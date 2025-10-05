Σλοβενία: Ένας ορειβάτης σκοτώθηκε και δύο αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα
Τη ζωή του έχασε ένας ορειβάτης στη Σλοβενία, μετά από χιονοστιβάδα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι αγνοούνται
Ένας ορειβάτης από την Κροατία σκοτώθηκε και άλλοι δύο αγνοούνται αφού παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Θα συνεχιστεί η επιχείρηση έρευνας για τα δύο άτομα που αγνοούνται στη Σλοβενία
«Οι διασώστες ανέσυραν έναν νεκρό (…) αλλά η έρευνα διακόπηκε λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή υπάρχει κίνδυνος χιονοστιβάδων» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπόστιαν Ρέπιντς, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί αύριο Δευτέρα.
Οι τρεις ορειβάτες μετείχαν σε μια επταμελή ομάδα από την Κροατία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έμειναν σε ένα καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και σήμερα το πρωί αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κάθοδό τους, μολονότι οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί.
Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μετέχουν περίπου 60 άνδρες, ξεκίνησε πολύ γρήγορα, όμως η κακοκαιρία –βροχή, χιόνι και ισχυροί άνεμοι– δεν επέτρεψαν στα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν βρέθηκε η πρώτη σορός.
