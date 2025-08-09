Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
09.08.2025 | 18:03
Σύλληψη για τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Έκανε ο Έλβις Πρίσλεϊ πρόταση γάμου στην Τούρα Σατάνα ενώ βρισκόταν σε ένα πάρκο στο Σικάγο;
Stories 09 Αυγούστου 2025 | 21:31

Έκανε ο Έλβις Πρίσλεϊ πρόταση γάμου στην Τούρα Σατάνα ενώ βρισκόταν σε ένα πάρκο στο Σικάγο;

Το ντοκιμαντέρ «Tura!» εισχωρεί σε ένα μακρινό και βραχύβιο ειδύλλιο - εκείνο των Έλβις Πρίσλεϊ και Τούρα Σατάνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Spotlight

Το ντοκιμαντέρ Tura!, με αφήγηση της Μάργκαρετ Τσο διεισδύει σε ένα μακρινό ειδύλλιο πάθους, έρωτα και ανταγωνισμού, ενώ απαντά και σε ένα ακόμη πιο μακρινό ερώτημα: έκανε πράγματι ο Έλβις Πρίσλεϊ πρόταση γάμου στην χορεύτρια και ηθοποιό Τούρα Σατάνα;

Όπως όλα δείχνουν, ναι.

«Δεν ήξερα καν εκείνη τη στιγμή ότι είχε κοιμηθεί με τον Έλβις»

Η Πάμελα Ντε Μπαρς, η οποία μίλησε στη Σάτανα για τη σχέση της με τον Έλβις Πρίσλεϊ με αφορμή τη συγγραφή του βιβλίο της «Let’s Spend the Night Together: Backstage Secrets of Rock Muses and Supergroupies», λέει στο ντοκιμαντέρ ότι έμαθε για πρώτη φορά για τη σχέση τους, ενώ βρίσκονταν σε ένα πάρτι. Τότε, μια παρέα γυναικών άρχισε να συζητά για τους διάσημους άνδρες με τους οποίους είχαν κάνει σεξ, μέχρι που, κάπως αφοπλιστικά, μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης η Σατάνα.

Η Ντε Μπαρς, θυμάται, ότι όταν πήγε στο πάρτι, είδε τον πρώην σύζυγό της, τον ηθοποιό και τραγουδιστή Μάικλ Ντε Μπαρς, να μιλάει με τη Σάτανα. «Τον είδα να μιλάει με την Τούρα και σκέφτηκα: ‘Ωχ. Και δεν ήξερα καν εκείνη τη στιγμή ότι είχε κοιμηθεί με τον Έλβις», λέει.

Τότε, ενώ οι κυρίες του πάρτυ περιαυτολογούσαν σχετικά με τους άντρες με τους οποίους είχαν κοιμηθεί, η ίδια σκέφτηκε: «Πέπει να συμμετάσχω [στην συζήτηση]. Πρέπει να ακούσω’. Έτσι, ανέφερα μερικά ονόματα — τον Μικ Τζάγκερ και άλλους», λέει, προσθέτοντας ότι η Σάτανα ανέφερε τότε ότι είχε κοιμηθεί κάποτε με τον Φρανκ Σινάτρα.

«Αυτή ανέφερε αυτό το όνομα και εγώ σκέφτηκα: ‘Ω, Θεέ μου’. Τελικά, όταν ξεστόμισε το όνομα του Έλβις, όλες έμειναν σιωπηλές. Υπήρχε πραγματικά ένας ανταγωνισμός. Προσπαθούσαν να ξεπεράσουν η μια τη άλλη. Αυτό ήταν. Ο ανταγωνισμός τελείωσε: Αυτή είχε κοιμηθεί με τον Έλβις», θυμάται η συγγραφέας.

«Θέλω να τις μάθω σε περίπτωση που είμαι αρκετά τυχερός να σε πλησιάσω»

Η Σάτανα ισχυρίστηκε ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ της είπε: «Μου άρεσε πολύ η παράσταση σου. Οι κινήσεις, οι ψηλές κλωτσιές. Θα μου τις δείξεις;».  Εκείνη ανταποκρίθηκε φλερτάροντας, λέγοντας: «Από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρεις ήδη να κινείσαι, τουλάχιστον με το ένα πόδι. Προσπαθείς να ξεσηκώσεις όλες τις κοπέλες στο κοινό;».

Σε αυτό το έρωτημα, ο Πρισλεϊ φέρεται να απάντησε: «Όχι, κυρία μου. Θέλω να τις μάθω σε περίπτωση που είμαι αρκετά τυχερός να σε πλησιάσω».

