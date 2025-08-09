Έκανε ο Έλβις Πρίσλεϊ πρόταση γάμου στην Τούρα Σατάνα ενώ βρισκόταν σε ένα πάρκο στο Σικάγο;

Το ντοκιμαντέρ Tura!, με αφήγηση της Μάργκαρετ Τσο διεισδύει σε ένα μακρινό ειδύλλιο πάθους, έρωτα και ανταγωνισμού, ενώ απαντά και σε ένα ακόμη πιο μακρινό ερώτημα: έκανε πράγματι ο Έλβις Πρίσλεϊ πρόταση γάμου στην χορεύτρια και ηθοποιό Τούρα Σατάνα;

Όπως όλα δείχνουν, ναι.

«Δεν ήξερα καν εκείνη τη στιγμή ότι είχε κοιμηθεί με τον Έλβις»

Η Πάμελα Ντε Μπαρς, η οποία μίλησε στη Σάτανα για τη σχέση της με τον Έλβις Πρίσλεϊ με αφορμή τη συγγραφή του βιβλίο της «Let’s Spend the Night Together: Backstage Secrets of Rock Muses and Supergroupies», λέει στο ντοκιμαντέρ ότι έμαθε για πρώτη φορά για τη σχέση τους, ενώ βρίσκονταν σε ένα πάρτι. Τότε, μια παρέα γυναικών άρχισε να συζητά για τους διάσημους άνδρες με τους οποίους είχαν κάνει σεξ, μέχρι που, κάπως αφοπλιστικά, μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης η Σατάνα.

Η Ντε Μπαρς, θυμάται, ότι όταν πήγε στο πάρτι, είδε τον πρώην σύζυγό της, τον ηθοποιό και τραγουδιστή Μάικλ Ντε Μπαρς, να μιλάει με τη Σάτανα. «Τον είδα να μιλάει με την Τούρα και σκέφτηκα: ‘Ωχ. Και δεν ήξερα καν εκείνη τη στιγμή ότι είχε κοιμηθεί με τον Έλβις», λέει.

Τότε, ενώ οι κυρίες του πάρτυ περιαυτολογούσαν σχετικά με τους άντρες με τους οποίους είχαν κοιμηθεί, η ίδια σκέφτηκε: «Πέπει να συμμετάσχω [στην συζήτηση]. Πρέπει να ακούσω’. Έτσι, ανέφερα μερικά ονόματα — τον Μικ Τζάγκερ και άλλους», λέει, προσθέτοντας ότι η Σάτανα ανέφερε τότε ότι είχε κοιμηθεί κάποτε με τον Φρανκ Σινάτρα.

«Αυτή ανέφερε αυτό το όνομα και εγώ σκέφτηκα: ‘Ω, Θεέ μου’. Τελικά, όταν ξεστόμισε το όνομα του Έλβις, όλες έμειναν σιωπηλές. Υπήρχε πραγματικά ένας ανταγωνισμός. Προσπαθούσαν να ξεπεράσουν η μια τη άλλη. Αυτό ήταν. Ο ανταγωνισμός τελείωσε: Αυτή είχε κοιμηθεί με τον Έλβις», θυμάται η συγγραφέας.

«Θέλω να τις μάθω σε περίπτωση που είμαι αρκετά τυχερός να σε πλησιάσω»

Η Σάτανα ισχυρίστηκε ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ της είπε: «Μου άρεσε πολύ η παράσταση σου. Οι κινήσεις, οι ψηλές κλωτσιές. Θα μου τις δείξεις;». Εκείνη ανταποκρίθηκε φλερτάροντας, λέγοντας: «Από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρεις ήδη να κινείσαι, τουλάχιστον με το ένα πόδι. Προσπαθείς να ξεσηκώσεις όλες τις κοπέλες στο κοινό;».

Σε αυτό το έρωτημα, ο Πρισλεϊ φέρεται να απάντησε: «Όχι, κυρία μου. Θέλω να τις μάθω σε περίπτωση που είμαι αρκετά τυχερός να σε πλησιάσω».

Και κάπως μαγικά, το ειδύλλιο τους άρχισε να αναπνέει: η Σατάνα είπε ότι την επόμενη φορά που την επισκέφθηκε στην παράσταση, «μπόρεσε να νιώσει την ακριβή στιγμή που μπήκε στο θέατρο».

«Έκανα την καλύτερη παράσταση της ζωής μου, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί», ανέφερε.

«Ήταν φίλοι μέχρι που πέθανε»

Σε ένα απόσπασμα από μια παλιά συνέντευξη, η Σάτανα θυμάται τον Πρίσλεϊ να της κάνει πρόταση γάμου ενώ κάθονταν σε ένα πάρκο στο Σικάγο. «Έπεσε στα γόνατα και είπε: ‘Θα με παντρευτείς;’», με εκείνη να απαντά «Θα το σκεφτώ».

Η μάνατζερ της Σάτανα, Σιούζαν Πέρι, ισχυρίζεται ότι η Σάτανα «ποτέ δεν θα τον παντρευόταν», ωστόσο, σημειώνει ότι κατάφεραν να χτίσουν μια μια υπέροχη φιλία.

«Ήταν φίλοι μέχρι που πέθανε.Ήταν πολύ αναστατωμένη για τη χρήση ναρκωτικών που έκανε ο Πρέσλεϊ. Της τηλεφωνούσε και της ζητούσε συμβουλές», προσθέτει.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ακούγονται στο ντοκιμαντέρ, ο Πρέσλεϊ έδωσε στη Σατάνα ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο φορούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η Πέρι είναι τώρα ιδιοκτήτρια του δαχτυλιδιού και λέει ότι το φοράει ακόμα προς τιμήν της Σατάνα.

*Με πληροφορίες από: People