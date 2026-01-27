newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 19:16

Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Spotlight

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καταδίκασε την Τρίτη τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Μινεάπολη και τους θανάτους δύο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE, εν μέσω διαμαρτυριών κατά της παρουσίας των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση.

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα γεγονότα «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας ως Αμερικανών».

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς

Την ίδια ώρα, μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στη Μινεσότα, μετά και την εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE, με τον Ντόναλντ Τραμπ να φαίνεται πως επιχειρεί να ρίξει τους τόνους ύστερα από προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το θύμα «εγχώριο τρομοκράτη», όπως εξάλλου έκαναν και με τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε επίσης από την ICE στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Παράλληλα, δεν είναι μόνο οι Δημοκρατικοί και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που αντιδρούν, καθώς εμφανίζονται τα πρώτα ρήγματα μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, με νομοθέτες και κυβερνήτες πολιτειών να έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους, ζητώντας πλήρη έρευνα και προτείνοντας ότι η ICE θα πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Μινεάπολη.

Ο Κρις Μαντέλ, υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία, με μια σφοδρή επίθεση εναντίον του προέδρου και του κόμματός του την Δευτέρα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την εκδίκηση που έχουν υποσχεθεί οι Ρεπουμπλικανοί σε βάρος των πολιτών της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα το έκανε αυτό».

Ακόμη και ο Γκρεγκ Άμποτ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας και πιστός σύμμαχος του προέδρου, δήλωσε την Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να «αναθεωρήσει» την προσέγγισή της ως προς την ICE.

Βιομηχανία
Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

«Αθόρυβη άσκηση επιρροής» 27.01.26

«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Παρέμβαση 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Τρεις τραυματίες 27.01.26 Upd: 18:34

ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
Βίντεο 27.01.26

ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Συναγερμός και κύμα viral αναρτήσεων προκάλεσε στο Σαν Φρανσίσκο η εμφάνιση ενός νεαρού πούμα που εθεάθη να κάνει βόλτες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας τις Αρχές σε προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και σε συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αθόρυβη άσκηση επιρροής» 27.01.26

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»
Ελλάδα 27.01.26

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που είδαν τις πέντε συναδέλφους τους να χάνονται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι ίδιοι να σώζονται από καθαρή τύχη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Βόλεϊ Γυναικών 27.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μιλάνο για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία
Πόλο Γυναικών 27.01.26

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
