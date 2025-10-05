Ένας ορειβάτης από την Κροατία σκοτώθηκε και άλλοι δύο αγνοούνται αφού παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Θα συνεχιστεί η επιχείρηση έρευνας για τα δύο άτομα που αγνοούνται στη Σλοβενία

«Οι διασώστες ανέσυραν έναν νεκρό (…) αλλά η έρευνα διακόπηκε λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή υπάρχει κίνδυνος χιονοστιβάδων» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπόστιαν Ρέπιντς, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί αύριο Δευτέρα.

Οι τρεις ορειβάτες μετείχαν σε μια επταμελή ομάδα από την Κροατία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έμειναν σε ένα καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και σήμερα το πρωί αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κάθοδό τους, μολονότι οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί.

Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μετέχουν περίπου 60 άνδρες, ξεκίνησε πολύ γρήγορα, όμως η κακοκαιρία –βροχή, χιόνι και ισχυροί άνεμοι– δεν επέτρεψαν στα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν βρέθηκε η πρώτη σορός.