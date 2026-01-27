Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καταδίκασε την Τρίτη τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Μινεάπολη και τους θανάτους δύο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE, εν μέσω διαμαρτυριών κατά της παρουσίας των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση.

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα γεγονότα «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας ως Αμερικανών».

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς

Την ίδια ώρα, μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στη Μινεσότα, μετά και την εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE, με τον Ντόναλντ Τραμπ να φαίνεται πως επιχειρεί να ρίξει τους τόνους ύστερα από προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το θύμα «εγχώριο τρομοκράτη», όπως εξάλλου έκαναν και με τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε επίσης από την ICE στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Παράλληλα, δεν είναι μόνο οι Δημοκρατικοί και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που αντιδρούν, καθώς εμφανίζονται τα πρώτα ρήγματα μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, με νομοθέτες και κυβερνήτες πολιτειών να έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους, ζητώντας πλήρη έρευνα και προτείνοντας ότι η ICE θα πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Μινεάπολη.

Ο Κρις Μαντέλ, υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία, με μια σφοδρή επίθεση εναντίον του προέδρου και του κόμματός του την Δευτέρα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την εκδίκηση που έχουν υποσχεθεί οι Ρεπουμπλικανοί σε βάρος των πολιτών της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα το έκανε αυτό».

Ακόμη και ο Γκρεγκ Άμποτ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας και πιστός σύμμαχος του προέδρου, δήλωσε την Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να «αναθεωρήσει» την προσέγγισή της ως προς την ICE.