Και κάπως μαγικά, το ειδύλλιο τους άρχισε να αναπνέει: η Σατάνα είπε ότι την επόμενη φορά που την επισκέφθηκε στην παράσταση, «μπόρεσε να νιώσει την ακριβή στιγμή που μπήκε στο θέατρο».

«Έκανα την καλύτερη παράσταση της ζωής μου, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί», ανέφερε.

«Ήταν φίλοι μέχρι που πέθανε»

Σε ένα απόσπασμα από μια παλιά συνέντευξη, η Σάτανα θυμάται τον Πρίσλεϊ να της κάνει πρόταση γάμου ενώ κάθονταν σε ένα πάρκο στο Σικάγο. «Έπεσε στα γόνατα και είπε: ‘Θα με παντρευτείς;’», με εκείνη να απαντά «Θα το σκεφτώ».

Η μάνατζερ της Σάτανα, Σιούζαν Πέρι, ισχυρίζεται ότι η Σάτανα «ποτέ δεν θα τον παντρευόταν», ωστόσο, σημειώνει ότι κατάφεραν να χτίσουν μια μια υπέροχη φιλία.

«Ήταν φίλοι μέχρι που πέθανε.Ήταν πολύ αναστατωμένη για τη χρήση ναρκωτικών που έκανε ο Πρέσλεϊ. Της τηλεφωνούσε και της ζητούσε συμβουλές», προσθέτει.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ακούγονται στο ντοκιμαντέρ, ο Πρέσλεϊ έδωσε στη Σατάνα ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο φορούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η Πέρι είναι τώρα ιδιοκτήτρια του δαχτυλιδιού και λέει ότι το φοράει ακόμα προς τιμήν της Σατάνα.

*Με πληροφορίες από: People

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Οι κρυπτο-κρίσεις έρχονται

Οι κρυπτο-κρίσεις έρχονται

Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Stories
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαντάκο Σασάκι: Η «κόρη της Χιροσίμα», οι 1.000 χάρτινοι γερανοί και η αξία της συμπόνιας απέναντι στη φρίκη
Μάθημα ιστορίας 06.08.25

Σαντάκο Σασάκι: Η «κόρη της Χιροσίμα», οι 1.000 χάρτινοι γερανοί και η αξία της συμπόνιας απέναντι στη φρίκη

Η ιστορία της Σαντάκο Σασάκι είναι σπαραξικάρδια, πολύτιμη και απαιτεί να διαβαστεί. Γιατί αυτό το έξυπνο κορίτσι που ήθελε να ζήσει, είναι μνήμη μιας απάνθρωπης, μαύρης στιγμής στην ιστορία της ανθρωπότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αληθινή ιστορία πίσω από το «A Deadly American Marriage» – Αίμα, βία και ένας πρώην πράκτορας του FBI
2 Αυγούστου 2015 06.08.25

Η αληθινή ιστορία πίσω από το «A Deadly American Marriage» – Αίμα, βία και ένας πρώην πράκτορας του FBI

Το ντοκιμαντέρ «A Deadly American Marriage» των Τζέσικα Μπέρτζες και Τζένι Πόπλγουελ κάνει μια βουτιά στην δολοφονία του Τζέισον Κόρμπετ, πίσω από την οποία βρίσκονταν η σύζυγος του και ο πατέρας της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στάθηκε απέναντι σε άνδρες με ματσέτες»: Η στυγερή δολοφονία της ακτιβίστριας κατά των γυναικοκτονιών Σάντρα Ντομίνγκεζ συγκλονίζει
Τίμημα 05.08.25

«Στάθηκε απέναντι σε άνδρες με ματσέτες»: Η στυγερή δολοφονία της ακτιβίστριας κατά των γυναικοκτονιών Σάντρα Ντομίνγκεζ συγκλονίζει

Σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο δολοφονούνται περίπου 2.500 γυναίκες, η ακτιβίστρια Σάντρα Ντομίνγκεζ ξεχώριζε γιατί δεν φοβήθηκε να τα βάλει με ισχυρούς άντρες -και μετά τη σκότωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Αττική 09.08.25

Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Κάτοικοι από τρεις οικισμούς περιγράφουν στο in τις δύσκολες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών – Οι φωτιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ρωσία: Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Ρωσία 09.08.25

Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική» συμπληρώνοντας ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά
Σφίγγει τα λουριά 09.08.25

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά

Φέτος, αρκετές χώρες στην Ευρώπη επέβαλαν βαριά πρόστιμα σε τουρίστες που συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα. Αλλά θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Reuters 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
