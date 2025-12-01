Influencer δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Αυστρία και θάφτηκε σε βαλίτσα στη Σλοβενία

Η Στέφανι Πιέπερ, μια Αυστριακή influencer στον τομέα της ομορφιάς, βρέθηκε νεκρή, με το σώμα της μέσα σε μια βαλίτσα, θαμμένη σε ένα δάσος της Σλοβενίας. Ο πρώην σύντροφός της, Πάτρικ, ομολόγησε στην αστυνομία ότι δολοφόνησεκαι έθαψε τη γυναίκα.

Η Πιέπερ, που ζούσε στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, είχε ένα σημαντικό ραντεβού την ημέρα που πέθανε, στις 23 Νοεμβρίου. Αφού δεν εμφανίστηκε, η φίλη της ειδοποίησε την αστυνομία. Η μητέρα της Πιέπερ έγραψε στο Facebook στις 24 Νοεμβρίου: «Η κόρη μου Στεφανί Π. αγνοείται από χθες το πρωί». Ανέφερε ότι η κόρη της έχει το όνομα της μητέρας της τατουάζ στο αριστερό της χέρι.

Οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν έρευνα διάρκειας μιας εβδομάδας ανακάλυψαν τον πρώην φίλο της, τον Πάτρικ Μ.

Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου, η αστυνομία έσπευσε στο διαμέρισμά της, αλλά βρήκε μόνο τον πρώην φίλο της και το σκύλο της. Ο Πάτρικ ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε μόνο το σκύλο για λογαριασμό της Πίπερ. Η αστυνομία βρήκε επίσης ίχνη αίματος στην κάσα της πόρτας του σπιτιού, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον ενοχοποιήσει.

Οι γείτονες αποκάλυψαν τις φωνές της influencer και υποψίες δολοφονίας

Μάρτυρες αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες. Γύρω στις 8 το πρωί εκείνης της ημέρας, ακούστηκε ένας καυγάς από το διαμέρισμα και ο άνδρας εθεάθη να βγαίνει από το διαμέρισμα με κάποιο είδος μουσαμά ή χαλί, σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων Kronen Zeitung.

Μια μέρα μετά την εξαφάνιση της Στεφανί, ο κατηγορούμενος συνελήφθη κοντά στα σύνορα Αυστρίας-Σλοβενίας στο Σπίελφεντ, αφού το αυτοκίνητό του βρέθηκε να καίγεται κοντά σε ένα καζίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούσε να καλύψει τα στοιχεία. Οι σλοβενικές αρχές κατάσχεσαν το όχημά του και τον παρέδωσαν στις αυστριακές αρχές.

Μετά από αρκετές ανακρίσεις από την αυστριακή αστυνομία, ομολόγησε την τέλεση του εγκλήματος. Ο 31χρονος Πάτρικ είπε ότι στραγγάλισε την Πίπερ, έβαλε το πτώμα της σε μια βαλίτσα και το έθαψε σε μια δασώδη περιοχή σε ένα σλοβενικό δάσος.

Το Σάββατο, συνελήφθησαν επίσης ο αδελφός και ο πατριός του υπόπτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη. Μετά από μια εβδομάδα αναζήτησης, το πτώμα της influencer βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή στο σλοβενικό δάσος. Ο κατηγορούμενος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από 20 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα.