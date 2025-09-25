Ιαπωνία: Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Οι αστυνομικοί βρήκαν κουλουριασμένο το πτώμα της γυναίκας μέσα στον καταψύκτη στο σπίτι της 75χρονης στο βορειοανατολικό Τόκιο, στην Ιαπωνία
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Σε καταψύκτη διατηρούσε τη σορό της κόρης της μια 75χρονη στην Ιαπωνία, η οποία συνελήφθη όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Οι ερευνητές βρήκαν την περασμένη Τρίτη το πτώμα μιας ενήλικης γυναίκας σε μια βαθιά κατάψυξη στο σπίτι της Κέικο Μόρι στο νομό Ιμπαράκι, βορειοανατολικά του Τόκιο.
Η 75χρονη δήλωσε στην αστυνομία ότι αγόρασε τον καταψύκτη επειδή η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι
Νωρίτερα την ίδια μέρα, η γυναίκα είχε πάει στην αστυνομία μαζί με μέλος της οικογένειάς της και είχε πει ότι το πτώμα που έχει στον καταψύκτη είναι της κόρης της, που είχε γεννηθεί το 1975, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ιαπωνικής αστυνομίας.
Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της και βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας, κουλουριασμένο, ντυμένο με ένα μπλουζάκι και εσώρουχα μέσα στον καταψύκτη.
Ιαπωνία: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια θανάτου
Η αστυνομία διευκρίνισε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και ότι θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.
Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για εγκατάλειψη πτώματος, δήλωσε στους ερευνητές της αστυνομίας ότι η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι και ότι τότε αγόρασε τον καταψύκτη για να βάλει εκεί το πτώμα της κόρης της, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Η γυναίκα αυτή, η οποία είχε κι άλλα παιδιά, ζούσε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από μερικές εβδομάδες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
- Οδεύετε προς παραίτηση; Ίσως να υπάρχουν οι σωστοί τρόποι για να γίνει… αναίμακτα
- «Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε»
- Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
- Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις