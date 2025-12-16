Νεκρή εντοπίστηκε μια 32χρονη γυναίκα μέσα σε καταψύκτη καταστήματος της αλυσίδας Dollar Tree στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Πρόκειται για την Helen Massiell Garay Sanchez, μητέρα δύο παιδιών και γιατρό με καταγωγή από τη Νικαράγουα.

Η οικογένειά της προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταφερθεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο της παιδιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κηδεία της

Όπως ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι, οι αρχές ειδοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, όταν εργαζόμενος του καταστήματος εντόπισε τη σορό γυναίκας στον χώρο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το σώμα της 32χρονης μέσα σε καταψύκτη, ο οποίος βρίσκεται σε χώρο του καταστήματος προσβάσιμο μόνο στο προσωπικό.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε εισέλθει στο κατάστημα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, λίγο πριν το κλείσιμο, χωρίς να πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υλικό, φέρεται να κατευθύνθηκε σε απαγορευμένο για το κοινό χώρο και να εισήλθε στον καταψύκτη, όπου παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η σορός της εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από υπάλληλο του καταστήματος. Οι Αρχές αναφέρουν ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Η εταιρεία Dollar Tree δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη δήλωση.

Ποια ήταν η 32χρονη

Σύμφωνα με διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της οικογένειάς της, η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν γιατρός από τη Νικαράγουα και ειδικευόταν στην αναισθησιολογία, με έμφαση στις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Όπως αναφέρεται, είχε αφιερώσει την επαγγελματική της πορεία στην παιδιατρική φροντίδα, προσφέροντας ιατρική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες.

Η οικογένειά της προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταφερθεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο της παιδιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κηδεία της παρουσία των οικείων της. Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της συνεχίζεται.