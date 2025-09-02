Μεξικό: Δολοφόνησαν influencer, τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους
Οι Αρχές αναζητούν τους δράστες της δολοφονίας της influencer και της οικογένειάς της
Μια influencer και η οικογένειά της βρέθηκαν νεκροί. Είχαν όλοι τους δολοφονηθεί.
Τα πτώματα της 32χρονης influencer και τραγουδίστριας, Esmeralda Ferrer Garibay, του συζύγου της και των δύο παιδιών τους βρέθηκαν τυλιγμένα σε πλαστικό μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο όχημα στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού στις 22 Αυγούστου.
Η αστυνομία δεν έχει ακόμη απαγγείλει κατηγορίες σε κανέναν για τις δολοφονίες της Garibay και του συζύγου της 36 ετών, του γιου της 13 ετών και της κόρης της επτά μόλις ετών.
Δολοφόνησαν ολόκληρη την οικογένεια
Η Garibay, η οποία είναι γνωστή ως Esmeralda FG στο TikTok, όπου έχει 45.000 ακολούθους, συχνά επιδείκνυε τον πολυτελή τρόπο ζωής της στην πλατφόρμα, επιδεικνύοντας ακριβές μάρκες, πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβές διακοπές.
Ο εισαγγελέας Αλφόνσο Γκουτιέρεζ Σαντιγιάν δήλωσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η οικογένεια δολοφονήθηκε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.
«Ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, τα βαλλιστικά και αιματολογικά στοιχεία σχεδόν σίγουρα επιβεβαιώνουν ότι δολοφονήθηκαν σε εκείνη την τοποθεσία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν βίντεο παρακολούθησης για να εντοπίσουν το βαν μέχρι το συνεργείο αυτοκινήτων όπου βρέθηκε το φορτηγό που περιείχε τα πτώματα.
Τρεις άνδρες που εργάζονταν εκεί συνελήφθησαν για το φρικτό εύρημα, αλλά έκτοτε αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στόχος ήταν -μάλλον- ο σύζυγός της
Σε μια τρομακτική ανατροπή, οι τρεις άνδρες απήχθησαν από ένοπλους άνδρες λίγο μετά την απελευθέρωσή τους από το γραφείο του εισαγγελέα, αναφέρει η New York Post.
Ένας από τους άνδρες κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά οι άλλοι που ανακρίνονται για τους φόνους εξακολουθούν να αγνοούνται.
Το μεξικανικό περιοδικό El Financiero αναφέρει ότι ο σύζυγος της Garibay, Licea, ο οποίος ήταν επιχειρηματίας που ασχολούνταν με πωλήσεις αυτοκινήτων και καλλιέργεια ντομάτας, ήταν ο στόχος των δολοφονιών.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.
