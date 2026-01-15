sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:40

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως κάνετε… dating down;

Μήπως κάνετε… dating down;

Spotlight

Η πορεία της Λίβερπουλ την φετινή σεζόν μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ο τεχνικός των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ δεν αισθάνεται και πολύ… άνετα στον πάγκο των πρωταθλητών Αγγλίας.

Η Λίβερπουλ έχει χάσει κάθε ελπίδα για κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ και το ποδόσφαιρο που παίζει δεν είναι ελκυστικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη γκρίνια στις τάξεις των οπαδών (και όχι μόνο) του αγγλικού συλλόγου για την εικόνα της ομάδας τους.

Ειδικά μάλιστα μετά από ένα καλοκαίρι που οι «κόκκινοι» έγραψαν ιστορία στο μεταγραφικό παζάρι, δαπανώντας πάνω από 500 εκατ. ευρώ για μεταγραφές.

Πολλοί οπαδοί της αγγλικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του Σλοτ από τον πάγκο της Λίβερπουλ αλλά η διοίκηση του συλλόγου τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει βελτίωση στην αγωνιστική εικόνα των «κόκκινων».

Ένας παλαίμαχος παίκτης πάντως των πρωταθλητών Αγγλίας, φρόντισε να «υποδείξει» στην διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας, τον ιδανικό προπονητή για τον πάγκο της Λίβερπουλ, σε περίπτωση αποχώρησης του Άρνε Σλοτ.

Ο Ντάνι Μέρφι, είχε μόνο κολακευτικά λόγια να πει για τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος απολύθηκε πριν λίγες μέρες από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το όνομα του συνδέεται ήδη με τους «κόκκινους» καθώς έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Λίβερπουλ.

«Ο Τσάμπι έχει εξαιρετικές ιδέες για το ποδόσφαιρο και κατάφερε να οδηγήσει την Λεβερκούζεν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Ρεάλ δεν είχε υπομονή και νομίζω ότι βιάστηκε να διώξει τον προπονητή της. Ήταν λάθος, έπρεπε να δείξουν υπομονή.

Υπήρξε πανέξυπνος παίκτης κι έχω μιλήσει με πολλούς παίκτες που τον ήξεραν από την κοινή τους παρουσία στην Λίβερπουλ. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο κι αυτό είναι σημαντικό.

Νομίζω ότι η διοίκηση της Λίβερπουλ έχει στα μάτια στραμμένα στην περίπτωση του Αλόνσο κι αν προκύψει θέμα αποχώρησης του Σλοτ από τον πάγκο της ομάδας, πιστεύω πως ο Τσάμπι είναι ο προπονητής που ταιριάζει στο Άνφιλντ και μπορεί να δώσει πράγματα».

Προς το παρόν πάντως, ο Σλοτ παραμένει στην τεχνική ηγεσία της πρωταθλήτριας Αγγλίας κι αυτό το χρωστά κατά κύριο λόγο στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλοι είναι πεπεισμένοι πως αν η Λίβερπουλ δεν είχε κατακτήσει πέρυσι την Πρέμιερ Λιγκ (στην πρώτη χρονιά του Ολλανδού στο Άνφιλντ) θα είχε απομακρυνθεί φέτος με την εικόνα και τα αποτελέσματα που έχουν οι «κόκκινοι».

Τα «κανονάκια» όμως κάποια στιγμή τελειώνουν και ο Σλοτ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα, πως η Λίβερπουλ πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της και μάλιστα άμεσα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως κάνετε… dating down;

Μήπως κάνετε… dating down;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream sports
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
On Field 13.01.26

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ήταν επικών διαστάσεων, με τον Σέρβο διαγώνιο να «σαλπίζει» την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να οδηγεί τους πειραιώτες στην κατάκτηση του Super Cup

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πώς ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πώς ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
On Field 12.01.26

Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο