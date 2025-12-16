newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαϊάμι: Γιατρός βρέθηκε νεκρή μέσα σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 14:47

Μαϊάμι: Γιατρός βρέθηκε νεκρή μέσα σε καταψύκτη πολυκαταστήματος

Θρίλερ επικρατεί γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 32χρονης γιατρού που εντοπίστηκε νεκρή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος στο Μαϊάμι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Spotlight

Νεκρή εντοπίστηκε μια 32χρονη γυναίκα μέσα σε καταψύκτη καταστήματος της αλυσίδας Dollar Tree στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Πρόκειται για την Helen Massiell Garay Sanchez, μητέρα δύο παιδιών και γιατρό με καταγωγή από τη Νικαράγουα.

Η οικογένειά της προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταφερθεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο της παιδιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κηδεία της

Όπως ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι, οι αρχές ειδοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, όταν εργαζόμενος του καταστήματος εντόπισε τη σορό γυναίκας στον χώρο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το σώμα της 32χρονης μέσα σε καταψύκτη, ο οποίος βρίσκεται σε χώρο του καταστήματος προσβάσιμο μόνο στο προσωπικό.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε εισέλθει στο κατάστημα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, λίγο πριν το κλείσιμο, χωρίς να πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υλικό, φέρεται να κατευθύνθηκε σε απαγορευμένο για το κοινό χώρο και να εισήλθε στον καταψύκτη, όπου παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η σορός της εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από υπάλληλο του καταστήματος. Οι Αρχές αναφέρουν ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Η εταιρεία Dollar Tree δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη δήλωση.

YouTube thumbnail

Ποια ήταν η 32χρονη

Σύμφωνα με διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της οικογένειάς της, η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν γιατρός από τη Νικαράγουα και ειδικευόταν στην αναισθησιολογία, με έμφαση στις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Όπως αναφέρεται, είχε αφιερώσει την επαγγελματική της πορεία στην παιδιατρική φροντίδα, προσφέροντας ιατρική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες.

Η οικογένειά της προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταφερθεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο της παιδιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κηδεία της παρουσία των οικείων της. Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της συνεχίζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Business
Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
Δύο μέτρα και σταθμά 16.12.25

Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη ανακωχή στη Γάζα θανατώνοντας εκατοντάδες αμάχους, αλλά η Ευρώπη έχει στραμμένα τα βλέμματα αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Μπαράζ συνομιλιών 16.12.25

Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Σύνταξη
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δεν μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δεν μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα
Διεκδικούν 16.12.25

Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα

Με συγκεκριμένα αιτήματα προσήλθαν στην Βουλή Δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης διεκδικώντας πόρους, προσλήψεις προσωπικού και άλλα.

Σύνταξη
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο
Super League 16.12.25

Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο

Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού, Μάριος Βήχος απασχολεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πως εμπλέκονται οι Μλαντένοβιτς - Μπενίτεθ στην υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα
ΠΑΣΟΚ 16.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα

Ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση - Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε «άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

Σύνταξη
Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε πως θα μπορούσε να είχε φύγει το περσινό καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν είχε εισπράξει... αδιαφορία από τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», αλλά δεν το έκανε λόγω της αγάπης του για το κλαμπ.

Σύνταξη
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
Δύο μέτρα και σταθμά 16.12.25

Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη ανακωχή στη Γάζα θανατώνοντας εκατοντάδες αμάχους, αλλά η Ευρώπη έχει στραμμένα τα βλέμματα αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο