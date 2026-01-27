Νέο επεισόδιο στις ΗΠΑ: Ένα άτομο σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς με τη συνοριοφυλακή στην Αριζόνα

Ένα άτομο πυροβολήθηκε σε επεισόδιο που ενεπλάκη συνοριακή περιπολία των ΗΠΑ στην Αριζόνα την Τρίτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τμήματος του σερίφη της κομητείας Πίμα, όπως μεταδίδει το NBC News.

Το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αναγνωριστεί, πυροβολήθηκε στη νότια κομητεία Πίμα γύρω στις 7:30 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής της περιοχής Σάντα Ρίτα. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι μετέφερε το άτομο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν δεν έγιναν αμέσως σαφείς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες αν τραυματίστηκε κάποιος από τις αρχές επιβολής του νόμου στο περιστατικό.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του αμερικανικού δικτύου για σχολιασμό.

Με ελικόπτερο μετέφεραν το άτομο – Σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, πληρώματα από την Πυροσβεστική της περιοχής Σάντα Ρίτα και της American Medical Response παρείχαν ιατρική φροντίδα στο άτομο στον τόπο του συμβάντος, πριν το μεταφέρουν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

«Η American Medical Response μετέφετε με τοπικό ιατρικό ελικόπτερο το άτομο σε περιφερειακό κέντρο τραυμάτων», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. «Το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου», προσέθεσε.

Αυτός ο πυροβολισμός έρχεται μόλις τρεις ημέρες αφότου η ICE πυροβόλησε θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη και μερικές εβδομάδες αφότου ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε και σκότωσε την Ρενέ Γκουντ. Οι δολοφονίες του Πρέτι και της Γκουντ έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλη την πόλη και οργή κατά της υπηρεσίας και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί της ICE έχουν πυροβολήσει 12 άτομα από τον Σεπτέμβριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών σε όλη τη χώρα.