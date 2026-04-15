Τουρκία: Νέα ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο – Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες – Νεκρός και ο δράστης
Ο δράστης, άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες, έχοντας στην κατοχή του πέντε όπλα και έπειτα αυτοκτόνησε
Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσιο της πόλης Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, με τουρκικά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί. Νεκρός είναι και ο δράστης.
Ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ.
Το σχολικό κτήριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και ασθενοφόρα.
«Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε τα όπλα του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και άνοιξε πυρ σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του», δήλωσε ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ.
Όπως σημείωσε από τους τραυματίες «οι 4 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση».
#SONDAKİKA Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.https://t.co/aLTFsR9M7z
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 .
Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε πως: «Η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς».
Σημειώνεται ότι μόλις χθες Τρίτη είχε λάβει χώρα παρόμοιο περιστατικό στην Τουρκία, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα.
