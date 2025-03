Την τελευταία τους πνοή άφησαν στο νοσοκομείο δύο σκιέρ, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Ιταλία.

Ο 38χρονος Αμπέλ Αγιάλα Αντσούντια και η 40χρονη Ελίζα Ντε Νάρντι, μαζί με έναν ακόμη ορειβάτη, θάφτηκαν κάτω από το χιόνι σε υψόμετρο 23000 μέτρων, στη δυτική περιοχή Φορτσέλα Τζιάου, στο Σαν Βίτο Ντι Καντόρε.

Ο τέταρτος της παρέας γλίτωσε στο παρά πέντε και ειδοποίησε τις αρχές, που κινητοποιήθηκαν άμεσα για την επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο έφτασε ελικόπτερο διάσωσης, με ιατρική ομάδα και εκπαιδευμένους σκύλους.

Μετά από περίπου δύο ώρες, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον Αμπέλ και την Ελίζα, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τρία μέτρα χιόνι. Είχαν υποθερμία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου εισήχθησαν στη ΜΕΘ αλλά δεν τα κατάφεραν. Λίγες ώρες αργότερα, η καρδιά τους σταμάτησε να χτυπά.

Στο νοσοκομείο αλλά εκτός κινδύνου παραμένει ο τρίτος σκιέρ, που είναι αδερφός της 40χρονης.

