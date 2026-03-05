Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.
Είναι η πιο σταθερή ομάδα στη φετινή Premier League και δεν σταματά να το αποδεικνύει! Η Άρσεναλ πέρασε με 1-0 από το «AMEX» επί της Μπράιτον για την 29η αγωνιστική και ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι που γκέλαρε με τη Νότιγχαμ. Έχουν παιχνίδι παραπάνω οι «κανονιέρηδες», αλλά και το πάνω χέρι στην υπόθεση τίτλος.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε μόλις στο 9ο λεπτό όταν ο Σακά με υπέροχη ατομική ενέργεια και τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Λίγο πριν το γκολ ο Γκάμπριελ είχε σώσει μπροστά στη γραμμή το 1-0, σε ένα ματς που δεν είχε πολλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες.
ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Μπαλέμπα(78’ Γκόμες), Καντιόγλου, Βίεφερ, Γκρος, Γκόμες, Χίνσελγουντ(68’ Γουέλμπεκ), Μιτομά, Ρούτερ
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα(64’ Καλαφιόρι), Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι(80’ Νόοργκαρντ), Έζε, Μαρτινέλι(59’ Τροσάρ), Σάκα, Γκιόκερες(59’ Χάβερτς)
Σπουδαία διπλά
Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 μόλις στο 2ο λεπτό από γκολ του Ντάγκλας Λουίζ, η Τσέλσι νίκησε με 4-1 την Άστον Βίλα στο «Villa Park» και την πλησίασε σε απόσταση βολής. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «μπλε» ήταν ο Ζοάο Πέδρο που έκανε χατ-τρικ, με τον Πάλμερ να πετυχαίνει το άλλο γκολ.
Αποφασιστικό βήμα παραμονής πραγματοποίησε η Γουέστ Χαμ με το 1-0 επί της Φούλαμ εκτός έδρας χάρη σε γκολ του Σάμερβιλ στο 65′. Στις καθυστερήσεις μπήκε στο ματς ο Ντίνος Μαυροπάνος, για να κρατήσει η ομάδα του το σκορ.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:
Τρίτη 03/03
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1
Τετάρτη 04/03
Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1
Πέμπτη 05/03
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (30η) αγωνιστική:
Σάββατο 14/03
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)
Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)
Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Κυριακή 15/03
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 16/03
Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)
