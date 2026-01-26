ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, o διοικητής της Συνοριακής Φρουράς των ΗΠΑ αποκαλείται και το «σκληρό πρόσωπο της ICE» ή αλλιώς ο άνθρωπος που ενσαρκώνει το δόγμα «Turn and Burn», των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων κατά των μεταναστών. Είναι εκείνος που εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες, αποκαλώντας τον δολοφονημένο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» (domestic terrorist), δικαιολογώντας απόλυτα την εν ψυχρώ εκτέλεσή του από τους μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Όμως πολύ πιο πριν, ο Μποβίνο έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος με το «ναζιστικό παλτό». Η περιβολή που έχει επιλέξει, σε συνδυασμό με το κοντοκουρεμένο, ξυρισμένο στα πλάγια μαλλί και το αιμοβόρο ύφος, παραπέμπει σε αξιωματούχο των Waffen-SS.

Το γερμανικό Der Spiegel σχολίασε ότι η εμφάνιση του Μποβίνο θυμίζει αυτή αξιωματικού των Ναζί, αλλά και του ίδιου του Χίτλερ.

Greg Bovino, ICE // Heinrich Himmler, SS pic.twitter.com/tZc6ACiGUY — José Díaz (@horizontelejan) January 18, 2026

Ναζιστική αισθητική

Ο Άρνο Φρανκ, αρθρογράφος στο Der Spiegel, έγραψε ότι η «αυταρχικη επέμβαση» που γίνεται για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ φαίνεται να έχει μια «ιδιαίτερη, ναζιστική, αισθητική».

«Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που προσωπικότητες όπως ο Μποβίνο καταφεύγουν σε δοκιμασμένα μοντέλα». Ο Γερμανός δημοσιογράφος σημείωσε ότι ενώ οι άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες μοιάζουν να φορούν «ό,τι βρουν πρόχειρο», ο Μποβίνο «ξεχωρίζει από αυτόν τον όχλο τραμπούκων, όπως ακριβώς ένας κομψός αξιωματικός των SS ξεχωρίζει από τον θορυβώδη όχλο των SA. Το κομψό κούρεμα είναι επίσης άψογο. Το μόνο που λείπει για το τέλειο cosplay είναι ένα μονόκλ».

Παρόμοια σχόλια έκανε και η Süddeutsche Zeitung. «Και άλλες χώρες είχαν τέτοια παλτά, όμως το ντύσιμο του Μποβίνο ολοκληρώνει τη ναζιστική εικόνα: κοντοκουρεμένο κεφάλι, σαν να είχε πάει στον κουρέα με φωτογραφία του (δολοφονημένου ηγέτη των SA) Έρνστ Ρεμ», ανέφερε.

Ο Μποβίνο έχει αρνηθεί σε συνεντεύξεις του κάθε συσχετισμό με τη ναζιστική αισθητική, δηλώνοντας ότι διαθέτει το παλτό εδώ και πολλά χρόνια.

Το φαιό του παλτό

Οι Νew York Times περιγράφουν ως εξής τον ενδυματολογικό κώδικα του Μποβίνο:

Γνωστό ως «μεγάλο παλτό», το μακρύ, διπλό παλτό σε στρατιωτικό λαδί χρώμα με φαρδιά πέτα, μεγάλα μεταλλικά κουμπιά, επωμίδες και διακριτικά στα μανίκια ξεχωρίζει ανάμεσα στη θάλασσα από μπουφάν και γιλέκα που φορούν οι πράκτορες της ICE. Είναι αδύνατο να το αγνοήσει κανείς. Και έχει γίνει σημείο αναφλέξεως στις διαδικτυακές συζητήσεις για την ICE, εν μέρει επειδή τα ιστορικά του προηγούμενα είναι επίσης αδύνατο να αγνοηθούν.

Άλλωστε, ήταν μέρος της κλασικής στρατιωτικής στολής στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για όποιον έχει δει φωτογραφίες από αυτούς τους πολέμους, δηλαδή σχεδόν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ιστορίας στο σχολείο, η σύνδεση είναι σχεδόν ανακλαστική.

Και ενώ το παλτό φοριόταν από αξιωματικούς και στις δύο πλευρές των παγκοσμίων πολέμων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ντάγκλας Μακάρθουρ, συνδέεται στενά με τον γερμανικό στρατό υπό τον Χίτλερ. Και έτσι δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει το παλτό του κ. Μποβίνο για πολλούς θεατές, ένα σύμβολο όχι μόνο της στρατιωτικοποίησης αλλά και της τυραννίας — όπως έσπευσαν να επισημάνουν διάφοροι σχολιαστές.

Ναζί κανείς ή μη ναζί;

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε στον Guardian ότι το συγκεκριμένο παλτό αποτελεί τυπικό εξοπλισμό και χαρακτήρισε την υπόθεση «κατασκευασμένη αγανάκτηση». Στο παρελθόν είχε πει στους New York Times ότι πρόκειται για μέρος της «χειμερινής στολής συνοριοφύλακα». και η εφημερίδα επικαλέστηκε έγγραφο του 2025 για τις επίσημες στολές της Συνοριοφυλακής, στο οποίο το συγκεκριμένο παλτό δεν αναφέρεται.

«Αν νομίζετε ότι οι χαρακτηρισμοί περί φασισμού και αυταρχισμού είναι υπερβολικοί, σταθείτε και δείτε αυτό το βίντεο», έγραψε τον περασμένο Οκτώβριο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έντονος επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, σχολιάζοντας βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης στο οποίο εμφανιζόταν ο Μποβίνο με το παλτό. «Ούτε καν προσπαθούν να κρύψουν ποιοι είναι».