newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Ήταν τέτοιες μέρες, τέλη Οκτωβρίου του 1922. όταν ο Μπενίτο Μουσολίνι εξήγγειλε τη διαβόητη «Πορεία προς τη Ρώμη» με στόχο την κατάληψη της εξουσίας από τους φασίστες. Στις 28 Οκτωβρίου τελικά η πορεία ξεκίνησε με μερικές χιλιάδες φασίστες που είχαν συγκεντρωθεί στα προάστια της ιταλικής πρωτεύουσας. Στις 29 Οκτωβρίου ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ ο 3ος κάλεσε τον Μουσολίνι, για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Στις 31 Οκτωβρίου ο φασίστας ηγέτης γινόταν πρωθυπουργός.

Στα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1920 αναφέρεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μετάφραση Βαγγέλη Ζήκου από τις εκδόσεις «Αλφειός». Το επίμετρο έγραψε ο Λάμπρος Φλιτούρης, ο οποίος μίλησε στην DW για τη σημασία αυτής της έκδοσης που φωτίζει πλευρές του φασισμού που δεν είναι γνωστές, και διαλύει και κάποιους μύθους σχετικά με τη διαβόητη πορεία προς τη Ρώμη.

«Φαίνεται λοιπόν ότι ο φασισμός και όλα αυτά τα κινήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε στη γέννησή τους» απαντά ο Φλιτούρης στο ερώτημα γιατί αξίζει να διαβαστεί το βιβλίο.

Ένας ανυποχώρητος δημοκράτης

O Εμίλιο Λούσου μετά το τέλος του φασισμού επανήλθε στην Ιταλία και εξελέγη γερουσιαστής [Εικόνα: Lampros Flitouris]

Ο Εμίλιο Λούσου από τη Σαρδηνία ήταν δημοκράτης βουλευτής, εκλεγμένος στο νησί, εκπρόσωπος του αγροτικού σοσιαλισμού και οπαδός τόσο του φεντεραλισμού, όσο και της μεγαλύτερης αυτονομίας των περιφερειών.

«Ήταν οπαδός της αναδιανομής του πλούτου, της διατήρησης του ιταλικού κράτους και μιας κοινωνικής δικαιοσύνης» εξηγεί ο Φλιτούρης, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον στιγμάτισε βαθιά.

Ήταν από τους λίγους που παρέμειναν σταθεροί ενάντια στον φασισμό, κάτι που τον έφερε συχνά κοντά στον θάνατο. «Είχε μάλιστα πάρει μέρος ακόμα και στον αρχικό ένοπλο αγώνα κατά του καθεστώτος». Τελικά, το 1926, όταν πια το καθεστώς Μουσολίνι είχε σταθεροποιηθεί, τον συνέλαβε, τον φυλάκισε και τον καταδίκασε στη συνέχεια σε εξορία στο νησί Λίπαρι. Κατάφερε να αποδράσει και να βρει καταφύγιο στη Γαλλία, μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε ο Μουσολίνι.

Στη Γαλλία έγραψε και το συγκεκριμένο βιβλίο που περιγράφει ακριβώς το διάστημα 1919-1929. Με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943 επέστρεψε στην πατρίδα του και παρέμεινε ενεργός πολιτικά. Ήταν υπουργός στις πρώτες κυβερνήσεις εθνικής ενότητας και γερουσιαστής από το 1948 έως το 1968. Μέχρι τον θάνατό του, το 1975, συνέχισε να αρθρογραφεί υποστηρίζοντας λογικές αποκέντρωσης και ενίσχυσης των περιφερειών.

Μύθοι, παρανοήσεις και διδάγματα

Το βιβλίο του Λούσου γράφτηκε το 1931 στην εξορία στο Παρίσι [Εικόνα: Konstantinos Argyros/DW]

Η πορεία προς τη Ρώμη, στην οποία η φασιστική προπαγάνδα έδωσε μυθικές διαστάσεις μιλώντας για ορδές εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών που κατέλαβαν την ιταλική πρωτεύουσα, δεν ήταν παρά μια κακοστημένη σκηνοθεσία. Ο ίδιος ο Μουσολίνι έφτασε στη Ρώμη από το Μιλάνο με τρένο. Μερικές χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες οπαδοί του, οργάνωσαν μια πορεία που είχε την έννοια της επίδειξης ισχύος και τρομοκράτησης των αντιπάλων τους.

Οι δημοκρατικές δυνάμεις υποτίμησαν την αγριότητα του φασισμού, όταν έκανε την εμφάνισή του το 1919, θεωρώντας ότι θα αποτελέσει μια φούσκα που θα ξεφουσκώσει γρήγορα. Όταν τη συνειδητοποίησαν, ήταν αργά για να τον σταματήσουν.

Όπως παρατηρεί ο Φλιτούρης, για την τελική επικράτηση του φασισμού «οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες ήταν η υποτίμηση και ο κατακερματισμός, κυρίως του δημοκρατικού και αριστερού χώρου».

Ακόμα και το 1924, σε μια στιγμή που το καθεστώς του Μουσολίνι έδειχνε να κλονίζεται, το μέτωπο των Δημοκρατικών περίμενε ότι τη λύση θα δώσει ουσιαστικά ο βασιλιάς, ο οποίος τελικά παρέμεινε στο πλευρό του Μουσολίνι, διαλύοντας και τις τελευταίες ελπίδες για επιστροφή στη δημοκρατική τάξη.

Η περίπτωση της Σαρδηνίας δείχνει πόσο αντιδημοφιλής ήταν ο φασισμός στην αρχή του, κυρίως ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους, κάτι που κάνει ακόμα πιο δραματική τη μετέπειτα επιβολή του.

Η επιβολή του φασισμού έγινε σε στάδια, γι’ αυτό και γίνεται λόγος για τον «πρωτοφασισμό» και τη δεύτερη φάση του. Πέραν των τραγελαφικών πτυχών του, κάποιες από τις οποίες με γλαφυρό τρόπο παραθέτει ο Λούσου και που αποτελούν ίσως μια σημαντική διαφορά του από τον ναζισμό στη Γερμανία, ήταν ένα στυγνό, αιματοβαμμένο καθεστώς, που στηρίχτηκε σε πρακτικές συμμοριών, όσο και αν ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να αμφισβητήσουν την αγριότητά του.

Ο Λούσου περιγράφει άπειρα περιστατικά απλών ανθρώπων, αλλά και πολιτικών, πολλοί από τους οποίους ήταν φίλοι του, που από τη μια στιγμή στην άλλη μεταπήδησαν στον φασισμό, ενώ προηγουμένως έδιναν όρκους αντίστασης.

Ψύχραιμος και συνάμα σκωπτικός

Ο Μουσολίνι με κράνος πολεμιστή [Εικόνα: CPA Media Co. Ltd/picture alliance]

Η δύναμη του βιβλίου έγκειται στο γεγονός ότι περιγράφει συγκλονιστικά γεγονότα χωρίς περιττούς μελοδραματισμούς, αλλά συχνά με σκωπτική διάθεση και πικρό σαρκασμό. Ακόμα και το περιστατικό που ο Λούσου, αμπαρωμένος στο σπίτι του, σκοτώνει έναν από τους επιτιθέμενους που έρχονται να τον λιντσάρουν, περιγράφεται με απλό και ψύχραιμο τρόπο.

Παράλληλα, ενώ είναι μια αρκετά προσωπική αφήγηση με περισσότερες λεπτομέρειες για την ιδιομορφία της Σαρδηνίας, καταγράφει συνολικά την άνοδο και επιβολή του φασισμού σε ολόκληρη την Ιταλία, με τρόπο που είναι ενδιαφέρον, σαρκαστικός, αλλά κατατοπιστικός ακόμα και για κάποιον που δεν γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη περίοδο της ιταλικής και, κατ’ επέκταση, ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Όπως λέει ο Φλιτούρης, ο Λούσου καταφέρνει έτσι «να δείξει τη γελοιότητα του φασιστικού καθεστώτος, αλλά παράλληλα και την ανικανότητα των πολιτικών δυνάμεων της εποχής να αντιμετωπίσουν ανθρώπους, που υπό κανονικές συνθήκες θα λειτουργούσαν στο περιθώριο των κοινωνιών».

Η σκωπτική αναφορά στο τέλος στο γεγονός ότι στην Ευρώπη άρχιζαν εκείνη την περίοδο να επικρατούν «παντού δικτατορίες» είναι μια καλή προειδοποίηση και για τις μέρες μας, όπου σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης ακροδεξιά κόμματα και εθνολαϊκιστές κυβερνούν ήδη ή δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν.

Κώστας Αργυρός Δημοσιογράφος στην DW

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Wall Street
Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Μπάσκετ 28.10.25

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Ελλάδα 28.10.25

Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 38χρονος κυκλοφορούσε ως άστεγος στη Γλυφάδα και όπως διαπιστώθηκε έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας - Συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
Κόσμος 28.10.25

Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Στον δράστη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει τη γυναίκα και είχε υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι - Κατά τη σύλληψή διαπιστώθηκε ότι το είχε βγάλει

Σύνταξη
Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
Αυξημένη πίεση 28.10.25

Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία προχωρά στον τέταρτο χειμώνα με πόλεμο. Σε στρατηγική επιλογή της Ρωσίας αναδεικνύονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πιέζει αποκόβοντας τους Ουκρανούς από ρεύμα και θέρμανση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
Σε δημόσια θέα 28.10.25

Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή - Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;» - Ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόσμενο συμβάν

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Βουλή: Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Ελλάδα 28.10.25

Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από τη Βουλή - Κεράκια και λουλούδια στο ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Αρκετοί πολίτες δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Άναψαν τα κεράκια παρουσία της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα
Euractiv 28.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα

Νομικά κενά επέτρεψαν στον Γιάννη Λαγό, που καταδικάστηκε στη δίκη της ΧΑ για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, να μισθοδοτείται από το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, ψήφιζε και κατέθετε ερωτήσεις από το κελί.

Σύνταξη
Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.10.25

Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό

Φανταστείτε να περπατάτε σε μια πόλη στο -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον του 2100 και να βλέπετε πώς η κλιματική αλλαγή έχει μεταμορφώσει τα τοπία γύρω σας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Πόλο 28.10.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βάσας – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο