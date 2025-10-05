newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σλοβενία: Ένας ορειβάτης σκοτώθηκε και δύο αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 21:57

Σλοβενία: Ένας ορειβάτης σκοτώθηκε και δύο αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα

Τη ζωή του έχασε ένας ορειβάτης στη Σλοβενία, μετά από χιονοστιβάδα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι αγνοούνται

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Ένας ορειβάτης από την Κροατία σκοτώθηκε και άλλοι δύο αγνοούνται αφού παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Θα συνεχιστεί η επιχείρηση έρευνας για τα δύο άτομα που αγνοούνται στη Σλοβενία

«Οι διασώστες ανέσυραν έναν νεκρό (…) αλλά η έρευνα διακόπηκε λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή υπάρχει κίνδυνος χιονοστιβάδων» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπόστιαν Ρέπιντς, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί αύριο Δευτέρα.

Οι τρεις ορειβάτες μετείχαν σε μια επταμελή ομάδα από την Κροατία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έμειναν σε ένα καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και σήμερα το πρωί αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κάθοδό τους, μολονότι οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί.

Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μετέχουν περίπου 60 άνδρες, ξεκίνησε πολύ γρήγορα, όμως η κακοκαιρία –βροχή, χιόνι και ισχυροί άνεμοι– δεν επέτρεψαν στα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν βρέθηκε η πρώτη σορός.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

«Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο - Αναμένεται η Εθνοφρουρά

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, ενώ ήδη ακούγεται το όνομα του Σάββα Παντελίδη ως πιθανού αντικαταστάτη με την αποχώρηση του τελευταίου από τον Αστέρα.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μίλαν για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)

Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, στις 4/10/1999

Σύνταξη
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο