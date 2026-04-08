08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 14:02

Κωνσταντινούπολη: 11 συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο

Ο αριθμός των συλληφθέντων για την τρομοκρατική επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη ανήλθε σε 11 άτομα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των τουρκικών αρχών για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον αριθμό των συλληφθέντων να αυξάνεται σημαντικά έπειτα από νέες επιχειρήσεις της αστυνομίας.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε νέες επιχειρήσεις μετά την επίθεση, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των υπόπτων που έχουν τεθεί υπό κράτηση. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις, ενώ συνεχίζονται οι ανακρίσεις και οι διαδικασίες ταυτοποίησης.

Ο αριθμός των συλληφθέντων για την τρομοκρατική επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη ανήλθε σε 11 άτομα. Αρχικά, μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών, τρία άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση, ενώ δύο ακόμη είχαν συλληφθεί τραυματισμένα.

Με νέα επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε στους έντεκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για οκτώ από τους υπόπτους συνεχίζονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης, ενώ οι δύο τραυματισμένοι φερόμενοι ως δράστες αναμένεται να μεταφερθούν στην αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους.

Παράλληλα, ένας ύποπτος συνελήφθη στη Νικομήδεια και ένας ακόμη στο Ικόνιο στο πλαίσιο ξεχωριστών αστυνομικών επιχειρήσεων.

Κωνσταντινούπολη: Έρευνα για σχόλια σε βίντεο της επίθεσης

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν ξεχωριστή έρευνα για βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να περιέχουν προσβλητικά σχόλια για τους αστυνομικούς που επενέβησαν στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα από το Γραφείο Ερευνών για Εγκλήματα Τύπου σχετικά με βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εισαγγελία διερευνά περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης έξω από το Ισραηλινό Προξενείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άτομα σε κοινωνικά δίκτυα και ΜΜΕ απηύθυναν ειρωνικές και προσβλητικές εκφράσεις στους Τούρκους αστυνομικούς που επενέβαιναν για την αντιμετώπιση της επίθεσης και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ειδικότερα φέρεται να ακούστηκε η φράση «εσύ δεξί μπακ, εγώ αριστερό μπακ», η οποία, κατά την εισαγγελία, υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του έργου των δυνάμεων ασφαλείας και επιχειρεί να τις απαξιώσει ενώπιον της κοινής γνώμης, ιδίως σε μια στιγμή που υπήρχε ενεργή απειλή για την ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τέτοιες εκφράσεις δεν συνιστούν απλή ασέβεια, αλλά μπορεί να πλήξουν τη δημόσια τάξη και το δημόσιο αίσθημα. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η δίωξη των υπόπτων με βάση το άρθρο 301/2 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί δημόσιας προσβολής της Αστυνομίας του κράτους, καθώς και το άρθρο 216/1 περί υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής.

Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των εμπλεκομένων προσώπων.

Η επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη χθες, Τρίτη, στη λεωφόρο Μπουγιουκντερέ, στο Μπεσίκτας, όπου βρίσκεται το κτίριο του ισραηλινού προξενείου. Τρεις δράστες, οι οποίοι έφτασαν με αυτοκίνητο, φέρονται να άνοιξαν πυρ με μακρύκαννα όπλα εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν τραυματισμένοι. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η συμπλοκή διήρκεσε αρκετά λεπτά σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας, με πολίτες να προσπαθούν να προστατευθούν πίσω από σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Νικομήδεια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ενώ οι δύο τραυματισμένοι δράστες είναι αδέλφια. Για τον δράστη που σκοτώθηκε υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Κόσμος 08.04.26

Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Κόσμος 08.04.26

Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Μέση Ανατολή 08.04.26

Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26

Κόσμος 08.04.26

Λευκός Οίκος 08.04.26

Ουκρανία 08.04.26

Εκεχειρία 08.04.26

Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Κόσμος 08.04.26

Σχολιασμός 08.04.26

Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Επικαιρότητα 08.04.26

Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Κόντρα σε όλους 08.04.26

Ελλάδα 08.04.26

Euroleague 08.04.26

Θλίψη 08.04.26

Opinion 08.04.26

Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

