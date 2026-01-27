newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 16:39

Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στη Μινεσότα μετά και την εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE, με τον Ντόναλντ Τραμπ να φαίνεται πως επιχειρεί να ρίξει τους τόνους μετά από προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το θύμα εγχώριο τρομοκράτη, όπως εξάλλου έκαναν και με τη Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε επίσης από την ICE στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Η μισητή υπηρεσία που επιδίδεται σε πογκρόμ κατά μεταναστών και προσφύγων στις ΗΠΑ και λειτουργεί με τις ευλογίες του Τραμπ που έχει επενδύσει στη ρατσιστική πολιτική έχει προκαλέσει οργή και έχει πυροδοτήσεις μεγάλες διαδηλώσεις.

Την Παρασκευή δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μινεσότα στο πλαίσιο της «απεργίας» ενάντια στην ICE ενώ καθημερινά αμερικανοί πολίτες ακολουθούν τους πράκτορες της ICE, καταγράφουν τη δράση τους και προσπαθούν να τους εμποδίσουν από την απαγωγή των μεταναστών γειτόνων τους.

Η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, δύο λευκοί αμερικανοί, έπεσαν νεκροί από πυρά της ICE επειδή ακριβώς κατέγραφαν τη δράση τους, γεγονός που υπογραμμίζει ότι κανείς δεν είναι ασφαλής από τους «κυνηγούς μεταναστών».

Το βράδυ της Δευτέρας διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν πράκτορες της ICE και ο διαβόητος διοικητής Γκρέγκορι Μποβίνο απαιτώντας να φύγουν από την πόλη ενώ δεν έλλειψαν οι συγκρούσεις με την αστυνομία.

Δημοσκοπήσεις

Μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις με τη μεγάλη πλειοψηφία να αποδοκιμάζει την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πως κάνει βήματα οπισθοχώρησης.

Σε χαμηλότερο σημείο από ποτέ η αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ

Ο Γκρέγκορι Μποβίνο αποχωρεί από τη Μινεσότα μαζί με κάποιους πράκτορες της ICE ενώ ο Τραμπ στέλνει στη Δημοκρατική Πολιτεία τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν, κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως επίπληξη προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία ηγείται της επιθετικής εκστρατείας του Τραμπ για την κράτηση και την απέλαση μεταναστών.

Ο Χόμαν – ο οποίος υπηρέτησε υπό τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα – βρισκόταν εδώ και καιρό σε διαφωνία με τη Νόεμ.

Ο Τραμπ επίσης έριξε τους τόνους στην αντιπαράθεσή του με τους Δημοκρατικούς ηγέτες της Μινεσότα, λέγοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε μία «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τιμ Γουόλζ, τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας.

«Εμείς, στην πραγματικότητα, φαίνεται να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ. Προηγουμένως είχε περιγράψει τον Γουόλζ ως «κατάφωρα ανίκανο» και έναν «ηλίθιο, χαμηλού IQ κυβερνήτη».

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ανάρτηση για την επικοινωνία του με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Τείχος απέναντι στη ρατσιστική πολιτική Τραμπ

Η δράση της ICE, που συγκρίνεται ευρέως στις ΗΠΑ με τη δράση των ναζί, και η επιμονή της κυβέρνησης στη σκληρή γραμμή, τη συγκάλυψη των εγκλημάτων και την ενοχοποίηση των θυμάτων έχει προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Πολίτες στη Μινεάπολη περιγράφουν πως αισθάνονται σαν να ζουν έναν εμφύλιο πόλεμο, ενώ προσπαθούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες ζωής τους στη νέα κατάσταση. Για παράδειγμα σε υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, οι εργαζόμενοι που είναι κατά κύριο λόγο μετανάστες φοβούνται να κυκλοφορήσουν μήπως πέσουν στα χέρια της ICE.

Οι γονείς οργανώνουν περιπολίες για να εντοπίσουν σε ποιους δρόμους βρίσκονται πράκτορες της ICE, να ενημερώσουν και να συνοδεύσουν τους μετανάστες στη δουλειά τους προκειμένου να λειτουργήσουν οι σταθμοί φροντίδας παιδιών.

Ανάλογες προσπάθειες έχουν γίνει καθημερινότητα για κατοίκους της Μινεσότα που αντιμετωπίζουν τους πράκτορες τις ICE ως επικίνδυνους εισβολείς στις γειτονιές τους και επιδεικνύουν πρωτοφανή δείγματα αλληλεγγύης, ορθώνοντας τείχη απέναντι στη ρατσιστική πολιτική του Τραμπ.

Ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς

Ρήγματα έχουν εμφανιστεί και στους Ρεπουμπλικανούς που βλέπουν το «καράβι να οδεύει στα βράχια» ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου με νομοθέτες και κυβερνήτες πολιτειών να έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους, ζητώντας πλήρη έρευνα και προτείνοντας ότι η ICE θα πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Μινεάπολη.

Ο Κρις Μαντέλ, υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία με μια σφοδρή επίθεση εναντίον του προέδρου και του κόμματός του τη Δευτέρα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την εκδίκηση που έχουν υποσχεθεί οι Ρεπουμπλικανοί σε βάρος των πολιτών της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα το έκανε αυτό».

Ακόμη και ο Γκρεγκ Άμποτ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας και πιστός σύμμαχος του προέδρου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να «αναθεωρήσει» την προσέγγισή της προς την ICE.

Ανεπιθύμητη η ICE στην Ιταλία

Η διαβόητη ICE, η δράση της οποίας προκάλεσε εξέγερση στο Λος Άντζελες πριν από μερικούς μήνες, έχει αναδειχτεί στην πιο ανεπιθύμητη υπηρεσία και όχι μόνο στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι πράκτορες της ICE θα μεταβούν στην Ιταλία για τους Χειμερινούς ολυμπιακούς (6-22 Φεβρουαρίου) για «να στηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και την φιλοξενούσα χώρα για να αποτιμήσει και να αμβλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις».

«Φυσικά, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις για την μετανάστευση στο εξωτερικό», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της. Και «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την εξουσία της Ιταλίας».

«Δεν είστε καλοδεχούμενοι», ήταν η αντίδραση του δημάρχου στο Μιλάνο προσθέτοντας ότι η παρουσία κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτής της «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα.

Οι ιταλικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την παρουσία πρακτόρων της  ICE αλλά στη συνέχεια επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο τους περιορίζοντάς τον στην προστασία της ασφάλειας της αμερικανικής ομάδας

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 16:10

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
«Ευθύνες υπάρχουν» 27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 16:10

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»
Και διακοπή συνεδρίασης 27.01.26

Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»

Οι ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης, προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας στην Εξεταστική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

