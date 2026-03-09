sports betsson
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μαξ Ντόουμαν είναι το next big thing στο πλάνο του Αρτέτα
On Field 09 Μαρτίου 2026, 22:20

Ο Μαξ Ντόουμαν είναι το next big thing στο πλάνο του Αρτέτα

Ο 16χρονος μέσος αγωνίστηκε στο ματς Κυπέλλου με την Μάνσφιλντ και ο Έζε έμεινε… άφωνος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Η Άρσεναλ αντιμετώπισε την Μάνσφιλντ στον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν εκτός έδρας με 2-1 το περασμένο Σάββατο, κατακτώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η είδηση όμως από τον συγκεκριμένο αγώνα δεν ήταν φυσικά η πρόκριση των Λονδρέζων, αλλά η παρουσία δύο 16χρονων στο βασικό σχήμα της ομάδας του Αρτέτα.

Ο λόγος για τον Μαξ Ντόουμαν και τον Μάρλι Σάλμον, τους οποίους εμπιστεύτηκε ο προπονητής των «κανονιέρηδων» και τους έδωσε την ευκαιρία να βρεθούν στο αρχικό σχήμα των πρωτευουσιάνων.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 1967 (σ.σ. σε παιχνίδι οποιασδήποτε διοργάνωσης), που δύο 16χρονοι βρίσκονται στην βασική εντεκάδα ομάδας της μεγάλης κατηγορίας.

Ο Αρτέτα δεν στάθηκε στη νεαρή ηλικία των δύο παικτών αλλά στο ταλέντο τους και τόλμησε να τους βάλει μαζί στην εντεκάδα της ομάδας του Λονδίνου κόντρα στην Μάνσφιλντ.

Ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τον Ντόουμαν, όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 16χρονο μέσο των Λονδρέζων και τα όσα υποστήριξε ο Εμπερέκι Έζε, φανερώνουν πολλά για τις δυνατότητες που έχει ο νεαρός χαφ της Άρσεναλ.

«Ο Μαξ είναι σπάνιο ταλέντο κι όταν βλέπεις τα όσα κάνει στο γήπεδο μπορείς ν’ αναγνωρίσεις τις μεγάλες δυνατότητες που έχει στο παιχνίδι του. Είναι πολύ διαφορετικός παίκτης κι αυτό δεν το συναντάς εύκολα.

Όλοι προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και κάνουμε ότι μπορούμε για να πάρει πράγματα που θα τον κάνουν να ωριμάσει πιο γρήγορα στον τρόπο παιχνιδιού του».

Με πολύ θετικά σχόλια είχε αναφερθεί και ο Ντέκλαν Ράις, μιλώντας πριν από λίγο καιρό για τον 16χρονο συμπαίκτη του, αναφέροντας πως ο Ντόουμαν έχει όλα τα προσόντα για να κάνει μια σπουδαία καριέρα.

«Τον βλέπω καθημερινά στις προπονήσεις και θυμάμαι πως ήμουν εγώ στα αποδυτήρια της Γουέστ Χαμ στην δική του ηλικία. Δεν μιλούσα σε κανέναν και καθόμουν σε μια γωνία χωρίς να πω λέξη.

Ο Μαξ όμως βλέπεις ότι έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση κι αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει σε αυτή την ηλικία».

Κι όσο για τον προπονητή των «κανονιέρηδων»; Ο Μίκελ Αρτέτα έχει διακρίνει εδώ και δύο χρόνια τις δυνατότητες εξέλιξης του νεαρού άσου και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε ο Ντόουμαν προπονείται από τα 14 του χρόνια με την πρώτη ομάδα της Άρσεναλ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» θεωρεί πως ο 16χρονος μέσος είναι σε θέση να βοηθήσει πολύ την ομάδα του Λονδίνου και γι’ αυτό τον λόγο του δίνει ευκαιρίες από την φετινή σεζόν, έχοντας βέβαια το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και δεν χωρά αμφιβολία πως το μέλλον του Ντόουμαν προβλέπεται λαμπρό.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε εκθειάσει όχι μόνο τις αγωνιστικές δυνατότητες που έχει ο νεαρός άσος, αλλά και την οικογένεια του Μαξ, για τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει τον νεαρό μέσο.

Headlines:
World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ
On Field 08.03.26

Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα αδιανόητα και χυδαία μηνύματα που εμφανίστηκαν στο Grok με τις διοικήσεις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να λαμβάνουν άμεσα δράση εναντίον της πλατφόρμας Χ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ
On Field 08.03.26

Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο ματς στην Γαλλία, με Παρί και Μονακό, αλλά μετά τη νίκη με τους «πράσινους» δεν υπάρχει λόγος να πάρουν ρίσκο με Γουόκαπ και Βεζένκοφ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι

Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ
On Field 05.03.26

Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος άσος της αγγλικής ομάδας χαρακτήρισε τον χαφ της Νιούκαστλ καλύτερο από τον Ντέκλαν Ράις και τόνισε πως είναι ο ιδανικός «διάδοχος» του Κασεμίρο στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο