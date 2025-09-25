Σε καταψύκτη διατηρούσε τη σορό της κόρης της μια 75χρονη στην Ιαπωνία, η οποία συνελήφθη όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Οι ερευνητές βρήκαν την περασμένη Τρίτη το πτώμα μιας ενήλικης γυναίκας σε μια βαθιά κατάψυξη στο σπίτι της Κέικο Μόρι στο νομό Ιμπαράκι, βορειοανατολικά του Τόκιο.

Η 75χρονη δήλωσε στην αστυνομία ότι αγόρασε τον καταψύκτη επειδή η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η γυναίκα είχε πάει στην αστυνομία μαζί με μέλος της οικογένειάς της και είχε πει ότι το πτώμα που έχει στον καταψύκτη είναι της κόρης της, που είχε γεννηθεί το 1975, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ιαπωνικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της και βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας, κουλουριασμένο, ντυμένο με ένα μπλουζάκι και εσώρουχα μέσα στον καταψύκτη.

Ιαπωνία: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια θανάτου

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και ότι θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για εγκατάλειψη πτώματος, δήλωσε στους ερευνητές της αστυνομίας ότι η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι και ότι τότε αγόρασε τον καταψύκτη για να βάλει εκεί το πτώμα της κόρης της, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Η γυναίκα αυτή, η οποία είχε κι άλλα παιδιά, ζούσε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από μερικές εβδομάδες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.