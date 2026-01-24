sports betsson
Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2: O Αντλί «ξέρανε» τους Reds με buzzer beater
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026, 21:31

Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2: O Αντλί «ξέρανε» τους Reds με buzzer beater

Η Μπόρνμουθ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο «τελείωσε» τη Λίβερπουλ (3-2) που έχει να δει νίκη από τα… Χριστούγεννα!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Φοβερά και τρομερά πράγματα! Η Λίβερπουλ έχει να νικήσει στο πρωτάθλημα από τις… 27 Δεκεμβρίου του 2025! Και η Μπόρνμουθ την… αποτελείωσε! Με μυθικό buzzer beater του Αντλί στο τελευταίο -κυριολεκτικά- δευτερόλεπτο της αναμέτρησης (90+5′) η ομάδα του Ιραόλα νίκησε με 3-2 τους «κόκκινους», για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Τεράστια νίκη και 30 βαθμοί για τη 13η Μπόρνμουθ, παραμένει 4η (36β.) αλλά νιώθει «καυτή» την ανάσα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι (και όχι μόνο) η ομάδα του Άρνε Σλοτ.Πέντε ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, που στο Champions League μπορεί να τα πηγαίνει εξαιρετικά, αλλά στην Αγγλία συνεχίζει να χωλαίνει.

Στο 27’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Μετά από γέμισμα στα τυφλά, ο Σκοτ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Εβανίλσον από κοντά πλάσαρε για το 1-0. Και σαν να μην έφτανε αυτό λίγο αργότερα έγινε και το 2-0.

Στο 33ο λεπτό μετά από φοβερή κάθετη μπαλιά του Χιλ, ο Χιμένεθ κινήθηκε στην πλάτη του Φαν Ντάικ και πλάσαρε εύστοχα διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του.

Η Λίβερπουλ, ωστόσο, αντέδρασε και ισοφάρισε. Αρχικά, στο 45’ μετά από κόρνερ ο Φαν Ντάικ με απίθανη κεφαλιά μείωσε. Και στο 79′ ο Σαλάχ εκτέλεσε με πάσα το φάουλ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι και ο Σόμποσλαϊ με φοβερό σουτ έγραψε το 2-2.

Στο 90+5′, όμως, έλαβε χώρα η φάση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση! Μετά από κόρνερ, η μπάλα κόλλησε στην περιοχή της Λίβερπουλ και ο Αντλί με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν έξαλλα μία σπουδαία νίκη!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Κουκ, Τρουφέρ, Σκοτ, Σενέσι, Σμιθ, Χιλ, Αντλί, Χιμένεθ (85’ Τοθ), Κρουπί (67’ Κρίστι), Εβανίλσον (90+3’ Ουνάλ)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φριμπόνγκ (59’ Τζόουνς), Γκόμες (35΄Έντο), Κερκέζ (46’ Ρόμπερτσον), Φαν Ντάικ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (59’ Εκιτικέ), Σαλάχ, Βιρτς, Χάκπο (74’ Ενγκουμόα)

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ 3-1
Μπέρνλι – Τότεναμ 2-2
Φούλαμ – Μπράιτον 2-1
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0
Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2
25/1 16:00 Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ
25/1 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
25/1 16:00 Νιούκαστλ – Άστον Βίλα
25/1 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
26/1 22:00 Έβερτον – Λιντς

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (24η) αγωνιστική:

31/1 17:00 Λιντς – Άρσεναλ
31/1 17:00 Γουλβς – Μπόρνμουθ
31/1 17:00 Μπράιτον – Έβερτον
31/1 19:30 Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
31/1 22:00 Λίβερπουλ – Νιούκαστλ
1/2 16:00 Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
1/2 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
1/2 16:00 Νότιγχαμ – Κρίσταλ Πάλας
1/2 18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι
2/2 22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση
Χαμογέλα και Πάλι 24.01.26

Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

«Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσινάς για την απόφασή του

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
