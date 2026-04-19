ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Aϊόβα – Αναφορές για τραυματίες
Συναγερμός έχει σημάνει στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, μετά από πυροβολισμούς.
Έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κέντρο-δυτικές ΗΠΑ, έγινε γνωστό από το ίδρυμα.
«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Έχουν επιβεβαιωθεί θύματα. Αποφύγετε την περιοχή», δηλώνει το πανεπιστήμιο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον ιστότοπό του λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Iowa City Breaking News:
Reportedly CBS2lowa has confirmed multiple victims have been transported to hospitals with gunshot wounds.
Police officers responded to a report of a large fight in the 100 block of East College St at around 1:46 a.m.
Other sources are saying no… https://t.co/1nmFf0vjmi
— Sal (@GhostSal21) April 19, 2026
Το πανεπιστήμιο ανέφερε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, μία συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.
BREAKING: Injuries reported in shooting on College and Clinton Street at University of Iowa in Iowa City. – alert https://t.co/ohm9mflOGe
— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 19, 2026
«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.
«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
