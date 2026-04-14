Αρτέτα: «Δεν έχουμε κανέναν φόβο, έχουμε μια απίστευτη ευκαιρία μπροστά μας»

Μπορεί πλέον η Άρσεναλ να διεκδικεί τρόπαια σε δύο διοργανώσεις στην τρέχουσα σεζόν, μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του League Cup και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τη Σαουθάμπτον της Championship, ωστόσο Μίκελ Αρτέτα δήλωσε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (15/4) αγώνα ρεβάνς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «8» του Champions League ότι οι παίκτες του δεν έχουν χάσει το κίνητρό τους, καθώς «κυνηγούν» τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του συλλόγου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και το πρώτο τρόπαιο στην Premier League εδώ και 22 χρόνια.

«Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι δύσκολο και αποτελεί πρόκληση» είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός προπονητής και συνέχισε: «Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, σε αυτή τη διοργάνωση, που δεν έχει γίνει στην ιστορία του συλλόγου. Αυτό σου λέει πόσο δύσκολο είναι. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε για τρία διαδοχικά χρόνια στα προημιτελικά του Champions League. Αν θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, σίγουρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία από οποιονδήποτε άλλον. Το κάνουμε και είμαστε πολύ, πολύ κοντά».

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 1-0 της Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι, ωστόσο στο πρωτάθλημα ηττήθηκαν το Σάββατο 2-1 εντός έδρας από την Μπόρνμουθ, με αποτέλεσμα η -δεύτερη της βαθμολογίας- Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, να τους πλησιάσει σε απόσταση έξι βαθμών, ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι κορυφής στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» την προσεχή Κυριακή. «Δεν έχουμε κανένα φόβο» υπογράμμισε ο 44χρονος Βάσκος και συνέχισε: «Απόλυτη φωτιά, αυτό θέλω να βλέπω από τους παίκτες, τους οπαδούς κι εμένα. Είμαστε στον Απρίλιο με μια απίστευτη ευκαιρία μπροστά μας. Ας τη διεκδικήσουμε. Θα δώσουμε τα πάντα γι’ αυτήν».

Ο Αρτέτα κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ως προς τα αγωνιστικά νέα της ομάδας του, καθώς δεν είπε κάτι για τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος απουσίασε από την προπόνηση. «Πρέπει να περιμένουμε αύριο το πρωί για να δούμε πώς είναι μερικά από τα παιδιά και να πάρουμε τη σωστή απόφαση» επισήμανε ο Ισπανός και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να μιλήσω για την κατάσταση με τον Ράις. Ίσως επιστρέψει ένας από τους Μπουκάγιο Σάκα ή Γιούριεν Τίμπερ. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».