Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2: O Αντλί «ξέρανε» τους Reds με buzzer beater

Φοβερά και τρομερά πράγματα! Η Λίβερπουλ έχει να νικήσει στο πρωτάθλημα από τις… 27 Δεκεμβρίου του 2025! Και η Μπόρνμουθ την… αποτελείωσε! Με μυθικό buzzer beater του Αντλί στο τελευταίο -κυριολεκτικά- δευτερόλεπτο της αναμέτρησης (90+5′) η ομάδα του Ιραόλα νίκησε με 3-2 τους «κόκκινους», για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Τεράστια νίκη και 30 βαθμοί για τη 13η Μπόρνμουθ, παραμένει 4η (36β.) αλλά νιώθει «καυτή» την ανάσα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι (και όχι μόνο) η ομάδα του Άρνε Σλοτ.Πέντε ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, που στο Champions League μπορεί να τα πηγαίνει εξαιρετικά, αλλά στην Αγγλία συνεχίζει να χωλαίνει.

Στο 27’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Μετά από γέμισμα στα τυφλά, ο Σκοτ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Εβανίλσον από κοντά πλάσαρε για το 1-0. Και σαν να μην έφτανε αυτό λίγο αργότερα έγινε και το 2-0.

Στο 33ο λεπτό μετά από φοβερή κάθετη μπαλιά του Χιλ, ο Χιμένεθ κινήθηκε στην πλάτη του Φαν Ντάικ και πλάσαρε εύστοχα διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του.

Η Λίβερπουλ, ωστόσο, αντέδρασε και ισοφάρισε. Αρχικά, στο 45’ μετά από κόρνερ ο Φαν Ντάικ με απίθανη κεφαλιά μείωσε. Και στο 79′ ο Σαλάχ εκτέλεσε με πάσα το φάουλ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι και ο Σόμποσλαϊ με φοβερό σουτ έγραψε το 2-2.

Στο 90+5′, όμως, έλαβε χώρα η φάση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση! Μετά από κόρνερ, η μπάλα κόλλησε στην περιοχή της Λίβερπουλ και ο Αντλί με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν έξαλλα μία σπουδαία νίκη!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Κουκ, Τρουφέρ, Σκοτ, Σενέσι, Σμιθ, Χιλ, Αντλί, Χιμένεθ (85’ Τοθ), Κρουπί (67’ Κρίστι), Εβανίλσον (90+3’ Ουνάλ)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φριμπόνγκ (59’ Τζόουνς), Γκόμες (35΄Έντο), Κερκέζ (46’ Ρόμπερτσον), Φαν Ντάικ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (59’ Εκιτικέ), Σαλάχ, Βιρτς, Χάκπο (74’ Ενγκουμόα)

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ 3-1

Μπέρνλι – Τότεναμ 2-2

Φούλαμ – Μπράιτον 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0

Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2

25/1 16:00 Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ

25/1 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

25/1 16:00 Νιούκαστλ – Άστον Βίλα

25/1 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

26/1 22:00 Έβερτον – Λιντς

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (24η) αγωνιστική:

31/1 17:00 Λιντς – Άρσεναλ

31/1 17:00 Γουλβς – Μπόρνμουθ

31/1 17:00 Μπράιτον – Έβερτον

31/1 19:30 Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

31/1 22:00 Λίβερπουλ – Νιούκαστλ

1/2 16:00 Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ

1/2 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

1/2 16:00 Νότιγχαμ – Κρίσταλ Πάλας

1/2 18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι

2/2 22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι