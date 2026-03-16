Το προαίσθημα του Αρτέτα για τον Ντόουμαν

Η Άρσεναλ πέτυχε νίκη – τίτλου στο παιχνίδι με την Έβερτον (2-0) πετυχαίνοντας γκολ στο 89’ και στο 97’, με τον 16χρονο Μαξ Ντόουμαν να είναι ο man of the match για την ομάδα του Λονδίνου.

Ο νεαρός άσος είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ, πέτυχε το δεύτερο και δικαίωσε τον Μίκελ Αρτέτα, για την απόφαση να τον ρίξει στο παιχνίδι στο 75΄.

Ο Ισπανός προπονητής των «κανονιέρηδων» ρωτήθηκε σήμερα για τις σκέψεις που έκανε την στιγμή της αλλαγής και για ποιο λόγο προτίμησε τον Ντόουμαν από κάποιον άλλον πιο έμπειρο παίκτη της ομάδας του, με τον Αρτέτα ν’ αποθεώνει τον νεαρό άσο.

«Είχα ένα προαίσθημα, ότι ο Μαξ θα μπορέσει να μας βοηθήσει και γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισα να τον ρίξω στο παιχνίδι και μάλιστα σε μια δύσκολη στιγμή.

Ήταν ένα προαίσθημα όμως που βασίστηκε σε αυτά που είχα δει τις προηγούμενες μέρες στις προπονήσεις της ομάδας.

Mikel Arteta had a feeling and Max Dowman made his moment 💫 pic.twitter.com/KaA726XKlf — B/R Football (@brfootball) March 14, 2026

Σε αυτά που έχω δει από τον Μαξ σε όσα παιχνίδια του έχω δώσει την ευκαιρία να παίξει. Έχει έναν μοναδικό τρόπο να παίζει ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα ή τον αντίπαλο κι αυτό μετράει πολύ, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη πίεση.

Σκέφτηκα ότι ήταν η στιγμή του και αποφάσισα να τον ρίξω στο παιχνίδι» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Ντόουμαν είναι δίχως άλλο το πρόσωπο των ημερών στο Emirates, καθώς η νίκη που πέτυχε η Άρσεναλ επί της Έβερτον ήταν κι ένα άλμα των Λονδρέζων προς την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η τελευταία φορά που οι «κανονιέρηδες» στέφθηκαν πρωταθλητές Αγγλίας ήταν το μακρινό 2004 και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι οπαδοί της ομάδας του Λονδίνου περιμένουν πως και πως να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από αναμονή 22 χρόνων.

Η… τρέλα που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Άρσεναλ, φάνηκε άλλωστε στους πανηγυρισμούς την στιγμή που ο Γκιόκερες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ, στο 89’, αλλά και στο γκολ του Ντόουμαν στο 97’.