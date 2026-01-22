Συνελήφθη στο Μόναχο ο Ουκρανός δολοφόνος του ξενοδόχου στη Ρόδο

Στο Μόναχο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 49χρονος Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιάντη στη Ρόδο.

Κατά τις αρχές, θεωρείται ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης, καθώς φέρεται να οργάνωσε την εξόντωση του ξενοδόχου μέσω μιας παγίδας που τελικά κατέρρευσε εξαιτίας δικών του λαθών.

Η ανατροπή στην υπόθεση

Η είδηση της «ανατροπής» της υπόθεσης οδήγησε στο ανθρωποκυνηγητό, ενώ οι αρχές είχαν αφήσει από νωρίς ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο θάνατος του 63χρονου στη Ρόδο δεν οφειλόταν σε τροχαίο δυστύχημα.

Η υπόθεση θανάτου του 63χρονου στη Ρόδο, τον περασμένο Μάιο, αποδείχθηκε τελικά ότι επρόκειτο για σκηνοθετημένο έγκλημα και όχι για τροχαίο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το απόγευμα της 3ης Μαΐου 2025, η σύζυγός του προσέρχεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και δηλώνει την εξαφάνισή του. Εκδίδεται Silver Alert και ξεκινούν έρευνες.

Το βράδυ της 7ης Μαΐου, η σορός του 63χρονου εντοπίζεται σε γκρεμό, κοντά στην επαρχιακή οδό Παστίδας–Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου, δίπλα στη μοτοσικλέτα του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τροχαίο.

Στη συνέχεια, όμως, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα άρχισαν να αποδομούν αυτό το σενάριο, οδηγώντας τις αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σκηνοθετημένο έγκλημα.

Η εικόνα του σημείου ήταν διαμορφωμένη έτσι, ώστε οι Αρχές να εκτιμήσουν ότι πρόκειται για τροχαίο.

Τελικά, από την έρευνα, τις καταθέσεις μαρτύρων, το βιντεοληπτικό υλικό και την ανάλυση αποτελεσμάτων των άρσεων τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, προέκυψε ότι ο θάνατος του 63χρονου οφείλεται σε ανθρωποκτονία.