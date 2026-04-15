view
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 15 Απριλίου 2026, 14:22
Eνσωμάτωση

Τουρκία: Νέα ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο – Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες – Νεκρός και ο δράστης

Ο δράστης, άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες, έχοντας στην κατοχή του πέντε όπλα και έπειτα αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Upd:15.04.2026, 15:13
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Spotlight

Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσιο της πόλης Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, με τουρκικά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί. Νεκρός είναι και ο δράστης.

Ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ.

Το σχολικό κτήριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και ασθενοφόρα.

«Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε τα όπλα του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και άνοιξε πυρ σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του», δήλωσε ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ.

Όπως σημείωσε από τους τραυματίες «οι 4 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση».

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 .

Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε πως: «Η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς».

Σημειώνεται ότι μόλις χθες Τρίτη είχε λάβει χώρα παρόμοιο περιστατικό στην Τουρκία, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Κόσμος
Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Κλιμάκωση 15.04.26

Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Στη Θεσσαλονίκη 15.04.26

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Σύνταξη
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
InShorts 14.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Έγινε viral 12.04.26

Ο Μαμντάνι περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Σύνταξη
Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Κατασκοπευτικό θρίλερ 15.04.26

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

Σύνταξη
5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Σύνταξη
Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μοναδικός 15.04.26

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 15.04.26

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Σύνταξη
Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

Σύνταξη
Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα για αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Σύνταξη
Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκίνησε ξανά η δίκη – «Ανεπαρκής και πρόχειρη» η νοσηλεία του σύμφωνα με τον Εισαγγελέα
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκίνησε ξανά μετά από δέκα μήνες στο Μπουένος Άιρες, με τον Εισαγγελέα να κατακεραυνώνει στην εναρκτήρια τοποθέτησή του τους 7 κατηγορούμενους επαγγελματίες υγείας.

Σύνταξη
Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του
«Μου κάνετε πλάκα;» 15.04.26

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζαχαριάδης: Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο κ. Λαζαρίδης θα είχε παραιτηθεί – Ώριμες οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο» τόνισε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Cookies