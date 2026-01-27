Μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στη Μινεσότα μετά και την εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE, με τον Ντόναλντ Τραμπ να φαίνεται πως επιχειρεί να ρίξει τους τόνους μετά από προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το θύμα εγχώριο τρομοκράτη, όπως εξάλλου έκαναν και με τη Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε επίσης από την ICE στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Η μισητή υπηρεσία που επιδίδεται σε πογκρόμ κατά μεταναστών και προσφύγων στις ΗΠΑ και λειτουργεί με τις ευλογίες του Τραμπ που έχει επενδύσει στη ρατσιστική πολιτική έχει προκαλέσει οργή και έχει πυροδοτήσεις μεγάλες διαδηλώσεις.

Την Παρασκευή δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μινεσότα στο πλαίσιο της «απεργίας» ενάντια στην ICE ενώ καθημερινά αμερικανοί πολίτες ακολουθούν τους πράκτορες της ICE, καταγράφουν τη δράση τους και προσπαθούν να τους εμποδίσουν από την απαγωγή των μεταναστών γειτόνων τους.

Η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, δύο λευκοί αμερικανοί, έπεσαν νεκροί από πυρά της ICE επειδή ακριβώς κατέγραφαν τη δράση τους, γεγονός που υπογραμμίζει ότι κανείς δεν είναι ασφαλής από τους «κυνηγούς μεταναστών».

Το βράδυ της Δευτέρας διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν πράκτορες της ICE και ο διαβόητος διοικητής Γκρέγκορι Μποβίνο απαιτώντας να φύγουν από την πόλη ενώ δεν έλλειψαν οι συγκρούσεις με την αστυνομία.

Just hours after reports emerged that CBP commander Greg Bovino would be leaving Minnesota imminently, anti-ICE activists, along with other members of the community, gathered outside Bovino’s hotel. Several law enforcement agencies, including Minnesota State Troopers, county… pic.twitter.com/0pxTnMmbLz — Drop Site (@DropSiteNews) January 27, 2026

Δημοσκοπήσεις

Μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις με τη μεγάλη πλειοψηφία να αποδοκιμάζει την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πως κάνει βήματα οπισθοχώρησης.

Ο Γκρέγκορι Μποβίνο αποχωρεί από τη Μινεσότα μαζί με κάποιους πράκτορες της ICE ενώ ο Τραμπ στέλνει στη Δημοκρατική Πολιτεία τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν, κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως επίπληξη προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία ηγείται της επιθετικής εκστρατείας του Τραμπ για την κράτηση και την απέλαση μεταναστών.

Ο Χόμαν – ο οποίος υπηρέτησε υπό τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα – βρισκόταν εδώ και καιρό σε διαφωνία με τη Νόεμ.

Ο Τραμπ επίσης έριξε τους τόνους στην αντιπαράθεσή του με τους Δημοκρατικούς ηγέτες της Μινεσότα, λέγοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε μία «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τιμ Γουόλζ, τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας.

Border patrol commander to leave Minneapolis after shooting of Alex Pretti | Minneapolis | The Guardian https://t.co/lVJk15mrNi — Belle & MrB (@bellewitch66) January 27, 2026

«Εμείς, στην πραγματικότητα, φαίνεται να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ. Προηγουμένως είχε περιγράψει τον Γουόλζ ως «κατάφωρα ανίκανο» και έναν «ηλίθιο, χαμηλού IQ κυβερνήτη».

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ανάρτηση για την επικοινωνία του με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Τείχος απέναντι στη ρατσιστική πολιτική Τραμπ

Η δράση της ICE, που συγκρίνεται ευρέως στις ΗΠΑ με τη δράση των ναζί, και η επιμονή της κυβέρνησης στη σκληρή γραμμή, τη συγκάλυψη των εγκλημάτων και την ενοχοποίηση των θυμάτων έχει προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Πολίτες στη Μινεάπολη περιγράφουν πως αισθάνονται σαν να ζουν έναν εμφύλιο πόλεμο, ενώ προσπαθούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες ζωής τους στη νέα κατάσταση. Για παράδειγμα σε υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, οι εργαζόμενοι που είναι κατά κύριο λόγο μετανάστες φοβούνται να κυκλοφορήσουν μήπως πέσουν στα χέρια της ICE.

Οι γονείς οργανώνουν περιπολίες για να εντοπίσουν σε ποιους δρόμους βρίσκονται πράκτορες της ICE, να ενημερώσουν και να συνοδεύσουν τους μετανάστες στη δουλειά τους προκειμένου να λειτουργήσουν οι σταθμοί φροντίδας παιδιών.

Ανάλογες προσπάθειες έχουν γίνει καθημερινότητα για κατοίκους της Μινεσότα που αντιμετωπίζουν τους πράκτορες τις ICE ως επικίνδυνους εισβολείς στις γειτονιές τους και επιδεικνύουν πρωτοφανή δείγματα αλληλεγγύης, ορθώνοντας τείχη απέναντι στη ρατσιστική πολιτική του Τραμπ.

Ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς

Ρήγματα έχουν εμφανιστεί και στους Ρεπουμπλικανούς που βλέπουν το «καράβι να οδεύει στα βράχια» ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου με νομοθέτες και κυβερνήτες πολιτειών να έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους, ζητώντας πλήρη έρευνα και προτείνοντας ότι η ICE θα πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Μινεάπολη.

Ο Κρις Μαντέλ, υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία με μια σφοδρή επίθεση εναντίον του προέδρου και του κόμματός του τη Δευτέρα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την εκδίκηση που έχουν υποσχεθεί οι Ρεπουμπλικανοί σε βάρος των πολιτών της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα το έκανε αυτό».

Ακόμη και ο Γκρεγκ Άμποτ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας και πιστός σύμμαχος του προέδρου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να «αναθεωρήσει» την προσέγγισή της προς την ICE.

Ανεπιθύμητη η ICE στην Ιταλία

Η διαβόητη ICE, η δράση της οποίας προκάλεσε εξέγερση στο Λος Άντζελες πριν από μερικούς μήνες, έχει αναδειχτεί στην πιο ανεπιθύμητη υπηρεσία και όχι μόνο στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι πράκτορες της ICE θα μεταβούν στην Ιταλία για τους Χειμερινούς ολυμπιακούς (6-22 Φεβρουαρίου) για «να στηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και την φιλοξενούσα χώρα για να αποτιμήσει και να αμβλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις».

«Φυσικά, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις για την μετανάστευση στο εξωτερικό», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της. Και «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την εξουσία της Ιταλίας».

«Δεν είστε καλοδεχούμενοι», ήταν η αντίδραση του δημάρχου στο Μιλάνο προσθέτοντας ότι η παρουσία κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτής της «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα.

Οι ιταλικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την παρουσία πρακτόρων της ICE αλλά στη συνέχεια επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο τους περιορίζοντάς τον στην προστασία της ασφάλειας της αμερικανικής ομάδας