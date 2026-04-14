14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Τουλάχιστον 16 τραυματίες
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 11:11

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας - Βίντεο με μαθητές να τρέχουν να σωθούν.

Upd:14.04.2026, 11:43
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί της Τρίτης στην Τουρκία, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα και άνοιξε πυρ.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 τραυματίες. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Λύκειο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης  Ahmet Koyuncu στην Τουρκία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταφέρει να απομακρύνουν με ασφάλεια την πλειονότητα των μαθητών που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο.

Στιγμές τρόμου από το περιστατικό καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα.

Οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα
Κόσμος 14.04.26 Upd: 10:29

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ιράν

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Στα χέρια του Βανς η σκυτάλη της επίθεσης στον Πάπα

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Ιράν - ΗΠΑ 14.04.26

Λαβρόφ στον Αραγτσί: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Άκης Στρατόπουλος
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα - Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση, «γαλάζιες» γκρίνιες και αστάθεια

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

