Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 12:44

Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί

Η περιοχή έξω από το προξενείο έχει αποκλειστεί και στο σημείο έχουν σπεύσει  αστυνομικοί.

Upd:7.04.2026, 13:17
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο κτίριο που στεγάζει το  προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Το παραπάνω αναφέρει το Reuters που επικαλείται τουρκικά δημοσιεύματα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο έχουν σπεύσει  αστυνομικοί.

Η στιγμή των πυροβολισμών στο προξενείο

Στο «x» έχουν δημοσιευθεί βίντεο στα οποία φέρεται να ακούγονται οι πυροβολισμοί:

Σύμφωνα με την Hurriyet, οι ένοπλοι ήταν τρεις με δύο εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή του και τον τρίτο να έχει τραυματιστεί.

Από την ανταλλαγή των πυροβολισμών τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένοπλους αστυνομικούς να περιπολούν στην περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε δελτίο Τύπου: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν και δύο από τους υπόπτους σκοτώθηκαν. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών».

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με αυτοκίνητο το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

