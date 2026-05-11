Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ διακινείται εδώ και μέρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διότι η φημολογία ότι ο Ουκρανός προπονητής απασχολεί τη διοίκηση του Τριφυλλιού ως υποψήφιος για την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ, δεν προέκυψε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το θέμα αναπαράχθηκε και στον ουκρανικό Τύπο από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Άλλωστε, ο Ρεμπρόφ είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της χώρας και μέχρι πρότινος ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Άρα, το μέλλον του ενδιαφέρει τους συμπατριώτες του. Το σημερινό (11/5) δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας «sport.ua» περί συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Ρεμπρόφ ήταν απλώς το αποκορύφωμα. Παρατέθηκε μέχρι και η αμοιβή του 51χρονου προπονητή, που σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Από την «πράσινη» ΠΑΕ παρενέβησαν στη δημόσια συζήτηση και σχολίασαν ότι «τα γραφόμενα για τον Ρεμπρόφ δεν έχουν καμία βάση». Αναμενόμενη αντίδραση, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δουλεύει ακόμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και θα ήταν ασέβεια να μην προστατευτεί από τον σύλλογο. Επειδή κατά τα φαινόμενα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ θα διακοπεί μετά την ολοκλήρωση των Playoffs, η πρόθεση των ανθρώπων του Τριφυλλιού είναι να χωρίσουν πολιτισμένα με τον Ισπανό, κοινή συναινέσει και με συμβιβασμό. Κάτι για το οποίο θα εξαρτηθεί κυρίως από τη στάση του Μπενίτεθ.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες, ένα κύμα ανθρώπων στον κύκλο του Αλαφούζου, τον συμβουλεύουν να αναθεωρήσει και να επιμείνει στον Μπενίτεθ. Με την υποσημείωση πως και ο Ισπανός θα υπαναχωρήσει από τις απόψεις για ολική αναδόμηση του ρόστερ.

Το ταξίδι του Ρεμπρόφ στην Αθήνα

Περαιτέρω, ο Ουκρανός ρεπόρτερ Βολοντίμιρ Ζβέρεφ που παρουσιάζει το podcast «Profootball Digital» στο Youtube, αποκάλυψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε από την πλευρά του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας ταξίδεψε πρόσφατα στην Αθήνα και συναντήθηκε με στελέχη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο δημοσιογράφος Ζβέρεφ ισχυρίζεται ότι ο Ρεμπρόφ συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα των δύο αιωνίων αντιπάλων, παρότι ακόμα κανένας από τους δύο πάγκους δεν έχει αδειάσει… Ο Ρεμπρόφ φέρεται να συζήτησε, να άκουσε τα δύο ποδοσφαιρικά σχέδια και κατόπιν έφυγε από την Αθήνα χωρίς να έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», συνεργάτες του Αλαφούζου έχουν διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή του Ρεμπρόφ από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τότε, η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια και πριν καταλήξει στον Μπενίτεθ, είχε συμφωνήσει μαζί του. Αλλά η πρόσληψή του δεν υλοποιήθηκε διότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας δεν επέτρεψε την πρόωρη αποδέσμευση του και ολοκλήρωσε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ουκρανία να αποκλείεται.

Πλέον, το εμπόδιο δεν υφίσταται, αφού ο Ουκρανός προπονητής δεν εργάζεται για τη χώρα του. Στην προκειμένη, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ρεμπρόφ είχε επιτευχθεί συμφωνία που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εκ νέου… Μία λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της, αφού δεν είναι μία υπόθεση που θα αρχίσει εκ του μηδενός.

Λεζάντα: Ο Ζβέρεφ αναφέρεται στην υπόθεση του Ρεμπρόφ από το 24ο λεπτό και μετά

Οι Αργεντινοί Αλμέιδα και Λέτο

Από τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν περάσει από την επικαιρότητα του Τριφυλλιού, ξεχωρίζουν δύο Αργεντινοί… Ο Ματίας Αλμέιδα και ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, δεν περνούν απαρατήρητοι. Ο Πελάδο που δημιούργησε τη φήμη του στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, είναι ελεύθερος μετά την απόλυση του από τη Σεβίλλη. Αλλά όπως έμαθε το «In», ο Αλμέιδα διέψευσε σε συνομιλητές του ότι έχει οποιαδήποτε πρόταση από τον Παναθηναϊκό και δεν προκύπτει ότι υπήρξε κρούση προς το μέρος του.

Σε ότι αφορά τον Σεμπάστιαν Λέτο, λόγω της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής με τα πράσινα, σίγουρα θα είχε την υπομονή και τη στήριξη των οπαδών. Αλλά το βιογραφικό του περιλαμβάνει μόνο την πετυχημένη δουλειά στην Κηφισιά και δεν ενθουσιάζει τον Γιάννη Αλαφούζο. Στον περίγυρο του εφοπλιστή κινούνται υποστηρικτές της επιλογής του Λέτο, αλλά προς το παρόν αντιμετωπίζεται ως εναλλακτική λύση.