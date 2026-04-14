Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Τουλάχιστον 16 τραυματίες
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας - Βίντεο με μαθητές να τρέχουν να σωθούν.
Σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί της Τρίτης στην Τουρκία, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα και άνοιξε πυρ.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 τραυματίες. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Λύκειο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Ahmet Koyuncu στην Τουρκία.
#BREAKING: Shooting at a school in southeast Turkey leaves seven wounded: report https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/yDi1I4bQHv
— Arab News (@arabnews) April 14, 2026
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και ασθενοφόρα.
🚨SİVEREK’TE OKULA SALDIRI:7 YARALI
Şanlıurfa Siverek’te bir lisenin önünde silah sesleri duyuldu.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. #Şanlıurfa #Siverek #SONDAKİKA pic.twitter.com/2Qgs2FOujh pic.twitter.com/GRAXjgHIxw pic.twitter.com/re6JHOHNpm
— Çağlar Dursun (@CaglarDursun) April 14, 2026
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταφέρει να απομακρύνουν με ασφάλεια την πλειονότητα των μαθητών που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο.
Στιγμές τρόμου από το περιστατικό καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα.
🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub
Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.
Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5
— APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026
Οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Τσερνόμπιλ: SOS από Greenpeace για την προστατευτική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα – «Κίνδυνος διαρροής»
- «Ο Σπανούλης είναι ο μεγάλος στόχος της Ντουμπάι»
- «Άκυρο» στην αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την ευχετήρια κάρτα στον Έπσταϊν
- Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: Το ντέρμπι του UEFA Champions League έρχεται στο MEGA
- Μια νύχτα μόνο: Οι σχέσεις δοκιμάζονται
- Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
- Ο Ζάκερμπεργκ δημιουργεί τον ψηφιακό κλώνο του – Και θα τον στέλνει στη δουλειά
