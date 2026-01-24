Ο Σλοτ «τρέλανε» τους οπαδούς της Λίβερπουλ με το 4-2-2-2

Η Μπόρνμουθ σόκαρε την Λίβερπουλ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, κατακτώντας με το γκολ του Άντλι τη νίκη με 3-2 και αυτή η ήττα προκάλεσε χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή την φορά όμως δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα που προκάλεσε την οργή των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Το αποτέλεσμα μάλλον πέρασε σε… δεύτερη μοίρα, καθώς όλοι σχεδόν ασχολήθηκαν με την διάταξη που επέλεξε ο Άρνε Σλοτ.

Η απόφαση του Ολλανδού τεχνικού να παίξει 4-2-2-2, με δύο αμυντικά χαφ, δύο οκταρο-δεκάρια και δύο σέντερ φορ (που όμως είναι… εξτρέμ) έκανε έξαλλους τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Χράφενμπεργκ και ΜακΆλιστερ ήταν οι δύο αμυντικοί μέσοι, Βιρτς και Σομποσλάι έπαιξαν μπροστά τους και στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Σαλάχ με τον Χάκπο.

Τίποτε δεν δούλεψε σωστά για τους φιλοξενούμενους και ο Σλοτ τ’… άκουσε για τα καλά από τους οπαδούς της ομάδας του, οι οποίοι έκριναν ότι οι επιλογές του Ολλανδού προκάλεσαν… βραχυκύκλωμα στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού.

«Μα είναι δυνατόν να βάλει δύο εξτρέμ στην κορυφή της επίθεσης σε ρόλο σέντερ φορ; Ο Σαλάχ και ο Χάκπο δεν μπορούσαν ν’ απειλήσουν την εστία της Μπόρνμουθ γιατί πολύ απλά δεν είναι σέντερ φορ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας οπαδός των «κόκκινων», θέλοντας να περιγράψει το μεγάλο πρόβλημα των «κόκκινων».

Το σίγουρο είναι πως η ήττα από τα «κεράσια» φέρνει νέα μεγάλη αναστάτωση στο Άνφιλντ καθώς η κριτική που ασκείται στον Σλοτ, αλλά και σε αρκετούς παίκτες, είναι κάτι παραπάνω από… σκληρή.

Οι πληροφορίες πάντως των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον Σλοτ, αν κι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, η κατάσταση είναι δύσκολο ν’ αλλάξει, καθώς το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Ολλανδό προπονητή.

Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι οι οποίοι ζητούν την άμεση απόλυση του Σλοτ από την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Αγγλίας και την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο των «κόκκινων».

Ο Ισπανός απολύθηκε πρόσφατα από την Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο Άνφιλντ, καθώς είχε αγωνιστεί στην Λίβερπουλ και οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας θεωρούν πως είναι ο ιδανικός για να «διαδεχθεί» τον Ολλανδό.

Προς το παρόν πάντως, ο Σλοτ παραμένει στο «τιμόνι» των πρωταθλητών Αγγλίας.