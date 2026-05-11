sports betsson
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός: Ο Ρεμπρόφ έμεινε στην ατζέντα και οι υποθέσεις Λέτο-Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 11 Μαΐου 2026, 16:07

Παναθηναϊκός: Ο Ρεμπρόφ έμεινε στην ατζέντα και οι υποθέσεις Λέτο-Αλμέιδα

Οι αναφορές από τον ουκρανικό Τύπο και οι πληροφορίες του «In» για τη σύνδεση Παναθηναϊκού-Ρεμπρόφ, καθώς και οι φήμες για Λέτο και Αλμέιδα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ διακινείται εδώ και μέρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διότι η φημολογία ότι ο Ουκρανός προπονητής απασχολεί τη διοίκηση του Τριφυλλιού ως υποψήφιος για την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ, δεν προέκυψε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το θέμα αναπαράχθηκε και στον ουκρανικό Τύπο από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Άλλωστε, ο Ρεμπρόφ είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της χώρας και μέχρι πρότινος ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Άρα, το μέλλον του ενδιαφέρει τους συμπατριώτες του. Το σημερινό (11/5) δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας «sport.ua» περί συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Ρεμπρόφ ήταν απλώς το αποκορύφωμα. Παρατέθηκε μέχρι και η αμοιβή του 51χρονου προπονητή, που σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Από την «πράσινη» ΠΑΕ παρενέβησαν στη δημόσια συζήτηση και σχολίασαν ότι «τα γραφόμενα για τον Ρεμπρόφ δεν έχουν καμία βάση». Αναμενόμενη αντίδραση, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δουλεύει ακόμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και θα ήταν ασέβεια να μην προστατευτεί από τον σύλλογο. Επειδή κατά τα φαινόμενα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ θα διακοπεί μετά την ολοκλήρωση των Playoffs, η πρόθεση των ανθρώπων του Τριφυλλιού είναι να χωρίσουν πολιτισμένα με τον Ισπανό, κοινή συναινέσει και με συμβιβασμό. Κάτι για το οποίο θα εξαρτηθεί κυρίως από τη στάση του Μπενίτεθ.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες, ένα κύμα ανθρώπων στον κύκλο του Αλαφούζου, τον συμβουλεύουν να αναθεωρήσει και να επιμείνει στον Μπενίτεθ. Με την υποσημείωση πως και ο Ισπανός θα υπαναχωρήσει από τις απόψεις για ολική αναδόμηση του ρόστερ.

Το ταξίδι του Ρεμπρόφ στην Αθήνα

Περαιτέρω, ο Ουκρανός ρεπόρτερ Βολοντίμιρ Ζβέρεφ που παρουσιάζει το podcast «Profootball Digital» στο Youtube, αποκάλυψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε από την πλευρά του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας ταξίδεψε πρόσφατα στην Αθήνα και συναντήθηκε με στελέχη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο δημοσιογράφος Ζβέρεφ ισχυρίζεται ότι ο Ρεμπρόφ συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα των δύο αιωνίων αντιπάλων, παρότι ακόμα κανένας από τους δύο πάγκους δεν έχει αδειάσει… Ο Ρεμπρόφ φέρεται να συζήτησε, να άκουσε τα δύο ποδοσφαιρικά σχέδια και κατόπιν έφυγε από την Αθήνα χωρίς να έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», συνεργάτες του Αλαφούζου έχουν διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή του Ρεμπρόφ από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τότε, η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια και πριν καταλήξει στον Μπενίτεθ, είχε συμφωνήσει μαζί του. Αλλά η πρόσληψή του δεν υλοποιήθηκε διότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας δεν επέτρεψε την πρόωρη αποδέσμευση του και ολοκλήρωσε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ουκρανία να αποκλείεται.

Πλέον, το εμπόδιο δεν υφίσταται, αφού ο Ουκρανός προπονητής δεν εργάζεται για τη χώρα του. Στην προκειμένη, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ρεμπρόφ είχε επιτευχθεί συμφωνία που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εκ νέου… Μία λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της, αφού δεν είναι μία υπόθεση που θα αρχίσει εκ του μηδενός.

YouTube thumbnail

Λεζάντα: Ο Ζβέρεφ αναφέρεται στην υπόθεση του Ρεμπρόφ από το 24ο λεπτό και μετά

Οι Αργεντινοί Αλμέιδα και Λέτο

Από τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν περάσει από την επικαιρότητα του Τριφυλλιού, ξεχωρίζουν δύο Αργεντινοί… Ο Ματίας Αλμέιδα και ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, δεν περνούν απαρατήρητοι. Ο Πελάδο που δημιούργησε τη φήμη του στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, είναι ελεύθερος μετά την απόλυση του από τη Σεβίλλη. Αλλά όπως έμαθε το «In», ο Αλμέιδα διέψευσε σε συνομιλητές του ότι έχει οποιαδήποτε πρόταση από τον Παναθηναϊκό και δεν προκύπτει ότι υπήρξε κρούση προς το μέρος του.

Σε ότι αφορά τον Σεμπάστιαν Λέτο, λόγω της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής με τα πράσινα, σίγουρα θα είχε την υπομονή και τη στήριξη των οπαδών. Αλλά το βιογραφικό του περιλαμβάνει μόνο την πετυχημένη δουλειά στην Κηφισιά και δεν ενθουσιάζει τον Γιάννη Αλαφούζο. Στον περίγυρο του εφοπλιστή κινούνται υποστηρικτές της επιλογής του Λέτο, αλλά προς το παρόν αντιμετωπίζεται ως εναλλακτική λύση.

Headlines:
Τουρισμός
Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Κόσμος
Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε – Κυρώσεις της ΕΕ σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους

Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε – Κυρώσεις της ΕΕ σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 11.05.26

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
Ποδόσφαιρο 11.05.26

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Σύνταξη
Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League

Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Σύνταξη
Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ελλάδα 11.05.26

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο

Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σύνταξη
Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 11.05.26

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Μπάσκετ 11.05.26

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025

Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
Σειφ Σπεις 11.05.26

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies