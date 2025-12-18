«Ο Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ τον Γενάρη»

Ο Κώστας Τσιμίκας από το περασμένο καλοκαίρι αγωνίζεται στη Ρόμα δανεικός από τη Λίβερπουλ, όμως δεν έχει τον χρόνο και τον ρόλο που θα ήθελε στους «τζιαλορόσι» με τα σενάρια για διακοπή του δανεισμού του να δίνουν και να παίρνουν.

Αρκετές ομάδες, μεταξύ τους η Λιντς και η Μαρσέιγ είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή αμυντικό, ο οποίος εν τέλει κατέληξε στην Ρόμα, με την οποία έως τώρα έχει καταγράψει 11 συμμετοχές, έχοντας μία ασίστ.

Ωστόσο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Corriere dello Sport», ο δανεισμός του «Greek Scouser» αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και μάλιστα τον Ιανουάριο, καθώς ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν τον χρησιμοποιεί πολύ και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Άνφιλντ.

Μία πιθανή αποχώρηση των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα ανοίξει οικονομικές ευκαιρίες για τους νέους παίκτες που θα έρθουν στις τάξεις των Ρωμαίων.

Ο Τσιμίκας και το δημοσίευμα για τη Λίβερπουλ

Roma to evaluate interruption of Bailey and Tsimikas loans https://t.co/uBp6AKoNeJ — RomaPress (@ASRomaPress) December 17, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε 118 συμμετοχές, έχοντας μοιράσει 18 ασίστ, ενώ κατέκτησε πέντε τίτλους.