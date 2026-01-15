Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Η πορεία της Λίβερπουλ την φετινή σεζόν μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ο τεχνικός των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ δεν αισθάνεται και πολύ… άνετα στον πάγκο των πρωταθλητών Αγγλίας.

Η Λίβερπουλ έχει χάσει κάθε ελπίδα για κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ και το ποδόσφαιρο που παίζει δεν είναι ελκυστικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη γκρίνια στις τάξεις των οπαδών (και όχι μόνο) του αγγλικού συλλόγου για την εικόνα της ομάδας τους.

Ειδικά μάλιστα μετά από ένα καλοκαίρι που οι «κόκκινοι» έγραψαν ιστορία στο μεταγραφικό παζάρι, δαπανώντας πάνω από 500 εκατ. ευρώ για μεταγραφές.

Πολλοί οπαδοί της αγγλικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του Σλοτ από τον πάγκο της Λίβερπουλ αλλά η διοίκηση του συλλόγου τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει βελτίωση στην αγωνιστική εικόνα των «κόκκινων».

Ένας παλαίμαχος παίκτης πάντως των πρωταθλητών Αγγλίας, φρόντισε να «υποδείξει» στην διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας, τον ιδανικό προπονητή για τον πάγκο της Λίβερπουλ, σε περίπτωση αποχώρησης του Άρνε Σλοτ.

Ο Ντάνι Μέρφι, είχε μόνο κολακευτικά λόγια να πει για τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος απολύθηκε πριν λίγες μέρες από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το όνομα του συνδέεται ήδη με τους «κόκκινους» καθώς έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Λίβερπουλ.

«Ο Τσάμπι έχει εξαιρετικές ιδέες για το ποδόσφαιρο και κατάφερε να οδηγήσει την Λεβερκούζεν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Ρεάλ δεν είχε υπομονή και νομίζω ότι βιάστηκε να διώξει τον προπονητή της. Ήταν λάθος, έπρεπε να δείξουν υπομονή.

Υπήρξε πανέξυπνος παίκτης κι έχω μιλήσει με πολλούς παίκτες που τον ήξεραν από την κοινή τους παρουσία στην Λίβερπουλ. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο κι αυτό είναι σημαντικό.

Νομίζω ότι η διοίκηση της Λίβερπουλ έχει στα μάτια στραμμένα στην περίπτωση του Αλόνσο κι αν προκύψει θέμα αποχώρησης του Σλοτ από τον πάγκο της ομάδας, πιστεύω πως ο Τσάμπι είναι ο προπονητής που ταιριάζει στο Άνφιλντ και μπορεί να δώσει πράγματα».

Προς το παρόν πάντως, ο Σλοτ παραμένει στην τεχνική ηγεσία της πρωταθλήτριας Αγγλίας κι αυτό το χρωστά κατά κύριο λόγο στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλοι είναι πεπεισμένοι πως αν η Λίβερπουλ δεν είχε κατακτήσει πέρυσι την Πρέμιερ Λιγκ (στην πρώτη χρονιά του Ολλανδού στο Άνφιλντ) θα είχε απομακρυνθεί φέτος με την εικόνα και τα αποτελέσματα που έχουν οι «κόκκινοι».

Τα «κανονάκια» όμως κάποια στιγμή τελειώνουν και ο Σλοτ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα, πως η Λίβερπουλ πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της και μάλιστα άμεσα.