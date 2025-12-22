«Εκτός πλάνων στη Ρόμα ο Τσιμίκας – Πιθανό να αποχωρήσει τον Ιανουάριο» (pic)
Ο Νικολό Σκίρα αναφέρεται στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα και αναφέρει πως ο Έλληνας αριστερός μπακ βρίσκεται εκτός πλάνων του Γκασπερίνι στη Ρόμα.
Τα πράγματα στη Ρόμα δεν έχουν εξελιχθεί όπως τα περίμενε ο Κώστας Τσιμίκας ο οποίος με τον Ανχελίνο μπροστά του δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε την εφετινή σεζόν, υπό τις οδηγίες του Τζιανπέρο Γκασπερίνι.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νικολό Σκίρα, ο Έλληνας διεθνής φουλ-μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος επιλέγει τον Ισπανό για το αριστερό άκρο της άμυνας.
Εκτός από τον Έλληνα διεθνή δεν υπολογίζονται ούτε οι Λίον Μπέιλι και Έβαν Φέργκιουσον, οι οποίοι επίσης ενδέχεται να αποχωρήσουν από την ομάδα της αιώνιας πόλης.
Αν και μετράει ήδη 11 συμμετοχές με τους τζαλορόσι σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A), είναι πιθανή η αποχώρησή του από τους Ρωμαίους στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Δείτε την ανάρτηση του Σκίρα για Ρόμα και Τσιμίκα
Evan #Ferguson, Leon #Bailey and Kostas #Tsimikas are not in Gian Piero #Gasperini’s Plans and they could already leave #ASRoma in January’s transfer window. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2025
