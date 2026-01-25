Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Στην συνοικία Τίεργκάρντεν του Βερολίνου λίγο μετά τις 5 τοπική ώρα σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε διαμέρισμα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αστυνομία, να τραυματιστούν 5 άτομα. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δύο από αυτούς, φέρουν τραύματα απειλητικά για τη ζωή τους και υποβάλλονται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Αστυνομικοί με υποπολυβόλα όπλα έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος στο Βερολίνο απέναντι από το ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ.

Η αστυνομία φαίρεται να έχει συλλάβει αρκετούς υπόπτους στον τόπο του εγκλήματος. Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν διαμέρισμα της εν λόγω πολυκατοικίας στον 5ο όροφο. Η περαιτέρω έρευνα θα αναληφθεί από την ομάδα ανθρωποκτονιών (ή Βίαιων Εγκλημάτων). Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα.

In der Wichmannstr in #Tiergarten kam es heute kurz nach 17 Uhr zu Schüssen in einer Wohnung, in deren Folge nach aktuellem Stand 5 Personen verletzt worden sind. Die Verletzten werden in Krankenhäusern behandelt, zwei lebensbedrohlich Verletzte werden aktuell notoperiert. Unsere… pic.twitter.com/UMdx8hY4BP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 25, 2026

Δύο άτομα φέρεται να έχουν υποστεί τραυματισμούς που απειλούν τη ζωή τους. Εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες στον τόπο του εγκλήματος.

Ένας από τους τραυματίες στο Βερολίνο σύρθηκε μέχρι το νοσοκομείο

Ένας από τους τραυματίες σύρθηκε μέχρι το κοντινό νοσοκομείο St. Francis. Στο σημείο της επίθεσης, παραϊατρικό προσωπικό και γιατροί της επείγουσας ιατρικής περίθαλψης περιμάζεψαν μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, έναν άνδρα και δύο άλλους τραυματίες. Όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Αστυνομικοί οπλισμένοι με υποπολυβόλα φυλάσσουν αυτή την στιγμή όλες τις εισόδους του νοσοκομείου St. Francis μέχρι να γίνει γνωστό το τι έχει συμβεί και για την ασφάλεια των θυμάτων. Η περιοχή γύρω από το σημείο του εγκλήματος έχει αποκλειστεί. Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκονται ακόμα στο σημείο.