Η Άρσεναλ σκέφτεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της… ιστορίας της

Κανείς δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει πως η Άρσεναλ παρουσιάζει τάσεις «αυτοχειρίας» τον τελευταίο μήνα, καθώς η ομάδα του Λονδίνου διεκδικούσε τέσσερις τίτλους αλλά κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια.

Έχασε στον τελικό του Carabao Cup, αποκλείστηκε στο Κύπελλο Αγγλίας και χθες το απόγευμα μπήκε σε μεγάλες «περιπέτειες» και σε ότι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Είναι βέβαια στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα κοντραριστεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά κι εκεί η αποστολή των Λονδρέζων μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ας επιστρέψουμε όμως στην Πρέμιερ Λιγκ και τα «απόνερα» της ήττας των «κανονιέρηδων» στο Έιτιχαντ από την Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν ένα αποτέλεσμα που βάζει σε μεγάλο κίνδυνο την προσπάθεια των Λονδρέζων να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, για πρώτη φορά μετά το 2004 και η γκρίνια καλά κρατεί στο «στρατόπεδο» των πρωτευουσιάνων.

Βλέποντας όμως κάποιος τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου δεν μπορεί να μην εστιάσει στις πληροφορίες που θέλουν την διοίκηση του συλλόγου, να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο απόλυσης του Μίκελ Αρτέτα, σε περίπτωση που η ομάδα του Λονδίνου δεν καταφέρει να πάρει το φετινό πρωτάθλημα.

Η απογοήτευση θα είναι μεγάλη σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς οι συνθήκες ήταν ιδανικές την φετινή σεζόν για τους «κανονιέρηδες» αλλά θα πρέπει εδώ να σταθούμε με προσοχή σε ορισμένα γεγονότα.

🚨 Serious questions have been raised over Mikel Arteta’s future should Arsenal suffer a collapse across four major trophies. The heat is ON 🔥https://t.co/gkzQnPSS3s #AFC — TEAMtalk (@TEAMtalk) April 20, 2026

Πρώτα απ’ όλα οφείλει κάποιος να παραδεχθεί πως αν μια ομάδα δικαιούνταν τη νίκη στην χθεσινή αναμέτρηση, αυτή ήταν η Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι είχαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, είχαν καλύτερη εικόνα από την Σίτι, αλλά δεν είχαν… Χάαλαντ.

Μια στιγμή αδράνεις στην άμυνα των φιλοξενούμενων ήταν αρκετή για να πετύχει γκολ ο Νορβηγός σέντερ φορ και να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.

Η Άρσεναλ είναι ακόμα «ζωντανή» στην διεκδίκηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει θα πρέπει να συνεχίσει με τον Αρτέτα στον πάγκο της.

Ο Ισπανός προπονητής είναι από τον Δεκέμβρη του 2019 στον πάγκο των πρωτευουσιάνων κι παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην ομάδα του Λονδίνου.

Σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση αν η Άρσεναλ δεν καταφέρει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και σ’ αυτό το ενδεχόμενο θα κάνει τεράστιο λάθος να διώξει τον Αρτέτα.

Μιλάμε για έναν προπονητή που βρίσκεται στο top 5 της Ευρώπης και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι gunners θα βρουν καλύτερο προπονητή από τον Ισπανό, σε περίπτωση που επιλέξουν την απομάκρυνσή του.

Αυτή την στιγμή πάντως αυτό που «καίει» την Άρσεναλ είναι να βρει την αυτοπεποίθησή της, ενόψει των πέντε τελευταίων αγωνιστικών του πρωταθλήματος.