Ο Μαξ Ντόουμαν είναι το next big thing στο πλάνο του Αρτέτα

Η Άρσεναλ αντιμετώπισε την Μάνσφιλντ στον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν εκτός έδρας με 2-1 το περασμένο Σάββατο, κατακτώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η είδηση όμως από τον συγκεκριμένο αγώνα δεν ήταν φυσικά η πρόκριση των Λονδρέζων, αλλά η παρουσία δύο 16χρονων στο βασικό σχήμα της ομάδας του Αρτέτα.

Ο λόγος για τον Μαξ Ντόουμαν και τον Μάρλι Σάλμον, τους οποίους εμπιστεύτηκε ο προπονητής των «κανονιέρηδων» και τους έδωσε την ευκαιρία να βρεθούν στο αρχικό σχήμα των πρωτευουσιάνων.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 1967 (σ.σ. σε παιχνίδι οποιασδήποτε διοργάνωσης), που δύο 16χρονοι βρίσκονται στην βασική εντεκάδα ομάδας της μεγάλης κατηγορίας.

Ο Αρτέτα δεν στάθηκε στη νεαρή ηλικία των δύο παικτών αλλά στο ταλέντο τους και τόλμησε να τους βάλει μαζί στην εντεκάδα της ομάδας του Λονδίνου κόντρα στην Μάνσφιλντ.

Ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τον Ντόουμαν, όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 16χρονο μέσο των Λονδρέζων και τα όσα υποστήριξε ο Εμπερέκι Έζε, φανερώνουν πολλά για τις δυνατότητες που έχει ο νεαρός χαφ της Άρσεναλ.

«Ο Μαξ είναι σπάνιο ταλέντο κι όταν βλέπεις τα όσα κάνει στο γήπεδο μπορείς ν’ αναγνωρίσεις τις μεγάλες δυνατότητες που έχει στο παιχνίδι του. Είναι πολύ διαφορετικός παίκτης κι αυτό δεν το συναντάς εύκολα.

Όλοι προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και κάνουμε ότι μπορούμε για να πάρει πράγματα που θα τον κάνουν να ωριμάσει πιο γρήγορα στον τρόπο παιχνιδιού του».

Με πολύ θετικά σχόλια είχε αναφερθεί και ο Ντέκλαν Ράις, μιλώντας πριν από λίγο καιρό για τον 16χρονο συμπαίκτη του, αναφέροντας πως ο Ντόουμαν έχει όλα τα προσόντα για να κάνει μια σπουδαία καριέρα.

«Τον βλέπω καθημερινά στις προπονήσεις και θυμάμαι πως ήμουν εγώ στα αποδυτήρια της Γουέστ Χαμ στην δική του ηλικία. Δεν μιλούσα σε κανέναν και καθόμουν σε μια γωνία χωρίς να πω λέξη.

Ο Μαξ όμως βλέπεις ότι έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση κι αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει σε αυτή την ηλικία».

Κι όσο για τον προπονητή των «κανονιέρηδων»; Ο Μίκελ Αρτέτα έχει διακρίνει εδώ και δύο χρόνια τις δυνατότητες εξέλιξης του νεαρού άσου και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε ο Ντόουμαν προπονείται από τα 14 του χρόνια με την πρώτη ομάδα της Άρσεναλ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» θεωρεί πως ο 16χρονος μέσος είναι σε θέση να βοηθήσει πολύ την ομάδα του Λονδίνου και γι’ αυτό τον λόγο του δίνει ευκαιρίες από την φετινή σεζόν, έχοντας βέβαια το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και δεν χωρά αμφιβολία πως το μέλλον του Ντόουμαν προβλέπεται λαμπρό.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε εκθειάσει όχι μόνο τις αγωνιστικές δυνατότητες που έχει ο νεαρός άσος, αλλά και την οικογένεια του Μαξ, για τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει τον νεαρό μέσο.