Ένας ορειβάτης που άφησε την κοπέλα του μόνη της για σχεδόν επτά ώρες στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας για να ζητήσει βοήθεια, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αφού εκείνη πάγωσε μέχρι θανάτου.

Αφού ξεκίνησε μια εκδρομή με τον σύντροφό της, η 33χρονη ορειβάτης από το Σάλτσμπουργκ πέθανε στο βουνό Γκροσγκλόκνερ, υψόμετρο 12.460 ποδιών.

Η γυναίκα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ανάβαση όταν έφτασαν 55 μέτρα από την κορυφή.

Ο φίλος της, σύμφωνα με πληροφορίες από το metro UK την άφησε μόνη της για να ζητήσει βοήθεια, αλλά το ακραίο κρύο της στέρησε τη ζωή.

Η έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο φίλος, ο οποίος ήταν έμπειρος ορειβάτης, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

«Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου» όταν την άφησε μόνη ο ορειβάτης φίλος της

Σε ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα αναφέρεται: «Περίπου στις 2 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε την κοπέλα του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκρόσγκλοκνερ».

»Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με την κοπέλα του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές εκδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την εκδρομή, έπρεπε να θεωρηθεί ο υπεύθυνος ξεναγός της εκδρομής».

Man leaves ‘girlfriend to freeze to death’ on top of Austria’s highest mountain https://t.co/vHdo7LQGJQ — Metro (@MetroUK) December 4, 2025

Αφού έλαβαν ιατροδικαστικές εκθέσεις, αξιολόγησαν κινητά τηλέφωνα, αθλητικά ρολόγια, φωτογραφίες, βίντεο και την αξιολόγηση ενός τεχνικού εμπειρογνώμονα αλπικών υποθέσεων, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον ορειβάτη για πολλά λάθη.

Λέγεται ότι δεν έλαβε υπόψη του ότι η κοπέλα του ήταν πολύ άπειρη και δεν είχε κάνει ποτέ αλπική περιήγηση σε μεγάλο υψόμετρο αυτού του μήκους.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι ξεκίνησε την περιοδεία δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, ενώ δεν έφερε μαζί του επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης για την ανάβασή του.

Ο δικηγόρος του ορειβάτη που κατηγορείται, δήλωσε στην KUIER: «Ο πελάτης μου λυπάται πολύ για την εξέλιξη των πραγμάτων».

Ωστόσο, «εξακολουθεί να υποθέτει ότι ήταν ένα τραγικό, μοιραίο ατύχημα».

Η δίκη του φίλου έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.