Κοντά στην επιστροφή του στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας
Έτοιμος να φορέσει ξανά τα κόκκινα της Λίβερπουλ είναι ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Μια ανάσα από την επιστροφή του στη Λίβερπουλ είναι ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ του διάσημου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η σύντομη καριέρα του «Τσίμι» στη Ρόμα θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα και ο 29χρονος πια αριστερός μπακ θα επιστρέψει στο «Άνφιλντ» και τη Λίβερπουλ, με τη σύμφωνη γνώμη και των «τζιαλορόσι».
Μάλιστα, το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον αλλά και η πρόθεση του ίδιου του Σκοτσέζου αμυντικού να μετακομίσει από το Μέρσεϊσαϊντ στην αγγλική πρωτεύουσα, σημαίνει ότι η επιστροφή του Τσιμίκα στο Λίβερπουλ δεν θα είναι για να… ξαναφύγει, αλλά για να ενταχθεί ξανά στο ροτέισον της ομάδας του Άρνε Σλοτ.
Και τα αγγλικά ΜΜΕ ασχολούνται φυσικά με το ενδεχόμενο της… ολικής επαναφοράς του Έλληνα διεθνή αμυντικού στους «κόκκινους», τονίζοντας ότι οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν πάρει τη σχετική απόφαση και πως όλα θα δρομολογηθούν αμέσως μετά την επίτευξη του deal ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τότεναμ για τον Ρόμπερτσον.
Η σχετική ανάρτηση
🚨🇬🇷 Understand AS Roma have already given green light to Kostas Tsimikas return to Liverpool if Robertson joins Spurs.
It’s almost over between Tsimikas and Roma with #LFC ready to welcome the left back again.
No recall clause but club to club contact, as @JacobsBen reports. pic.twitter.com/7D7XDawxIW
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026
