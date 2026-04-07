view
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 07 Απριλίου 2026, 15:32
Eνσωμάτωση

Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες στο προξενείο του Ισραήλ – Τι γνωρίζουμε για τους δράστες

Δύο από τους δράστες έξω από το προξενείο του Ισραήλ, ήταν αδέρφια και ο ένας είχε ποινικό μητρώο που σχετίζεται με ναρκωτικά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Spotlight

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το προξενείο του Ισραήλ.

Τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών έξω από κτίριο που στεγάζει το Ισραηλινό Προξενείο, πυροδοτώντας ανταλλαγή πυροβολισμών που άφησε έναν δράστη νεκρό, δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι. Οι δύο άλλοι δράστες συνελήφθησαν τραυματισμένοι.

Το προξενείο βρίσκεται στα βόρεια της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, και έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ στους δημοσιογράφους.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ για 2 νεκρούς δράστες.

Τι γνωρίζουμε για τους δράστες που πυροβολούσαν έξω από το προξενείο

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτί έγραψε στο X ότι οι δράστες ταξίδεψαν από την πόλη Ιζμίτ, περίπου 100 χιλιόμετρα (60 μίλια) ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, με νοικιασμένο αυτοκίνητο.

Ένας από τους δράστες συνδεόταν με μια θρησκευτική ομάδα, χωρίς να κατονομάσει την οργάνωση.

Δύο από τους δράστες ήταν αδέρφια και ο ένας είχε ποινικό μητρώο που σχετίζεται με ναρκωτικά.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, προσθέτει η ανακοίνωση, με τον έναν αστυνομικό να έχει τραυματιστεί στο πόδι και ο άλλος στο αυτί.

«Στην ύπουλη επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας μας, δύο γενναίοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν και βρίσκονται στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η ιατρική τους φροντίδα. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους ήρωές μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Κεμάλ Μεμίσογλου.

Σοκαριστικά τα βίντεο

Όπως ακούγεται στο παρακάτω βίντεο έπεσαν πάνω από 10 πυροβολισμοί.

Βίντεο από την επίθεση έδειξε έναν δράστη να κρατάει κάτι που φαινόταν να είναι ένα τουφέκι, να φοράει ένα καφέ σακίδιο πλάτης και να κρύβεται πίσω από ένα λεωφορείο κατά την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Ξεκίνησε αμέσως έρευνα»

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Στην αρχική του δήλωση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το Ισραηλινό Προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την έρευνα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι εισαγγελείς μας μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνές τους. Προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες μονάδες επιβολής του νόμου υπό τον συντονισμό της Γενικής Εισαγγελίας μας και η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά και ολοκληρωμένα».

Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης: «Μυρίζει προβοκάτσια»

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, έκανε επίσης δηλώσεις.

«Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε και δύο συνελήφθησαν τραυματίες. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Συγχαίρω ολόκληρη την ομάδα ασφαλείας. Δόξα τω Θεώ, χάρη στις προφυλάξεις και τα μέτρα, το ξεπεράσαμε με ελάχιστες ζημιές. Η επαλήθευση ταυτότητας και οι έρευνες για τις διασυνδέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη» ανέφερε.

«Είναι μια πράξη που μυρίζει προβοκάτσια. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τράπεζες, επιχειρήσεις και ένα προξενείο στο πίσω μέρος αυτής της περιοχής. Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα ή διπλωματική παρουσία σε αυτό το προξενείο εδώ και 2,5 χρόνια. Όλες οι μονάδες μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους» συμπλήρωσε.

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Οι επιθέσεις κατά διπλωματικών αποστολών αποτελούν επιθέσεις κατά της διεθνούς τάξης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σημερινή επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Οι επιθέσεις κατά διπλωματικών αποστολών αποτελούν επιθέσεις κατά της διεθνούς τάξης — και προσβολή των αρχών που ενώνουν τα έθνη. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στην Τουρκία και στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή τους» υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Λακωνία: Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα στον δρόμο, προτού αφήσει την τελευταία της πνοή
Φως στο Τούνελ 04.04.26

Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος στη Λακωνία, αλλά δεν έδωσε σαφή απάντηση για το ποιος την έδεσε - Έρευνα σε εξέλιξη για πιθανή κακοποίησή της

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Τι λέει ο αρχιτέκτονας και CEO ιδιοκτήτης της στάνης στην ταράτσα κτιρίου – Ανακοίνωση ΕΦΕΤ
Παράνομο «μαντρί» 02.04.26

Ο άνδρας φέρεται να είχε διαμορφώσει την ταράτσα 16ου ορόφου σε πρόχειρη στάνη, όπου διατηρούσε κατσίκες, κότες, πάπιες και άλλα πτηνά, τοποθετημένα σε αυτοσχέδιες κατασκευές

Σύνταξη
«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Σύνταξη
Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Σύνταξη
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum
Υγεία 07.04.26

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη
Μπάσκετ 07.04.26

Τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στις ομάδες του ο Βασίλης Σπανούλης χρειάζονται και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως ανάφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο