Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το προξενείο του Ισραήλ.

Τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών έξω από κτίριο που στεγάζει το Ισραηλινό Προξενείο, πυροδοτώντας ανταλλαγή πυροβολισμών που άφησε έναν δράστη νεκρό, δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι. Οι δύο άλλοι δράστες συνελήφθησαν τραυματισμένοι.

Το προξενείο βρίσκεται στα βόρεια της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, και έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ στους δημοσιογράφους.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ για 2 νεκρούς δράστες.

Τι γνωρίζουμε για τους δράστες που πυροβολούσαν έξω από το προξενείο

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτί έγραψε στο X ότι οι δράστες ταξίδεψαν από την πόλη Ιζμίτ, περίπου 100 χιλιόμετρα (60 μίλια) ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, με νοικιασμένο αυτοκίνητο.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Ένας από τους δράστες συνδεόταν με μια θρησκευτική ομάδα, χωρίς να κατονομάσει την οργάνωση.

Δύο από τους δράστες ήταν αδέρφια και ο ένας είχε ποινικό μητρώο που σχετίζεται με ναρκωτικά.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, προσθέτει η ανακοίνωση, με τον έναν αστυνομικό να έχει τραυματιστεί στο πόδι και ο άλλος στο αυτί.

«Στην ύπουλη επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας μας, δύο γενναίοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν και βρίσκονται στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η ιατρική τους φροντίδα. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους ήρωές μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Κεμάλ Μεμίσογλου.

Σοκαριστικά τα βίντεο

Όπως ακούγεται στο παρακάτω βίντεο έπεσαν πάνω από 10 πυροβολισμοί.

Βίντεο από την επίθεση έδειξε έναν δράστη να κρατάει κάτι που φαινόταν να είναι ένα τουφέκι, να φοράει ένα καφέ σακίδιο πλάτης και να κρύβεται πίσω από ένα λεωφορείο κατά την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

🚨 İşte çatışmanın en net görüntüleri 💢 Sadece CNN TÜRK’te: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma anı https://t.co/dOiT6GqXdy pic.twitter.com/sRLsHpfyjc — CNN TÜRK (@cnnturk) April 7, 2026

İstanbul Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde yaşanan çatışmada, saldırganların 2’si ölü, 1’i ağır yaralı ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, derhal soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çatışmada 2 polis de yaralandı. https://t.co/RZkWgnPCka pic.twitter.com/PS8jHVp7xL — Hasan Akaras (@hasanakaras) April 7, 2026

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Ξεκίνησε αμέσως έρευνα»

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Στην αρχική του δήλωση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το Ισραηλινό Προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την έρευνα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι εισαγγελείς μας μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνές τους. Προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες μονάδες επιβολής του νόμου υπό τον συντονισμό της Γενικής Εισαγγελίας μας και η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά και ολοκληρωμένα».

Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης: «Μυρίζει προβοκάτσια»

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, έκανε επίσης δηλώσεις.

«Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε και δύο συνελήφθησαν τραυματίες. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Συγχαίρω ολόκληρη την ομάδα ασφαλείας. Δόξα τω Θεώ, χάρη στις προφυλάξεις και τα μέτρα, το ξεπεράσαμε με ελάχιστες ζημιές. Η επαλήθευση ταυτότητας και οι έρευνες για τις διασυνδέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη» ανέφερε.

«Είναι μια πράξη που μυρίζει προβοκάτσια. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τράπεζες, επιχειρήσεις και ένα προξενείο στο πίσω μέρος αυτής της περιοχής. Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα ή διπλωματική παρουσία σε αυτό το προξενείο εδώ και 2,5 χρόνια. Όλες οι μονάδες μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους» συμπλήρωσε.

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail konsolosluğu civarında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı: Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Birisi ölü olarak ele geçirildi, iki kişi de yaralı olarak ele geçirildi. pic.twitter.com/3o350d5Xwk — Sözcü (@gazetesozcu) April 7, 2026

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Οι επιθέσεις κατά διπλωματικών αποστολών αποτελούν επιθέσεις κατά της διεθνούς τάξης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σημερινή επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Οι επιθέσεις κατά διπλωματικών αποστολών αποτελούν επιθέσεις κατά της διεθνούς τάξης — και προσβολή των αρχών που ενώνουν τα έθνη. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στην Τουρκία και στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή τους» υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.