουν περίπου 2.500 θερμίδες την ημέρα για να διατηρούνται σε ένα υγιές εύρος βάρους).

Ένα άλλο αγαπημένο φαγητό του King ονομαζόταν Fool’s Gold Loaf, το οποίο συνίστατο στο να ανοίξει κανείς μια φρατζόλα ψωμιού από προζύμι και να τη γεμίσει με ένα ολόκληρο βάζο φυστικοβούτυρο, ένα ολόκληρο βάζο μαρμελάδα σταφυλιού και ένα κιλό μπέικον.

Ο τραγουδιστής και οι φίλοι του φέρεται να πήραν κάποτε ένα ιδιωτικό τζετ για να αγοράσουν αυτό το κέρασμα από την εταιρεία Colorado Mine Company στο Ντένβερ, όπου έφυγαν με 30 σάντουιτς πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Στα αγαπημένα του γεύματα περιλαμβάνονταν σάντουιτς τηγανισμένα σε βούτυρο και κεφτεδάκια τυλιγμένα σε μπέικον

Elvis’ party meatballs

Η αγάπη του για το τηγανητό φαγητό σημειώθηκε στη βιογραφία του Τζέιμς Γκρέγκορι το 1960, The Elvis Presley Story.

«Σημείωση για τη μελλοντική του σύζυγο: Ο Έλβις λατρεύει τα τεράστια πρωινά με λουκάνικα, μπέικον, αυγά, τηγανητές πατάτες, σπιτικά ψωμάκια και καφέ» έγραψε. «Έχει τεράστια όρεξη για πρωινό. Η σύζυγός του δεν πρέπει ποτέ να αναπτύξει κομψά ή ακριβά γούστα».

Η προσωπική του σεφ, Μέρι Τζένκινς Λάνγκστον, η οποία μαγείρευε για τον Έλβις επί 14 χρόνια, αποκάλυψε επίσης περισσότερες πληροφορίες για τα πλούσια πρωινά του.

«Για πρωινό, έτρωγε σπιτικά μπισκότα [η αμερικανική εκδοχή τους μοιάζει περισσότερο με αλμυρά βρετανικά scones] τηγανισμένα σε βούτυρο, λουκανικοπιτάκια, τέσσερις ομελέτες και μερικές φορές τηγανητό μπέικον» είπε η Μέρι στο BBC.

Ο Έλβις απολάμβανε επίσης να τρώει αυτό που αποκαλούσε Elvis’ party meatballs, τα οποία ήταν κεφτεδάκια τυλιγμένα σε μπέικον.

Η Λίντα, η οποία έβγαινε με τον τραγουδιστή για τεσσεράμισι χρόνια, παραδέχτηκε ότι είχε μείνει «έκπληκτη» που ο Έλβις είχε την αντοχή να κάνει ένα τόσο απαιτητικό σόου εκείνη την εποχή, δεδομένου του πόσο λίγες θερμίδες κατανάλωνε

Απώλεια βάρους Yo-yo και πειραματικές μέθοδοι

Ο Πρίσλεϊ έφτασε στο σημείο να κάνει ένεση στον εαυτό του με μια πρωτεΐνη που λαμβάνεται από τα ούρα εγκύων γυναικών. Στις αρχές του 1973, ο Elvis ήταν στη «χειρότερη» φόρμα της ζωής του και ήταν αποφασισμένος να χάσει βάρος

Ο σούπερ σταρ έχασε τέσσερα με πέντε κιλά ενώ προετοιμαζόταν για τη συναυλία του Aloha from Hawaii και το τηλεοπτικό αφιέρωμα, σύμφωνα με την επί τέσσερα χρόνια κοπέλα του, Λίντα Τόμσον.

Στο βιβλίο της, A Little Thing Called Life, θυμάται ότι ο σούπερ σταρ του τραγουδιού ξεκίνησε μια δίαιτα για να χάσει 15 κιλά.

Η Λίντα, η οποία τελικά χώρισε με τον Έλβις μετά από μια απιστία από την πλευρά του, δήλωσε στο CNN ότι όσο εκείνος έπαιρνε βάρος η κριτική γύρω από αυτό άρχισε να τον ενοχλεί, προσθέτοντας ότι ήταν πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και τα σχόλια «τον πλήγωναν».

Η αναγκαστική δίαιτα του Έλβις περιλάμβανε ότι έτρωγε μόνο 500 θερμίδες την ημέρα, ενώ του έκαναν επίσης καθημερινά ενέσεις με μια πρωτεΐνη που λαμβανόταν από τα ούρα μιας εγκύου γυναίκας για να κάψει το λίπος στον οργανισμό του.

Η Λίντα, η οποία έβγαινε με τον τραγουδιστή για τεσσεράμισι χρόνια, παραδέχτηκε ότι είχε μείνει «έκπληκτη» που ο Έλβις είχε την αντοχή να κάνει ένα τόσο απαιτητικό σόου εκείνη την εποχή, δεδομένου του πόσο λίγες θερμίδες κατανάλωνε.

Οι ειδικοί σε θέματα υγείας έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι μια δίαιτα εξαιρετικά χαμηλών θερμίδων μπορεί να είναι επικίνδυνη και πρέπει να γίνεται μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση. Η χαμηλή πρόσληψη θερμίδων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων, καθώς και σε βραδύτερο μεταβολισμό.

Ωστόσο, η απώλεια βάρους ήταν βραχύβια, με τη Λίντα να σημειώνει ότι ο Έλβις ξαναπήρε όλα τα κιλά πίσω σε έξι εβδομάδες.

Ο Έλβις δοκίμασε τη δίαιτα τη δεκαετία του 1970 με έναν γιατρό του Λας Βέγκας, ο οποίος τον έθεσε σε τεχνητό κώμα για λίγες ημέρες για να σταματήσει να τρώει

Η δίαιτα της «ωραίας κοιμωμένης»

Ο Πρίσλεϊ είχε επίσης αδυναμία στα αναψυκτικά και φέρεται να προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αγάπη του γι’ αυτά στη δίαιτά του, επιχειρώντας κάποια στιγμή να τρώει μόνο ζελέ από το αγαπημένο του αναψυκτικό, το μαύρο κεράσι, για εβδομάδες.

Επίσης, κάποτε δοκίμασε τη δίαιτα της «ωραίας κοιμωμένης», στην οποία μπήκε οικειοθελώς σε τεχνητό κώμα σε μια προσπάθεια να χάσει βάρος – κάτι που θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο από πολλούς επαγγελματίες.

Ο Έλβις δοκίμασε τη δίαιτα τη δεκαετία του 1970 με έναν γιατρό του Λας Βέγκας, ο οποίος τον έθεσε σε τεχνητό κώμα για λίγες ημέρες για να σταματήσει να τρώει.

Ωστόσο, φέρεται να έπεσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου και να ξύπνησε, καθιστώντας τη δίαιτα αναποτελεσματική.

Δυστυχώς, ο Έλβις βρέθηκε νεκρός στις 16 Αυγούστου 1977, στην έπαυλή του στην Graceland. Η επίσημη αιτία θανάτου του αναφέρθηκε ως καρδιακή προσβολή, με πολλούς να εικάζουν ότι φταίνε οι επιλογές του τρόπου ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής του και της χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Είχε νοσηλευτεί το 1973 για εθισμό στην πεθιδίνη και είχε πάρει δύο φορές υπερβολική δόση βαρβιτουρικών την ίδια χρονιά.

Μέσω των τοξικολογικών του εκθέσεων, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο Έλβις είχε ίχνη 14 ναρκωτικών ουσιών στον οργανισμό του, 10 εκ των οποίων υπήρχαν σε σημαντικές ποσότητες.


*Με στοιχεία από dailymail.com

