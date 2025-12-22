«Εκτός πλάνων στη Ρόμα ο Τσιμίκας – Πιθανό να αποχωρήσει τον Ιανουάριο» (pic)

Τα πράγματα στη Ρόμα δεν έχουν εξελιχθεί όπως τα περίμενε ο Κώστας Τσιμίκας ο οποίος με τον Ανχελίνο μπροστά του δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε την εφετινή σεζόν, υπό τις οδηγίες του Τζιανπέρο Γκασπερίνι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νικολό Σκίρα, ο Έλληνας διεθνής φουλ-μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος επιλέγει τον Ισπανό για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Εκτός από τον Έλληνα διεθνή δεν υπολογίζονται ούτε οι Λίον Μπέιλι και Έβαν Φέργκιουσον, οι οποίοι επίσης ενδέχεται να αποχωρήσουν από την ομάδα της αιώνιας πόλης.

Αν και μετράει ήδη 11 συμμετοχές με τους τζαλορόσι σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A), είναι πιθανή η αποχώρησή του από τους Ρωμαίους στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.



Δείτε την ανάρτηση του Σκίρα για Ρόμα και Τσιμίκα