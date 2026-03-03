Ο Αρτέτα απάντησε στους επικριτές της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ συνεχίζει την πορεία της προς την κατάκτηση του τίτλου και τα γκολ που έχει πετύχει η ομάδα του Λονδίνου από στατικές φάσεις την φετινή σεζόν (21 τον αριθμό) έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην Αγγλία.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που κατακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο βρίσκει γκολ η πρωτοπόρος της βαθμολογίας, μετά από εκτελέσεις κόρνερ (κατά κύριο λόγο) και φάουλ, θεωρώντας πως η τακτική που ακολουθούν οι «κανονιέρηδες» δεν είναι ελκυστική.

Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να γράψουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, ενώ ορισμένοι άλλοι ανέφεραν πως όταν η Άρσεναλ είναι μπροστά στο σκορ και κερδίζει κόρνερ, κάνει καθυστέρηση γιατί περνά ένα τουλάχιστον λεπτό για την εκτέλεση.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το θέμα των γκολ από στατικές φάσεις είναι στον «αφρό» της επικαιρότητας και θέση πήρε μέχρι και ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, με τον Ολλανδό τεχνικό να δηλώνει πως αυτό το ποδόσφαιρο δεν αρέσει στην… καρδιά του.

Ποια είναι όμως η γνώμη του προπονητή της Άρσεναλ για όλα αυτά; Τι λέει ο Μικέλ Αρτέτα για τα γκολ της ομάδας του από στατικές φάσεις;

Ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για το θέμα των ημερών στο αγγλικό ποδόσφαιρο και δεν έχασε την ευκαιρία να υπεραμυνθεί της τακτικής των Λονδρέζων.

«Πολλοί λένε ότι τα γκολ από τα στατικές φάσεις δεν προσφέρουν θέαμα στο ποδόσφαιρο αλλά η αλήθεια είναι πως αν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει ωραίο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πάει σε άλλη χώρα για να δει και όχι στην Αγγλία.

Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα τα δύο – τρία τελευταία χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ. Για παράδειγμα, κι εγώ θα ήθελα να εφαρμόσω κάποιες ιδέες που έχω στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού αλλά αυτό δεν γίνεται με την κατάσταση που επικρατεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Arteta: «I don't know how you celebrate one goal different to another one. Maybe for YouTube it's nicer one or the other, but the reality of football depends on a lot. «I would like to play with three players extra in my own half to get some beautiful football against the free…

Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω αν πανηγυρίζεις διαφορετικά ένα γκολ από το άλλο. Ίσως στο Youtube να μπορείς να πεις ότι ένα γκολ είναι πιο ωραίο από ένα άλλο, αλλά η πραγματικότητα την ώρα του αγώνα είναι διαφορετική.

Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ και διαπιστώνω ότι η μοναδική θέση στην οποία θα μπορούσα ν’ αγωνιστώ τώρα είναι του σέντερ φορ».

Ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ βλέπει την ομάδα του να είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά το 2004, κάτι που φυσικά θα τον αναδείξει ως μια μεγάλη μορφή στην ιστορία των Λονδρέζων.

Δεν έχει λοιπόν κανέναν απολύτως λόγο ν’ αλλάξει την τακτική της ομάδας του στις στατικές φάσεις και φυσικά δεν σκοπεύει να το κάνει, επειδή δεν αρέσει σε κάποιους και στον Σλοτ.