newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 22:24

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, o διοικητής της Συνοριακής Φρουράς των ΗΠΑ αποκαλείται και το «σκληρό πρόσωπο της ICE» ή αλλιώς ο άνθρωπος που ενσαρκώνει το δόγμα «Turn and Burn», των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων κατά των μεταναστών. Είναι εκείνος που εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες, αποκαλώντας τον δολοφονημένο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» (domestic terrorist), δικαιολογώντας απόλυτα την εν ψυχρώ εκτέλεσή του από τους μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Όμως πολύ πιο πριν, ο Μποβίνο έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος με το «ναζιστικό παλτό». Η περιβολή που έχει επιλέξει, σε συνδυασμό με το κοντοκουρεμένο,  ξυρισμένο στα πλάγια μαλλί και το αιμοβόρο ύφος, παραπέμπει σε αξιωματούχο των Waffen-SS.

Το γερμανικό Der Spiegel σχολίασε ότι η εμφάνιση του Μποβίνο θυμίζει αυτή αξιωματικού των Ναζί,  αλλά και του ίδιου του Χίτλερ.

Ναζιστική αισθητική

Ο Άρνο Φρανκ, αρθρογράφος στο Der Spiegel, έγραψε ότι η «αυταρχικη επέμβαση» που γίνεται για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ φαίνεται να έχει μια «ιδιαίτερη, ναζιστική, αισθητική».

«Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που προσωπικότητες όπως ο Μποβίνο καταφεύγουν σε δοκιμασμένα μοντέλα». Ο Γερμανός δημοσιογράφος σημείωσε ότι ενώ οι άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες μοιάζουν να φορούν «ό,τι βρουν πρόχειρο», ο Μποβίνο  «ξεχωρίζει από αυτόν τον όχλο τραμπούκων, όπως ακριβώς ένας κομψός αξιωματικός των SS ξεχωρίζει από τον θορυβώδη όχλο των SA. Το κομψό κούρεμα είναι επίσης άψογο. Το μόνο που λείπει για το τέλειο cosplay είναι ένα μονόκλ».

Παρόμοια σχόλια έκανε και η Süddeutsche Zeitung. «Και άλλες χώρες είχαν τέτοια παλτά, όμως το ντύσιμο του Μποβίνο ολοκληρώνει τη ναζιστική εικόνα: κοντοκουρεμένο κεφάλι, σαν να είχε πάει στον κουρέα με φωτογραφία του (δολοφονημένου ηγέτη των SA) Έρνστ Ρεμ», ανέφερε.

Ο Μποβίνο έχει αρνηθεί σε συνεντεύξεις του κάθε συσχετισμό με τη ναζιστική αισθητική,  δηλώνοντας ότι διαθέτει το παλτό εδώ και πολλά χρόνια.

Το φαιό του  παλτό

Οι Νew York Times περιγράφουν ως εξής τον ενδυματολογικό κώδικα του Μποβίνο:

Γνωστό ως «μεγάλο παλτό», το μακρύ, διπλό παλτό σε στρατιωτικό λαδί χρώμα με φαρδιά πέτα, μεγάλα μεταλλικά κουμπιά, επωμίδες και διακριτικά στα μανίκια ξεχωρίζει ανάμεσα στη θάλασσα από μπουφάν και γιλέκα που φορούν οι πράκτορες της ICE.  Είναι αδύνατο να το αγνοήσει κανείς. Και έχει γίνει σημείο αναφλέξεως στις διαδικτυακές συζητήσεις για την ICE, εν μέρει επειδή τα ιστορικά του προηγούμενα είναι επίσης αδύνατο να αγνοηθούν.

Άλλωστε, ήταν μέρος της κλασικής στρατιωτικής στολής στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για όποιον έχει δει φωτογραφίες από αυτούς τους πολέμους, δηλαδή σχεδόν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ιστορίας στο σχολείο, η σύνδεση είναι σχεδόν ανακλαστική.

Και ενώ το παλτό φοριόταν από αξιωματικούς και στις δύο πλευρές των παγκοσμίων πολέμων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ντάγκλας Μακάρθουρ, συνδέεται στενά με τον γερμανικό στρατό υπό τον Χίτλερ. Και έτσι δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει το παλτό του κ. Μποβίνο για πολλούς θεατές, ένα σύμβολο όχι μόνο της στρατιωτικοποίησης αλλά και της τυραννίας — όπως έσπευσαν να επισημάνουν διάφοροι σχολιαστές.

Ναζί κανείς ή μη ναζί;

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε στον Guardian ότι το συγκεκριμένο παλτό αποτελεί τυπικό εξοπλισμό και χαρακτήρισε την υπόθεση «κατασκευασμένη αγανάκτηση». Στο παρελθόν είχε πει στους New York Times ότι πρόκειται για μέρος της «χειμερινής στολής συνοριοφύλακα».  και η εφημερίδα επικαλέστηκε έγγραφο του 2025 για τις επίσημες στολές της Συνοριοφυλακής, στο οποίο το συγκεκριμένο παλτό δεν αναφέρεται.

«Αν νομίζετε ότι οι χαρακτηρισμοί περί φασισμού και αυταρχισμού είναι υπερβολικοί, σταθείτε και δείτε αυτό το βίντεο», έγραψε τον περασμένο Οκτώβριο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έντονος επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, σχολιάζοντας βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης στο οποίο εμφανιζόταν ο Μποβίνο με το παλτό. «Ούτε καν προσπαθούν να κρύψουν ποιοι είναι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Φυσικό αέριο
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν ότι οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»
Ελλάδα 26.01.26

Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Παραμένουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τα χιόνια να περιορίζονται στα πολύ ορεινά

Σύνταξη
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»
Μπάσκετ 26.01.26

Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, ωστόσο η υγεία του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που ο ίδιος έδωσε υπόσχεση ότι στις 20 Μαρτίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Η κλεψύδρα γύρισε 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν ότι οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Ντοκιμαντέρ 26.01.26

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο