Μεγάλη ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση θανάτου 63χρονου στην Ρόδο, τον περασμένο Μάιο, που τελικά αποδείχθηκε πως πρόκειται για σκηνοθετημένο έγκλημα και όχι τροχαιο.

Το χρονικό της εξιχνίασης

Ήταν απόγευμα της 3ης Μαΐου του 2025, όταν η σύζυγος του πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού Ρόδου και δηλώνει την εξαφάνισή του.

Εκδίδεται silver alert και τελικά το βράδυ της 7ης Μαΐου, εντόπισαν σε γκρεμό κοντά στην επαρχιακή οδό Παστίδας Καλυθιών στην περιοχή Πασαούτια Ρόδου, τη σορό του 63χρονου δίπλα στην μηχανή του.

Η εικόνα του σημείου ήταν διαμορφωμένη έτσι, ώστε οι Αρχές να εκτιμήσουν ότι πρόκειται για τροχαίο.

Αναζητείται ο δράστης

Τελικά, από την έρευνα, τις καταθέσεις μαρτύρων, το βιντεοληπτικό υλικό και την ανάλυση αποτελεσμάτων των άρσεων τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, προέκυψε ότι ο θάνατος του 63χρονου οφείλεται σε ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστη έχει ταυτοποιηθεί ένας 48χρονος Ουκρανός, ο οποίος και αναζητείται από της αρχές.