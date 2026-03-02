Ο Σλοτ δεν θέλει να βλέπει τα… κόρνερ της Άρσεναλ

Η σεζόν δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε η Λίβερπουλ, καθώς η πρωταθλήτρια Αγγλίας έμεινε από πολύ νωρίς εκτός διεκδίκησης τίτλου και στόχος πλέον των «κόκκινων» είναι να εξασφαλίσουν την συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Άρνε Σλοτ βρέθηκε σε δύσκολη θέση στην διάρκεια της σεζόν αλλά τελικά παρέμεινε στο πόστο του, παρά την αδυναμία της Λίβερπουλ να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι.

Φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα είναι αναμφίβολα η Άρσεναλ, η οποία έχει μεγάλο πλεονέκτημα τα γκολ από στατικές φάσεις αλλά ο Σλοτ κάθε άλλο παρά… συγκινείται από το συγκεκριμένο «όπλο» της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Ολλανδός τεχνικός μάλιστα έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως προτιμά να βλέπει αγώνες του ολλανδικού πρωταθλήματος από αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ.

«Όταν βλέπω άλλα πρωταθλήματα, διαπιστώνω ότι οι ομάδες δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στις στατικές φάσεις. Βλέπω παιχνίδια του ολλανδικού πρωταθλήματος και είναι πιο καλό για μένα, βλέπω για παράδειγμα γκολ που ακυρώνονται αλλά και φάσεις στις οποίες οι διαιτητές δίνουν φάουλ στους τερματοφύλακες», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο 47χρονος τεχνικός και στην συνέχεια αναφέρθηκε στους Λονδρέζους.

«Με ρωτούν αν μου αρέσει το ποδόσφαιρο με τα πολλά γκολ από στατικές φάσεις. Στην ποδοσφαιρική καρδιά μου δεν αρέσει.

Όταν σκέφτομαι το ποδόσφαιρο, στο μυαλό μου έρχεται η Μπαρτσελόνα πριν από 10 – 15 χρόνια. Θυμάμαι κάθε Κυριακή βράδυ να έχω την ελπίδα ότι παίζει η Μπαρτσελόνα.

Τώρα, τα περισσότερα παιχνίδια που βλέπω στην Πρέμιερ Λιγκ, δεν είναι για μένα ευχάριστα να τα παρακολουθώ».

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, πως το πλάνο της Άρσεναλ με τις εκτελέσεις στατικών φάσεων, έχει αποδώσει «καρπούς» για την ομάδα του Λονδίνου, άσχετα με το αν ο προπονητής της Λίβερπουλ δεν είναι «οπαδός» των γκολ από κόρνερ και φάουλ.

Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση και είναι δεδομένο πως ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, δεν… στεναχωρήθηκε κιόλας, που η ομάδα του επικράτησε χθες βράδυ της Τσέλσι 2-1, με δύο γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ.